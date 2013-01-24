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Прасування без турбот, без налаштувань
Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодного налаштування температури. PerfectCare Azur забезпечує чудові результати, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати тепер справді легше. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Прасування без турбот, без налаштувань
Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодного налаштування температури. PerfectCare Azur забезпечує чудові результати, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати тепер справді легше. Переглянути усі переваги
Прасування без турбот, без налаштувань
Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодного налаштування температури. PerfectCare Azur забезпечує чудові результати, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати тепер справді легше. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Прасування без турбот, без налаштувань
Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодного налаштування температури. PerfectCare Azur забезпечує чудові результати, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати тепер справді легше. Переглянути усі переваги
Парова праска
Ціна магазину Philips
Усього:
Найновіше революційне досягнення для прасування з ідеальним поєднанням пари та температури. Для Вас воно означає швидке прасування з чудовими результатами розгладжування важких складок без жодних налаштувань, яке буде безпечним для всіх тканин, які можна прасувати. Поєднання пари та температури ідеальне, оскільки (1) розумний процесор встановлює потрібну температуру, а (2) технологія HeatFlow забезпечує рівновагу в поєднанні пари та температури.
100% безпека для всіх тканин, навіть для таких найделікатніших, як шовк, кашемір, вовна, поліестер. Незалежні інститути тестування прасок використовували PerfectCare для прасування найделікатніших тканин, які можна прасувати, та підтвердили отримання виняткових результатів прасування.
100% легкість у використанні, без жодних регулювань. Тепер Ви можете прасувати всі речі, які можна прасувати, не сортуючи їх, без очікування та регулювання температури праски.
T-ionicGlide – це найкраща підошва Philips. Новий стандарт ковзання та захисту від подряпин для прасок OptimalTemp. Нове запатентоване покриття забезпечить виняткові результати. Ретельно сконструйована форма та вентиляційні отвори забезпечать рівномірний розподіл пари для легкого розпрасовування складок паровою праскою.
Унікальна комбінація іонів автоматично подається в пару, що забезпечує оптимальне гігієнічне прасування будь-якого одягу, який можна прасувати.
Парова праска PerfectCare Azur призначена для використання водопровідної води. Подвійна система активного очищення від накипу – це розумне поєднання гранул для чищення від накипу та регулярне самоочищення зменшують накопичення накипу. Для найкращих результатів прасування радимо користуватися демінералізованою водою. Це забезпечить постійну подачу пари з праски.
Парова праска з носиком Quattro Precision дає змогу досягати найскладніших місць під час прасування. Тож прасуйте безпосередньо навколо ґудзиків завдяки виїмці для ґудзиків; видовжена форма дозволяє краще бачити річ, яку Ви прасуєте; ділянка Precision SteamBoost визначає місце, куди буде подано сфокусований струмінь пари, а тонкий носик дасть змогу випрасувати речі у важкодоступних місцях.
Інноваційну напрямну для шнура достатньо защіпнути на дошці, а вона відводитиме шнур убік під час прасування.
Праска 2800 Вт для швидкого нагрівання та потужного прасування будь-якого одягу, який можна прасувати.
Постійна подача пари до 50 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.
100% швидкість прасування без сортування. Прасуйте всі свої речі за допомогою ефективнішої подачі пари.
Швидке та потужне усування складок
Зручне прасування
Легкість у використанні
Надійність
Очищення від накипу
Технічні характеристики
GC026/30
GC026/80
GC026/00