Подавання молока, коли дитина активно п’є

Соска Natural Природний Потік підтримує природний ритм годування дитини, що дозволяє легко поєднувати годування груддю та з пляшечки. Соска має отвір з унікальною конструкцію, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно п’є. Отже, коли малюк зупиняється, щоб ковтнути та зробити вдих, подавання молока також зупиняється.