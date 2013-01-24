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Підготовка до нового року: як досягти довгострокових цілей у 2022 році
Ми не можемо передбачити, що нас чекає у 2022 році, але можемо сказати точно: після викликів попередніх років, 2022 – це рік, коли знову потрібно встати на ноги. Зосередьмося на тому, як досягнути цілей і зробити 2022 рік успішнішим і кращим. Не знаєте з чого почати? Ми постараємося вам допомогти. Настав час досягти цілей, про які ви завжди мріяли!
Незалежно від того, які у вас цілі на 2022 рік, встановлення різниці між короткостроковими та довгостроковими цілями – це ключ до їх досягнення. Чому? Тому що це допомагає зрозуміти, що потрібно зробити, і надає енергії для продовження шляху. Коли ви вирушаєте в подорож, то зазвичай починаєте з визначення пункту призначення. У нашому прикладі пункт призначення є довгостроковою ціллю. Усі кроки, які ви робите, щоб дістатися туди, є короткостроковими цілями.
Усе, чого ви можете досягти негайно або в недалекому майбутньому, в наступні тижні або місяці, можна класифікувати як короткострокову ціль. Усе, що займає трохи більше часу, скажімо, більше року, можна вважати довгостроковою метою. Довгострокові цілі вимагають планування, більше часу і зазвичай їх важче досягти. Дослідження показали, що встановлення довгострокових цілей допомагає покращити вашу продуктивність і досягти потрібного результату. Короткострокові цілі – це чудово, але довгострокові цілі – це те, що дійсно може змінини ситуацію.
Ви можете мати уявлення, які цілі хочете поставити, але для їх досягнення важливо бути реалістом. Перевірений спосіб залишатися на правильному шляху запам’ятати таку абревіатуру: SMART (англ. "розумний"). SMART означає:
Настав час для справжньої роботи: встановлення короткострокових і довгострокових особистих цілей. Якщо ви не впевнені, над якими цілями працювати, чому б не зробити простіше і не глянути на список внизу. Особисті цілі можуть бути будь-якими, але зазвичай вони стосуються одного з поданого дал:
HR1945/80
AC2729/50