Philips 4400 LatteGo

LatteGo створює шовковисту, гладеньку молочну піну, щоб ви могли насолоджуватися смачною, кремовою кавою завдяки нашій циклонній технології спінювання. Навіть з альтернативним рослинним молоком. Найшвидша в чищенні молочна система ​, що складається лише з двох частин і не містить трубок, – її можна почистити менш ніж за 10 секунд (у посудомийній машині або під краном).