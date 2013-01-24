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    Головна ›› Підготовка до нового року: як досягти довгострокових цілей у 2022 році
    Головна ›› Підготовка до нового року: як досягти довгострокових цілей у 2022 році

    Зміст

     

    Підготовка до нового року: як досягти довгострокових цілей у 2022 році

    1. Чим відрізняються короткострокові цілі від довгострокових?
    2. Чому важливо ставити реалістичні цілі?
    3. Короткострокові та довгострокові цілі: деякі приклади

    Підготовка до нового року:

    як досягти довгострокових цілей у 2022 році

     

    Ми не можемо передбачити, що нас чекає у 2022 році, але можемо сказати точно: після викликів попередніх років, 2022  –  це рік, коли знову потрібно встати на ноги. Зосередьмося на тому, як досягнути цілей і зробити 2022 рік успішнішим і кращим. Не знаєте з чого почати? Ми постараємося вам допомогти. Настав час досягти цілей, про які ви завжди мріяли!

    Чим відрізняються короткострокові цілі від довгострокових?

     

    Незалежно від того, які у вас цілі на 2022 рік, встановлення різниці між короткостроковими та довгостроковими цілями – це ключ до їх досягнення. Чому? Тому що це допомагає зрозуміти, що потрібно зробити, і надає енергії для продовження шляху. Коли ви вирушаєте в подорож, то зазвичай починаєте з визначення пункту призначення. У нашому прикладі пункт призначення є довгостроковою ціллю. Усі кроки, які ви робите, щоб дістатися туди, є короткостроковими цілями.

     

    Усе, чого ви можете досягти негайно або в недалекому майбутньому, в наступні тижні або місяці, можна класифікувати як короткострокову ціль. Усе, що займає трохи більше часу, скажімо, більше року, можна вважати довгостроковою метою. Довгострокові цілі вимагають планування, більше часу і зазвичай їх важче досягти. Дослідження показали, що встановлення довгострокових цілей допомагає покращити вашу продуктивність і досягти потрібного результату. Короткострокові цілі – це чудово, але довгострокові цілі – це те, що дійсно може змінини ситуацію.
    Встановлення довгострокових цілей

    Чому важливо ставити реалістичні цілі?

     

    Ви можете мати уявлення, які цілі хочете поставити, але для їх досягнення важливо бути реалістом. Перевірений спосіб залишатися на правильному шляху запам’ятати таку абревіатуру: SMART (англ. "розумний"). SMART означає:

     

    • Specific (конкретний). Ставте конкретні, а не загальні цілі. Потрібно конкретизувати бажаний ефект. Замість загальних формулювань запишіть наслідки на виході. Якщо довгострокова ціль загальна, наприклад "Більше уваги приділяти здоров'ю" розділіть її на декілька цілей, при досягненні яких ви зможете побачити конкретний результат, наприклад: "Бігати через день", "Пройти плановий огляд в грудні", "Замінити стару зубну щітку на сучасну". Згідно зі SMART принципом, цілі повинні бути з одним конкретним результатом.
    • Measurable (вимірний). Щоб контролювати просування до цілі вона має бути вимірна. Цифри повинні бути адекватно підібрані, ви маєте в них вірити. 
    • Achievable (досяжний). Критерій досяжності означає, що у вас достатньо знань і навичок, щоб досягти цілі або буде потрібно трохи попрацювати над собою, щоб з нею впоратися. Ви можете чітко уявити що потрібно зробити, і кожен крок вам під силу. Якщо мета здається недосяжною, краще поставити проміжну, доступну вам мету. 
    • Relevant (актуальний, релевантний). Тут треба задати собі питання: "Для чого мені досягати цієї цілі?", "Чи правильний час я обрав для досягнення цілі?", "Чи вистачить мені ресурсів?". Якщо ви впевнені – тоді вперед до своєї мети!
    • Trackable (Відстежуваний). Встановлення часових рамок для виконання мети дозволяє зробити процес управління контрольованим. Можливість побачити результати у визначений період неймовірно мотивує!
    Встановлення реалістичних цілей

    Короткострокові та довгострокові цілі: деякі приклади

     

    Настав час для справжньої роботи: встановлення короткострокових і довгострокових особистих цілей. Якщо ви не впевнені, над якими цілями працювати, чому б не зробити простіше і не глянути на список внизу. Особисті цілі можуть бути будь-якими, але зазвичай вони стосуються одного з поданого дал:

     

    • Краще здоров’я. Хочете зосередитись на покращенні здоров’я? Тоді вашою довгостроковою метою може бути повернення відчуття впевненості у своєму тілі. Короткостроковою метою для досягнення цієї більшої цілі можуть бути щоденні тренування. Також можна пропустити улюблену плитку шоколаду і їсти лише фрукти протягом місяця. А як щодо покупки шнекової соковижималки, щоб щодня готувати корисні та смачні зелені смузі на сніданок?
    • Внутрішня гармонія. Для тих, хто завжди відчуває стрес і втому, душевний спокій буде чудовою довгостроковою метою. Тож як ви можете досягти цього? Наприклад, можна запланувати щоденну медитацію і сон не менше 8 годин. Потрібна допомога з останнім? Кліматичний комплекс 2-в-1 подбає про свіже й зволожене повітря у зоні відпочинку та забезпечить вам найкращий сон. 
    • Успішніша кар’єра. Хочете отримати це підвищення до бажаної ролі? Або ви давно думали про зміну професії? Час зробити це! Деякі короткострокові цілі, які можуть допомогти вам досягнути цього, можуть полягати в отриманні потрібного сертифікату шляхом проходження курсу, відвідування однієї мережевої події на місяць або оновленні профілю LinkedIn. Швидкі перемоги для великих результатів!
    • Кращі особисті відносини. Меншими кроками для досягнення цього можуть бути практика щоденного сімейного ритуалу, обід разом принаймні 4 рази на тиждень або організація відпустки чи вихідного дня із сім’єю. Ви помітите, що ваші стосунки в сім’ї відразу ж покращаться!
    Повільна соковижималка Philips
    Незважаючи на те, що новий рік – це ідеальний момент для формування нових звичок, не забувайте, що ви можете почати працювати над новим і вдосконаленим «я» вже зараз. Успіху!

    Джерела

    www.lifehack.org/788859/long-term-goals

    www.berkeleywellbeing.com/long-term-goals.html

    blog.rescuetime.com/mental-strategies-long-term-goals/

    www.berkeleywellbeing.com/long-term-goals.htmluide

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