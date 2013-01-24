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    PerfectCare Azur

    Парова праска

    GC4919/80
    Загальна оцінка / 5
    • Прасування без турбот, без налаштувань Прасування без турбот, без налаштувань Прасування без турбот, без налаштувань
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      PerfectCare Azur Парова праска

      GC4919/80
      Загальна оцінка / 5

      Прасування без турбот, без налаштувань

      Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодного налаштування температури. PerfectCare Azur забезпечує чудові результати, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати тепер справді легше. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      PerfectCare Azur Парова праска

      Прасування без турбот, без налаштувань

      Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодного налаштування температури. PerfectCare Azur забезпечує чудові результати, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати тепер справді легше. Переглянути усі переваги

      Прасування без турбот, без налаштувань

      Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодного налаштування температури. PerfectCare Azur забезпечує чудові результати, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати тепер справді легше. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      PerfectCare Azur Парова праска

      Прасування без турбот, без налаштувань

      Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодного налаштування температури. PerfectCare Azur забезпечує чудові результати, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати тепер справді легше. Переглянути усі переваги

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        PerfectCare Azur

        PerfectCare Azur

        Парова праска

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Прасування без турбот, без налаштувань

        Глибоке іонізоване відпарювання для оптимального, гігієнічного прасування

        • Пара 50 г/хв.; паровий удар 200 г
        • Підошва T-ionicGlide
        • Безпечне автовимк. + видалення накипу
        • Безпечна д/тканин, які можна прасувати
        Технологія OptimalTemp: ідеальне поєднання температури

        Технологія OptimalTemp: ідеальне поєднання температури

        Найновіше революційне досягнення для прасування з ідеальним поєднанням пари та температури. Для Вас воно означає швидке прасування з чудовими результатами розгладжування важких складок без жодних налаштувань, яке буде безпечним для всіх тканин, які можна прасувати. Поєднання пари та температури ідеальне, оскільки (1) розумний процесор встановлює потрібну температуру, а (2) технологія HeatFlow забезпечує рівновагу в поєднанні пари та температури.

        100% безпека для усіх тканин, які можна прасувати

        100% безпека для усіх тканин, які можна прасувати

        100% безпека для всіх тканин, навіть для таких найделікатніших, як шовк, кашемір, вовна, поліестер. Незалежні інститути тестування прасок використовували PerfectCare для прасування найделікатніших тканин, які можна прасувати, та підтвердили отримання виняткових результатів прасування.

        100% легкість у використанні, без жодних регулювань

        100% легкість у використанні, без жодних регулювань

        100% легкість у використанні, без жодних регулювань. Тепер Ви можете прасувати всі речі, які можна прасувати, не сортуючи їх, без очікування та регулювання температури праски.

        T-ionicGlide: наша найкраща 5-зіркова підошва

        T-ionicGlide: наша найкраща 5-зіркова підошва

        T-ionicGlide – це найкраща підошва Philips. Новий стандарт ковзання та захисту від подряпин для прасок OptimalTemp. Нове запатентоване покриття забезпечить виняткові результати. Ретельно сконструйована форма та вентиляційні отвори забезпечать рівномірний розподіл пари для легкого розпрасовування складок паровою праскою.

        Глибоке іонізоване відпарювання для оптимального, гігієнічного прасування

        Глибоке іонізоване відпарювання для оптимального, гігієнічного прасування

        Унікальна комбінація іонів автоматично подається в пару, що забезпечує оптимальне гігієнічне прасування будь-якого одягу, який можна прасувати.

        Підходить для водопровідної води та має подвійну систему активного очищення від накипу

        Підходить для водопровідної води та має подвійну систему активного очищення від накипу

        Парова праска PerfectCare Azur призначена для використання водопровідної води. Подвійна система активного очищення від накипу – це розумне поєднання гранул для чищення від накипу та регулярне самоочищення зменшують накопичення накипу. Для найкращих результатів прасування радимо користуватися демінералізованою водою. Це забезпечить постійну подачу пари з праски.

        Носик Quattro Precision для легкого доступу до складних місць

        Носик Quattro Precision для легкого доступу до складних місць

        Парова праска з носиком Quattro Precision дає змогу досягати найскладніших місць під час прасування. Тож прасуйте безпосередньо навколо ґудзиків завдяки виїмці для ґудзиків; видовжена форма дозволяє краще бачити річ, яку Ви прасуєте; ділянка Precision SteamBoost визначає місце, куди буде подано сфокусований струмінь пари, а тонкий носик дасть змогу випрасувати речі у важкодоступних місцях.

        Інноваційна напрямна для шнура

        Інноваційна напрямна для шнура

        Інноваційну напрямну для шнура достатньо защіпнути на дошці, а вона відводитиме шнур убік під час прасування.

        Праска 2800 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

        Праска 2800 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

        Праска 2800 Вт для швидкого нагрівання та потужного прасування будь-якого одягу, який можна прасувати.

        Подача пари до 50 г/хв. краще розпрасовує складки

        Подача пари до 50 г/хв. краще розпрасовує складки

        Постійна подача пари до 50 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

        Паровий удар до 210 г

        Паровий удар до 210 г

        Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.

        100% швидкість для усіх типів тканин – швидшої парової праски не існує

        100% швидкість прасування без сортування. Прасуйте всі свої речі за допомогою ефективнішої подачі пари.

        Технічні характеристики

        • Швидке та потужне усування складок

          Підошва
          T-ionicGlide
          Технологія OptimalTEMP
          Так
          Постійна подача пари
          50  г/хв.
          Паровий удар
          210  г
          Потужність
          2800  Вт
          Розпилення
          Так

        • Зручне прасування

          Довжина шнура
          2,5  м

        • Легкість у використанні

          Ємність резервуара для води
          350  мл
          Система "крапля-стоп"
          Так
          М’яка ручка
          Так
          Безпечне автоматичне вимкнення
          Так
          Пристосування для шнура
          Затискач для шнура
          Вільний шнур (повертається)
          Вільний на 180 градусів шнур
          Напрямна для шнура
          Дозволяє тримати шнур збоку
          Швидке і легке наливання води
          Так
          Довжина шнура живлення
          2,5  м

        • Надійність

          Економія енергії
          Економія 10% енергії

        • Очищення від накипу

          Підходить для води з крана
          Так
          Рішення для очищення від накипу
          Подвійна система активного очищення від накипу
          Нагадування про очищення від накипу
          Блимає жовтим

        • Технічні характеристики

          Вага праски
          1,75  кг

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