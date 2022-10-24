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    Банер: дитячі пляшечки Natural Response
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    Avent Natural Response Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

    Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини

    Рекомендована роздрібна ціна

    Цей виріб більше недоступний
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    Соска, яка повторює природній процес годування​

    Соска, яка повторює природній процес годування​

    Наші нові дитячі пляшки Natural Природний Потік подають молоко лише тоді, коли малюк активно п’є. Так дитина може пити, ковтати й дихати, як вона це робить під час грудного вигодовування.

    Альтернативна фотографія виробу

    Нова пляшечка Natural Природний Потік

    Працює з природним ритмом вашого малюка

    Дозволяє дитині пити, ковтати та дихати у своєму ритмі, як при грудному вигодовуванні​

    Соска у формі грудей

    Вибирайте відповідну інтенсивність потоку

    Наші соски створено для пропускання відповідної кількості молока відповідно до етапу розвитку дитини – від повільного до швидкого потоку.

    Початок роботи

    Будьте терплячі, поки дитина звикне

    Наші нові пляшечки Natural Природний Потік відрізняються від дитячих пляшечок із вільним потоком рідини. Так само, як і в випадку грудного вигодовування, для правильного годування потрібно кілька спроб. Це цілком природно.

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    Подавання молока, коли дитина активно п’є

    Соска Natural Природний Потік підтримує природний ритм годування дитини, що дозволяє легко поєднувати годування груддю та з пляшечки. Соска має отвір з унікальною конструкцію, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно п’є. Отже, коли малюк зупиняється, щоб ковтнути та зробити вдих, подавання молока також зупиняється.

    Ілюстративне зображення

    Природне закріплення із соскою у формі грудей

    Широка, м’яка та гнучка соска створена так, щоб імітувати форму грудей і відчуття від них, допомагаючи дитині зручно смоктати соску та їсти.

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    Призначено для зменшення кольок і відчуття дискомфорту

    Антикольковий клапан запобігає потраплянню повітря в животик дитини під час годування, щоб допомогти зменшити коліки та відчуття дискомфорту.

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    Конструкція соски із захистом від протікання запобігає проливанню та втраті молока

    Отвір для соски призначений для виділення молока лише під час годування дитини. Тож ви можете забути про розливання молока вдома чи в дорозі.

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    Проста у використанні й зручна в чищенні та збиранні

    Широке горлечко пляшечки сприяє легкому наповненню і чищенню. У комплекті лише кілька частин для швидкого та простого збирання.

    Дозвольте малюку вас скеровувати

    Дозвольте малюку вас скеровувати

    Для немовлят, які сильно смокчуть, спробуйте менший потік рідини для комфортного годування. Тим дітям, які смокчуть спокійно, може знадобитися вища інтенсивність потоку молока.

    Поки що в наявності

    Поки що в наявності

    Нашу нову соску Natural Response вдосконалено з метою не лише імітувати груди, а й функціонувати як вони. Проте, за бажанням ви також можете поки що придбати нашу оригінальну соску Natural.

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    Natural Природний Потік

    Ваш малюк унікальний – а тепер також і його пляшечка

    Наша соска Natural Природний Потік дозволяє дітям пити з власним природним ритмом, як під час годування грудьми.

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