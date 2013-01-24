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Найвища потужність всмоктування
Надзвичайно висока потужність всмоктування допомагає прибирати без надмірних зусиль: саме таким є пилосос FC916x. Завдяки поєднанню гігієнічного фільтра та системи легкої заміни мішка для пилу FC916x ефективно видаляє бруд та пил. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найвища потужність всмоктування
Надзвичайно висока потужність всмоктування допомагає прибирати без надмірних зусиль: саме таким є пилосос FC916x. Завдяки поєднанню гігієнічного фільтра та системи легкої заміни мішка для пилу FC916x ефективно видаляє бруд та пил. Переглянути усі переваги
Найвища потужність всмоктування
Надзвичайно висока потужність всмоктування допомагає прибирати без надмірних зусиль: саме таким є пилосос FC916x. Завдяки поєднанню гігієнічного фільтра та системи легкої заміни мішка для пилу FC916x ефективно видаляє бруд та пил. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найвища потужність всмоктування
Надзвичайно висока потужність всмоктування допомагає прибирати без надмірних зусиль: саме таким є пилосос FC916x. Завдяки поєднанню гігієнічного фільтра та системи легкої заміни мішка для пилу FC916x ефективно видаляє бруд та пил. Переглянути усі переваги
Пилосос із мішком для пилу
Ціна магазину Philips
Усього:
Високоефективний двигун потужністю 2200 Вт із максимальною силою всмоктування 500 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.
Цей пилосос Philips було розроблено таким чином, що усе повітря, яке вбирається всередину, перед тим як вийти назовні проходить через фільтр HEPA 13 (із фільтрацією 99,95%), який можна мити. До останньої часточки.
Цей мішок для пилу великої ємності оптимальний у використанні, що дозволяє міняти його не так часто.
За допомогою турбощітки можна глибоко чистити килими і швидко збирати волосся та пух. Щітка, що обертається, активно видаляє дрібний пил та волосся, тому на 25% краще чистить килими. Коліщатка на насадці запобігають пошкодженню поверхні під час використання на твердій підлозі.
Дизайн
Фільтрація
Насадки та аксесуари
Ефективність
Практичність
Вага та розміри
FC8023/04
FC8021/03