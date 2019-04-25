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      Кофемашины Philips

      Самый простой способ готовить любимый кофе​

      Philips 5400 LatteGo

      Philips 5400 LatteGo

      Самые продвинутые
      кофемашины Philips

      Philips 4300 LatteGo

      Philips 4300 LatteGo

      Множество вариаций кофе
      и удобное управление

      Philips 3300 LatteGo

      Philips 3300 LatteGo

      Ароматный кофе стал ближе,
      чем когда-либо раньше

      Philips 2300 LatteGo

      Philips 2300 LatteGo

      Идеальный выбор в качестве первой кофемашины

      Philips 5400 LatteGo

      Philips 5400 LatteGo

      Самые продвинутые
      кофемашины Philips

      Стрелка вбок
      Philips 4300 LatteGo

      Philips 4300 LatteGo

      Множество вариаций кофе
      и удобное управление

      Стрелка вбок
      Philips 2300 LatteGo

      Philips 2300 LatteGo

      Идеальный выбор в качестве
      первой кофемашины

      Стрелка вбок
      Philips 3300 LatteGo

      Philips 3300 LatteGo

      Ароматный кофе стал ближе,
      чем когда-либо раньше

      Стрелка вниз
      Philips 3300 LatteGo

      Philips 3300 LatteGo

      значок "Система подачи молока LatteGo"

      Молочная система​ LatteGo

      Шелковистая молочная пена
      Легко использовать и очищать

      значок "Кофемолка с керамическими жерновами"

      Кофемолка с керамическими жерновами

      Надежность и высочайшее качество кофе

      значок "6 горячих и освежающих напитков"

      6 горячих и освежающих напитков

      Одним касанием кнопки

      значок "Бесшумное приготовление"

      Тихое приготовление

      Приготовление с минимальным уровнем шума

      значок "Простая сенсорная панель"

      Простая сенсорная панель

      Простой выбор и персонализация кофе

      значок "Система Aroma Extract"

      Система Aroma Extract

      Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять

      значок "Philips Coffee+"

      Philips Coffee+

      Больше возможностей с мобильным приложением

      значок "Фильтр AquaClean"

      Фильтр AquaClean

      Очищенная вода без накипи

      См. весь модельный ряд

      Инновационные технологии

      Молочная система​ LatteGo

      Инновационная система LatteGo

      Всего одно касание кнопки — и молочная система​ LatteGo автоматически приготовит вам чрезвычайно густую и однородную молочную пену для кофе; все благодаря эффективной технологии циклонного вспенивания, которая хорошо взбивает даже растительные виды молока. Система состоит всего из 2 частейв и не имеет трубок, что позволяет легко использовать и очищать ее для вашего удобства и гигиеничности кофемашины.

      Инновационная система LatteGo

      Всего одно касание кнопки — и система LatteGo автоматически приготовит вам чрезвычайно густую и однородную молочную пену для кофе; все благодаря эффективной технологии циклонного вспенивания, которая хорошо взбивает даже растительные виды молока. Система состоит всего из 2 компонентов и не имеет трубок, что позволяет легко использовать и очищать ее для вашего удобства и гигиеничности кофемашины.

      Linia

      LatteGo — это самая быстрая в очистке молочная система​*

      Легко чистится

      Легко чистить и собирать

      Philips LatteGo максимально легко очищать. Молочная система​ LatteGo состоит всего из 2 компонентов и не имеет трубок, поэтому поддерживать ее гигиеничность будет очень просто.

      Самая быстрая в очистке

      Самая быстрая в очистке*

      Поставьте молочную систему LatteGo в посудомоечную машину или быстро промойте ее проточной водой. Всего 10 секунд мытья водой* — и молочная система LatteGo снова будет чистой.

      Удобная крышка

      Удобная крышка

      Молочная система LatteGo позволяет доливать молоко в любое время даже во время приготовления кофе — просто снимите крышку. LatteGo также можно удобно хранить в холодильнике.

      * На базе тестирования потребителей со сравнением ведущих автоматических кофемашин мира по приготовлению молочных напитков (2023)​

      Чем отличается молочная система​ LatteGo?
      Сравнение с другими системами

      Инновационная система LatteGo

      LatteGo

       

      Гигиена и удобство эксплуатации. Автоматическое дозирование пара обеспечивает всегда идеальное качество пены, а кувшин с молоком можно хранить в холодильнике.

      значок "Встроенный традиционный кувшин"

      Встроенная система подачи молока "с трубкой​"
       
      Система, которая требует разместить специальную трубку в контейнере или пакете молока, из которого затем молоко подается в кофемашину. Автоматическая настройка обеспечивает бархатистую текстуру пены, однако мелкие детали и тонкую трубку​ может быть трудно очищать.

      значок "Встроенная система подачи молока со шлангом"

      Встроенный традиционный кувшин
       
      Традиционный кувшин состоит из нескольких деталей и может требовать более энергозатратного обслуживания для поддержания чистоты такой системы. Даже системы с автоматическими циклами очистки могут требовать ручной очистки для удовлетворительных результатов.

      Откройте для себя

      6 премиальных напитков

      Откройте для себя

      6 премиальных напитков

      6 идеальных напитков

      Любите классический эспрессо, капучино с бархатной пеной или, может, освежающий кофе со льдом? Выберите любимый кофе — черный или с молоком — и погрузитесь в идеальный вкус.

      Горячая вода

      Эспрессо

      Кофе со льдом

      Капучино

      Кофе

      Латте макиато

      6 идеальных напитков

      Любите классический эспрессо, капучино с бархатной пеной или, может, освежающий кофе со льдом? Выберите любимый кофе — черный или с молоком — и погрузитесь в идеальный вкус.

      Узнайте больше о кофемашинах Philips ​​ Серии 3300 с инновационной ​​ молочной системой LatteGo​

      Philips 3300 LatteGo

      Узнайте, как ценители кофе оценивают
      кофемашины Philips 3300 LatteGo

      Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

      Интуитивная панель управления

      Простая настройка кофе

      значок "Интуитивная панель управления"

      На интуитивной панели управления можно быстро выбрать желаемый тип напитка. Здесь также можно настроить параметры приготовления кофе — объем, крепость и количество молока — чтобы кофемашина приготовила его именно так, как вам нравится.

      значок "Интуитивная панель управления"

      На интуитивной панели управления можно быстро выбрать желаемый тип напитка. Здесь также можно настроить параметры приготовления кофе — объем, крепость и количество молока — чтобы кофемашина приготовила его именно так, как вам нравится.

      значок "Quiet Mark"

      Технология SilentBrew

      Приготовление вашего любимого кофе без лишнего шума

      значок "Технология SilentBrew"

      Готовьте ароматный кофе без лишнего шум​ благодаря нашей ведущей в отрасли технологии SilentBrew, которая использует акустический щит и тихий режим работы кофемолки для вашего наслаждения от процедуры приготовления кофе. Сертифицировано Quiet Mark.

      значок "Технология SilentBrew"

      Готовьте ароматный кофе без лишнего шум​ благодаря нашей ведущей в отрасли технологии SilentBrew, которая использует акустический щит и тихий режим работы кофемолки для вашего наслаждения от процедуры приготовления кофе. Сертифицировано Quiet Mark.

      Linia

      Вкус и аромат

      свежемолотых зерен

      Вкус и аромат

      свеже молотых зерен

      значок "Кофемолка с керамическими жерновами"

      Варите ароматный кофе стабильно высокого качества. Регулируемые 100 % керамические жернова с 12 уровнями помола, от крупного до мелкого, обеспечат точный помол и прослужат вам долгие годы.

      значок "Кофемолка с керамическими жерновами"

      Варите ароматный кофе стабильно высокого качества. Регулируемые 100 % керамические жернова с 12 уровнями помола, от крупного до мелкого, обеспечат точный помол и прослужат вам долгие годы.

      Linia

      Система
      Aroma Extract

      Система
      Aroma Extract

      значок "Система Aroma Extract"

      Эта интеллектуальная система обеспечивает идеальный баланс между температурой приготовления и экстракцией аромата. Такой эффект достигается благодаря поддержанию температуры воды в диапазоне 90–98 °C на протяжении всей процедуры приготовления. В результате вы получаете ароматный кофе идеальной температуры и с бархатистой крема — чашка за чашкой​*.

       

      *Для температуры от 70 до 82 °C

      значок "Система Aroma Extract"

      Эта интеллектуальная система обеспечивает идеальный баланс между температурой приготовления и экстракцией аромата. Такой эффект достигается благодаря поддержанию температуры воды в диапазоне 90–98 °C на протяжении всей процедуры приготовления. В результате вы получаете ароматный кофе идеальной температуры и с бархатистой крема — чашка за чашкой​

       

      *Для температуры от 70 до 82 °C

      Мобильное приложение

      Philips Coffee+

      значок "приложение Coffee+"

      Приложение Philips Coffee+ откроет для вас еще больше возможностей управления вашей кофемашиной. Вы получите доступ к регулярно обновляемым рекомендациям, рецептам кофе и советам по эффективной работе с кофемашиной. Вы также будете получать уведомления о необходимости обслужить кофемашину и сможете посмотреть обучающие видео об уходе за устройством.

      Загрузить приложение Coffee+, App store
      Загрузить приложение Coffee+, Google Play
      значок "приложение Coffee+"

      Приложение Philips Coffee+ откроет для вас еще больше возможностей управления вашей кофемашиной. Вы получите доступ к регулярно обновляемым рекомендациям, рецептам кофе и советам по эффективной работе с кофемашиной. Вы также будете получать уведомления о необходимости обслужить кофемашину и сможете посмотреть обучающие видео об уходе за устройством.

      Загрузить приложение Coffee+, App store
      Загрузить приложение Coffee+, Google Play
      Linia

      Сравнить кофемашины с молочной системой​ LatteGo

      Philips 5400 LatteGo

       

      Самая продвинутая серия кофемашин Philips

      Кофемашина Philips 5400 LatteGo
      Матовый черный, полированный
      Матовый черный, хром
      Матовый черный, серебристый полированный
      Матовый серебристый, хром
      Матовый белый, хром

      Philips 4300 LatteGo

       

      Множество вариаций кофе и удобное управление

      Кофемашина Philips 4300 LatteGo
      Матовый черный, полированный
      Матовый черный, антрацитовый
      Матовый черный, антрацитовый полированный
      Матовый белый, антрацитовый полированный
      Матовый белый, черный полированный

      Philips 3300 LatteGo

       

      Ароматный кофе стал ближе, чем когда-либо раньше

      Кофемашина Philips 3300 LatteGo
      Глянцевый черный
      Глянцевый белый, черный
      Белый, раскраска "под пантеру"
      Черный хром
      Черный, раскраска "под пантеру"

      Philips 2300 LatteGo

       

      Идеальный выбор в качестве первой кофемашины

      Кофемашина Philips 2300 LatteGo
      Глянцевый черный
      Матовый черный
      Глянцевый черный, серый
      Черный хром
      Черный, раскраска "под пантеру"

      Доступный ассортимент кофе

      12

      (Эспрессо, классический кофе, американо, капучино, латте маккиато, флэт уайт, Café au Lait, латте, Caffé crema, ристретто, эспрессо лунго, кофе с собой)

      8

      (Эспрессо, классический кофе, американо, капучино, латте маккиато, Café au Lait, Caffé crema, ристретто)

      5

      (Эспрессо, классический кофе, кофе со льдом, капучино, латте маккиато)

      3

      (Эспрессо, классический кофе, американо)

      Другие напитки

      Молочная пена, горячая вода

      Молочная пена, горячая вода

      Горячая вода

      Горячая вода

      Решение для напитков с молоком

      LatteGo

      LatteGo

      LatteGo

      LatteGo

      Панель управления

      TFT-дисплей и значки

      TFT-дисплей и значки

      Сенсорный дисплей

      Сенсорный дисплей

      Жернова

      Керамика, 12 степеней помола

      Керамика, 12 степеней помола

      Керамика, 12 степеней помола

      Керамика, 12 степеней помола

      SilentBrew

      -

      -

      Мобильное приложение

      -

      -

      Фильтр для воды

      AquaClean – в комплекте

      AquaClean – в комплекте

      AquaClean – в комплекте

      AquaClean – в комплекте

      Вместительный резервуар для воды

      1,8 л

      1,8 л

      1,8 л

      1,8 л

      Емкость для зерен

      275 г

      275 г

      275 г

      275 г

      Емкость контейнера для отходов

      12 порции

      12 порции

      12 порции

      12 порции

      Габариты изделия

      246 x 433 x 372 мм

      246 x 433 x 372 мм

      246 x 433 x 372 мм

      246 x 433 x 372 мм

      Philips 4300

      Philips 4300

      Множество вариаций кофе и удобное управление

      Сравнить функции
      Philips 3300

      Philips 3200

      Ароматный кофе стал ближе, чем когда-либо раньше

      Сравнить функции
      Philips 2300

      Philips 2200

      Идеальный выбор в качестве первой кофемашины

      Сравнить функции
      Philips 3300 LatteGo

      Philips 3300
      LatteGo

      Philips 3300 LatteGo
      Смотреть весь ассортимент

      Чем мы можем вам помочь?

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      Уход за кофемашиной

      Поддерживайте кофемашину в идеальном состоянии. Советы по очистке, удалению накипи, фильтрам, аксессуарам и не только.

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      Поиск и устранение неисправностей

      Смотрите видеоуроки, чтобы узнать больше о работе с устройством, и раздел часто задаваемых вопросов для вашей модели кофемашины.

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      Аксессуары

      Используйте все возможности вашей кофемашины — узнайте больше о нашем капучинаторе, фильтрах для воды, средствах для удаления накипи.

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      Регистрация кофемашины

      Зарегистрируйте кофемашину сегодня, чтобы получать актуальную информацию о наших продуктах и специальных предложениях.

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      Контакты

      Продавец интернет-магазина:

      ООО «Филипс Украина»
      03038, Украина
      г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
      Код ЕДРПОУ 33744042

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