Philips 3300

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Самый простой способ готовить любимый кофе
чем когда-либо раньше
чем когда-либо раньше
Молочная система LatteGo Шелковистая молочная пена
Легко использовать и очищать
Молочная система LatteGo
Шелковистая молочная пена
Кофемолка с керамическими жерновами Надежность и высочайшее качество кофе
Кофемолка с керамическими жерновами
Надежность и высочайшее качество кофе
6 горячих и освежающих напитков Одним касанием кнопки
6 горячих и освежающих напитков
Одним касанием кнопки
Тихое приготовление Приготовление с минимальным уровнем шума
Тихое приготовление
Приготовление с минимальным уровнем шума
Простая сенсорная панель Простой выбор и персонализация кофе
Простая сенсорная панель
Простой выбор и персонализация кофе
Система Aroma Extract Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять
Система Aroma Extract
Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять
Philips Coffee+ Больше возможностей с мобильным приложением
Philips Coffee+
Больше возможностей с мобильным приложением
Фильтр AquaClean Очищенная вода без накипи
Фильтр AquaClean
Очищенная вода без накипи
Всего одно касание кнопки — и молочная система LatteGo автоматически приготовит вам чрезвычайно густую и однородную молочную пену для кофе; все благодаря эффективной технологии циклонного вспенивания, которая хорошо взбивает даже растительные виды молока. Система состоит всего из 2 частейв и не имеет трубок, что позволяет легко использовать и очищать ее для вашего удобства и гигиеничности кофемашины.
Всего одно касание кнопки — и система LatteGo автоматически приготовит вам чрезвычайно густую и однородную молочную пену для кофе; все благодаря эффективной технологии циклонного вспенивания, которая хорошо взбивает даже растительные виды молока. Система состоит всего из 2 компонентов и не имеет трубок, что позволяет легко использовать и очищать ее для вашего удобства и гигиеничности кофемашины.
Philips LatteGo максимально легко очищать. Молочная система LatteGo состоит всего из 2 компонентов и не имеет трубок, поэтому поддерживать ее гигиеничность будет очень просто.
Поставьте молочную систему LatteGo в посудомоечную машину или быстро промойте ее проточной водой. Всего 10 секунд мытья водой* — и молочная система LatteGo снова будет чистой.
Молочная система LatteGo позволяет доливать молоко в любое время даже во время приготовления кофе — просто снимите крышку. LatteGo также можно удобно хранить в холодильнике.
* На базе тестирования потребителей со сравнением ведущих автоматических кофемашин мира по приготовлению молочных напитков (2023)
LatteGo Гигиена и удобство эксплуатации. Автоматическое дозирование пара обеспечивает всегда идеальное качество пены, а кувшин с молоком можно хранить в холодильнике.
LatteGo
Гигиена и удобство эксплуатации. Автоматическое дозирование пара обеспечивает всегда идеальное качество пены, а кувшин с молоком можно хранить в холодильнике.
Любите классический эспрессо, капучино с бархатной пеной или, может, освежающий кофе со льдом? Выберите любимый кофе — черный или с молоком — и погрузитесь в идеальный вкус.
Эспрессо
Любите классический эспрессо, капучино с бархатной пеной или, может, освежающий кофе со льдом? Выберите любимый кофе — черный или с молоком — и погрузитесь в идеальный вкус.
Philips 3300 LatteGo
На интуитивной панели управления можно быстро выбрать желаемый тип напитка. Здесь также можно настроить параметры приготовления кофе — объем, крепость и количество молока — чтобы кофемашина приготовила его именно так, как вам нравится.
На интуитивной панели управления можно быстро выбрать желаемый тип напитка. Здесь также можно настроить параметры приготовления кофе — объем, крепость и количество молока — чтобы кофемашина приготовила его именно так, как вам нравится.
Готовьте ароматный кофе без лишнего шум благодаря нашей ведущей в отрасли технологии SilentBrew, которая использует акустический щит и тихий режим работы кофемолки для вашего наслаждения от процедуры приготовления кофе. Сертифицировано Quiet Mark.
Готовьте ароматный кофе без лишнего шум благодаря нашей ведущей в отрасли технологии SilentBrew, которая использует акустический щит и тихий режим работы кофемолки для вашего наслаждения от процедуры приготовления кофе. Сертифицировано Quiet Mark.
Вкус и аромат
свежемолотых зерен
Варите ароматный кофе стабильно высокого качества. Регулируемые 100 % керамические жернова с 12 уровнями помола, от крупного до мелкого, обеспечат точный помол и прослужат вам долгие годы.
Варите ароматный кофе стабильно высокого качества. Регулируемые 100 % керамические жернова с 12 уровнями помола, от крупного до мелкого, обеспечат точный помол и прослужат вам долгие годы.
Эта интеллектуальная система обеспечивает идеальный баланс между температурой приготовления и экстракцией аромата. Такой эффект достигается благодаря поддержанию температуры воды в диапазоне 90–98 °C на протяжении всей процедуры приготовления. В результате вы получаете ароматный кофе идеальной температуры и с бархатистой крема — чашка за чашкой*. *Для температуры от 70 до 82 °C
Эта интеллектуальная система обеспечивает идеальный баланс между температурой приготовления и экстракцией аромата. Такой эффект достигается благодаря поддержанию температуры воды в диапазоне 90–98 °C на протяжении всей процедуры приготовления. В результате вы получаете ароматный кофе идеальной температуры и с бархатистой крема — чашка за чашкой*.
*Для температуры от 70 до 82 °C
Эта интеллектуальная система обеспечивает идеальный баланс между температурой приготовления и экстракцией аромата. Такой эффект достигается благодаря поддержанию температуры воды в диапазоне 90–98 °C на протяжении всей процедуры приготовления. В результате вы получаете ароматный кофе идеальной температуры и с бархатистой крема — чашка за чашкой *Для температуры от 70 до 82 °C
Эта интеллектуальная система обеспечивает идеальный баланс между температурой приготовления и экстракцией аромата. Такой эффект достигается благодаря поддержанию температуры воды в диапазоне 90–98 °C на протяжении всей процедуры приготовления. В результате вы получаете ароматный кофе идеальной температуры и с бархатистой крема — чашка за чашкой
*Для температуры от 70 до 82 °C
Приложение Philips Coffee+ откроет для вас еще больше возможностей управления вашей кофемашиной. Вы получите доступ к регулярно обновляемым рекомендациям, рецептам кофе и советам по эффективной работе с кофемашиной. Вы также будете получать уведомления о необходимости обслужить кофемашину и сможете посмотреть обучающие видео об уходе за устройством.
Приложение Philips Coffee+ откроет для вас еще больше возможностей управления вашей кофемашиной. Вы получите доступ к регулярно обновляемым рекомендациям, рецептам кофе и советам по эффективной работе с кофемашиной. Вы также будете получать уведомления о необходимости обслужить кофемашину и сможете посмотреть обучающие видео об уходе за устройством.
Доступный ассортимент кофе
|
12 (Эспрессо, классический кофе, американо, капучино, латте маккиато, флэт уайт, Café au Lait, латте, Caffé crema, ристретто, эспрессо лунго, кофе с собой)
12
(Эспрессо, классический кофе, американо, капучино, латте маккиато, флэт уайт, Café au Lait, латте, Caffé crema, ристретто, эспрессо лунго, кофе с собой)
|
8 (Эспрессо, классический кофе, американо, капучино, латте маккиато, Café au Lait, Caffé crema, ристретто)
8
(Эспрессо, классический кофе, американо, капучино, латте маккиато, Café au Lait, Caffé crema, ристретто)
|
5 (Эспрессо, классический кофе, кофе со льдом, капучино, латте маккиато)
5
(Эспрессо, классический кофе, кофе со льдом, капучино, латте маккиато)
|
3 (Эспрессо, классический кофе, американо)
3
(Эспрессо, классический кофе, американо)
Другие напитки
|
Молочная пена, горячая вода
|
Молочная пена, горячая вода
|
Горячая вода
|
Горячая вода
Решение для напитков с молоком
|
LatteGo
|
LatteGo
|
LatteGo
|
LatteGo
Панель управления
|
TFT-дисплей и значки
|
TFT-дисплей и значки
|
Сенсорный дисплей
|
Сенсорный дисплей
Жернова
|
Керамика, 12 степеней помола
|
Керамика, 12 степеней помола
|
Керамика, 12 степеней помола
|
Керамика, 12 степеней помола
SilentBrew
|
-
|
-
|
✓
|
✓
Мобильное приложение
|
-
|
-
|
✓
|
✓
Фильтр для воды
|
AquaClean – в комплекте
|
AquaClean – в комплекте
|
AquaClean – в комплекте
|
AquaClean – в комплекте
Вместительный резервуар для воды
|
1,8 л
|
1,8 л
|
1,8 л
|
1,8 л
Емкость для зерен
|
275 г
|
275 г
|
275 г
|
275 г
Емкость контейнера для отходов
|
12 порции
|
12 порции
|
12 порции
|
12 порции
Габариты изделия
|
246 x 433 x 372 мм
|
246 x 433 x 372 мм
|
246 x 433 x 372 мм
|
246 x 433 x 372 мм
Уход за кофемашиной
Поддерживайте кофемашину в идеальном состоянии. Советы по очистке, удалению накипи, фильтрам, аксессуарам и не только.
Поиск и устранение неисправностей
Смотрите видеоуроки, чтобы узнать больше о работе с устройством, и раздел часто задаваемых вопросов для вашей модели кофемашины.
Аксессуары
Используйте все возможности вашей кофемашины — узнайте больше о нашем капучинаторе, фильтрах для воды, средствах для удаления накипи.
Регистрация кофемашины
Зарегистрируйте кофемашину сегодня, чтобы получать актуальную информацию о наших продуктах и специальных предложениях.
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