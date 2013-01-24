як досягти довгострокових цілей у 2022 році

Незалежно від того, які у вас цілі на 2022 рік, встановлення різниці між короткостроковими та довгостроковими цілями – це ключ до їх досягнення. Чому? Тому що це допомагає зрозуміти, що потрібно зробити, і надає енергії для продовження шляху. Коли ви вирушаєте в подорож, то зазвичай починаєте з визначення пункту призначення. У нашому прикладі пункт призначення є довгостроковою ціллю. Усі кроки, які ви робите, щоб дістатися туди, є короткостроковими цілями.

Усе, чого ви можете досягти негайно або в недалекому майбутньому, в наступні тижні або місяці, можна класифікувати як короткострокову ціль. Усе, що займає трохи більше часу, скажімо, більше року, можна вважати довгостроковою метою. Довгострокові цілі вимагають планування, більше часу і зазвичай їх важче досягти. Дослідження показали, що встановлення довгострокових цілей допомагає покращити вашу продуктивність і досягти потрібного результату. Короткострокові цілі – це чудово, але довгострокові цілі – це те, що дійсно може змінини ситуацію.