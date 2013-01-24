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    Performer

    Пилосос із мішком для пилу

    FC9164
    Загальна оцінка / 5
    • Найвища потужність всмоктування Найвища потужність всмоктування Найвища потужність всмоктування
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      Performer Пилосос із мішком для пилу

      FC9164
      Загальна оцінка / 5

      Найвища потужність всмоктування

      Надзвичайно висока потужність всмоктування допомагає прибирати без надмірних зусиль: саме таким є пилосос FC916x. Завдяки поєднанню гігієнічного фільтра та системи легкої заміни мішка для пилу FC916x ефективно видаляє бруд та пил. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Performer Пилосос із мішком для пилу

      Найвища потужність всмоктування

      Надзвичайно висока потужність всмоктування допомагає прибирати без надмірних зусиль: саме таким є пилосос FC916x. Завдяки поєднанню гігієнічного фільтра та системи легкої заміни мішка для пилу FC916x ефективно видаляє бруд та пил. Переглянути усі переваги

      Найвища потужність всмоктування

      Надзвичайно висока потужність всмоктування допомагає прибирати без надмірних зусиль: саме таким є пилосос FC916x. Завдяки поєднанню гігієнічного фільтра та системи легкої заміни мішка для пилу FC916x ефективно видаляє бруд та пил. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Performer Пилосос із мішком для пилу

      Найвища потужність всмоктування

      Надзвичайно висока потужність всмоктування допомагає прибирати без надмірних зусиль: саме таким є пилосос FC916x. Завдяки поєднанню гігієнічного фільтра та системи легкої заміни мішка для пилу FC916x ефективно видаляє бруд та пил. Переглянути усі переваги

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        Performer

        Performer

        Пилосос із мішком для пилу

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Найвища потужність всмоктування

        Потужність всмоктування 500 Вт для прибирання без зусиль

        • AnimalCare

        Двигун потужністю 2200 Вт із максимальною силою всмоктування 500 Вт

        Високоефективний двигун потужністю 2200 Вт із максимальною силою всмоктування 500 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.

        Фільтри HEPA AirSeal та HEPA 13

        Цей пилосос Philips було розроблено таким чином, що усе повітря, яке вбирається всередину, перед тим як вийти назовні проходить через фільтр HEPA 13 (із фільтрацією 99,95%), який можна мити. До останньої часточки.

        Надвичайно великий мішок s-bag (4 л) для тривалого використання

        Цей мішок для пилу великої ємності оптимальний у використанні, що дозволяє міняти його не так часто.

        Турбощітка видаляє на 25% більше волосся та пилу

        За допомогою турбощітки можна глибоко чистити килими і швидко збирати волосся та пух. Щітка, що обертається, активно видаляє дрібний пил та волосся, тому на 25% краще чистить килими. Коліщатка на насадці запобігають пошкодженню поверхні під час використання на твердій підлозі.

        Технічні характеристики

        • Дизайн

          Колір
          Яскраво-червоний

        • Фільтрація

          Тип мішка для пилу
          s-bag anti-odour
          Місткість мішка для пилу
          4  л
          Фільтр відпрацьованого повітря
          Фільтр Ultra Clean Air HEPA 13
          HEPA AirSeal
          Так

        • Насадки та аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Щілинна насадка
          • Мала насадка
          Зберігання аксесуарів
          На ручці
          Додаткова насадка
          Турбощітка
          Стандартна насадка
          Насадка потрійної дії TriActive

        • Ефективність

          Потік повітря (макс.)
          47  л/с
          Вхідна потужність (ІЕС)
          2000  Вт
          Вхідна потужність (макс.)
          2200  Вт
          Рівень шуму (Lc IEC)
          78  дБ
          Потужність всмоктування (макс.)
          500  Вт
          Залишковий тиск (макс.)
          34  кПа

        • Практичність

          Радіус дії
          12  м
          Ручка для перенесення
          Зверху та спереду
          Касета Clean Comfort
          Так
          Довжина шнура
          9  м
          З’єднання трубки
          Кнопкове
          Індикатор заповнення
          Так
          Керування живленням
          Електронні елементи керування на пристрої
          Тип трубки
          Металева лакована телескопічна трубка із 3-х частин
          Тип коліщаток
          Гума

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          6,3  кг

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