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Azur

Парова праска

GC4430/02
Загальна оцінка / 5
  • Потужність та точність Потужність та точність Потужність та точність
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    Azur Парова праска

    GC4430/02
    Загальна оцінка / 5

    Потужність та точність

    Ця потужна парова праска Philips з функцією глибокого іонного відпарювання – це саме те, що Вам потрібно. Вона легко розгладжує навіть найстійкіші складки. Разом із підошвою SteamGlide вона забезпечує найкраще ковзання та потужне відпарювання, яке потрапляє глибоко у тканину. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Azur Парова праска

    Потужність та точність

    Ця потужна парова праска Philips з функцією глибокого іонного відпарювання – це саме те, що Вам потрібно. Вона легко розгладжує навіть найстійкіші складки. Разом із підошвою SteamGlide вона забезпечує найкраще ковзання та потужне відпарювання, яке потрапляє глибоко у тканину. Переглянути усі переваги

    Потужність та точність

    Ця потужна парова праска Philips з функцією глибокого іонного відпарювання – це саме те, що Вам потрібно. Вона легко розгладжує навіть найстійкіші складки. Разом із підошвою SteamGlide вона забезпечує найкраще ковзання та потужне відпарювання, яке потрапляє глибоко у тканину. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Azur Парова праска

    Потужність та точність

    Ця потужна парова праска Philips з функцією глибокого іонного відпарювання – це саме те, що Вам потрібно. Вона легко розгладжує навіть найстійкіші складки. Разом із підошвою SteamGlide вона забезпечує найкраще ковзання та потужне відпарювання, яке потрапляє глибоко у тканину. Переглянути усі переваги

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      Потужність та точність

      Праска з функцією глибокого іонного відпарювання для легкого усунення складок

      • Паровий удар 100 г
      • 2400 Вт
      Дрібніші частинки пари потрапляють глибоко у найстійкіші складки

      Дрібніші частинки пари потрапляють глибоко у найстійкіші складки

      У процесі іонізації утворюються дрібніші частинки пари, які проникають глибоко у тканину. Це забезпечує легке усунення навіть найстійкіших складок.

      Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

      Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

      Система "крапля-стоп" у Вашій паровій прасці Philips дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.

      Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

      Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

      Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.

      Постійна подача пари до 40 г/хв.

      Постійна подача пари до 40 г/хв.

      Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв. подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

      Система електронного автовимкнення для безпеки у використанні

      Система електронного автовимкнення для безпеки у використанні

      Система електронного вимкнення автоматично вимикає праску, коли нею перестали прасувати або перевернули.

      Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

      Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

      Подвійна система очищення від накипу Вашої парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.

      Завдяки паровому удару до 100 г можна легко розпрасувати важкі складки

      Завдяки паровому удару до 100 г можна легко розпрасувати важкі складки

      Паровий удар до 100 г для швидкого розпрасовування навіть найскладніших складок.

      Технічні характеристики

      • Швидке та потужне усування складок

        Підошва
        SteamGlide
        Подача пари
        Так
        Постійна подача пари
        40  г/хв.
        Паровий удар
        100  г
        Вертикальне відпарювання
        Так
        Різноманітні налаштування пари
        Так
        Спрей
        Так
        Паровий носик
        Так
        Потужність
        2400  Вт

      • Легкість у використанні

        Ємність резервуара для води
        335  мл
        Наливання та зливання води
        Надзвичайно великий отвір для наливання води
        Система "крапля-стоп"
        Так
        Безпечне автоматичне вимкнення
        Так
        Довжина шнура живлення
        3  м

      • Очищення від накипу

        Підходить для води з крана
        Так
        Рішення для очищення від накипу
        Подвійна система активного очищення від накипу

      • Технічні характеристики

        Вага праски
        1,55  кг
        Розміри виробу
        30,3 x 12 x 15,2  см
        Напруга
        220–240  В

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