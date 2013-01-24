Потужність та точність
Ця потужна парова праска Philips з функцією глибокого іонного відпарювання – це саме те, що Вам потрібно. Вона легко розгладжує навіть найстійкіші складки. Разом із підошвою SteamGlide вона забезпечує найкраще ковзання та потужне відпарювання, яке потрапляє глибоко у тканину. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужність та точність
Ця потужна парова праска Philips з функцією глибокого іонного відпарювання – це саме те, що Вам потрібно. Вона легко розгладжує навіть найстійкіші складки. Разом із підошвою SteamGlide вона забезпечує найкраще ковзання та потужне відпарювання, яке потрапляє глибоко у тканину. Переглянути усі переваги
Потужність та точність
Ця потужна парова праска Philips з функцією глибокого іонного відпарювання – це саме те, що Вам потрібно. Вона легко розгладжує навіть найстійкіші складки. Разом із підошвою SteamGlide вона забезпечує найкраще ковзання та потужне відпарювання, яке потрапляє глибоко у тканину. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужність та точність
Ця потужна парова праска Philips з функцією глибокого іонного відпарювання – це саме те, що Вам потрібно. Вона легко розгладжує навіть найстійкіші складки. Разом із підошвою SteamGlide вона забезпечує найкраще ковзання та потужне відпарювання, яке потрапляє глибоко у тканину. Переглянути усі переваги
У процесі іонізації утворюються дрібніші частинки пари, які проникають глибоко у тканину. Це забезпечує легке усунення навіть найстійкіших складок.
Система "крапля-стоп" у Вашій паровій прасці Philips дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.
Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв. подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Система електронного вимкнення автоматично вимикає праску, коли нею перестали прасувати або перевернули.
Подвійна система очищення від накипу Вашої парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.
Паровий удар до 100 г для швидкого розпрасовування навіть найскладніших складок.
Швидке та потужне усування складок
Легкість у використанні
Очищення від накипу
Технічні характеристики
GC026/00
GC026/30
GC026/80