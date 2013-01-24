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PerfectCare Xpress

Парова праска

GC5050/02
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Прасування без турбот, без налаштувань Прасування без турбот, без налаштувань Прасування без турбот, без налаштувань
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    PerfectCare Xpress Парова праска

    GC5050/02
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Прасування без турбот, без налаштувань

    Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодного налаштування температури. Праска Philips PerfectCare Xpress забезпечує чудові результати, не пропалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати тепер справді легко. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    PerfectCare Xpress Парова праска

    Прасування без турбот, без налаштувань

    Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодного налаштування температури. Праска Philips PerfectCare Xpress забезпечує чудові результати, не пропалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати тепер справді легко. Переглянути усі переваги

    Прасування без турбот, без налаштувань

    Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодного налаштування температури. Праска Philips PerfectCare Xpress забезпечує чудові результати, не пропалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати тепер справді легко. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    PerfectCare Xpress Парова праска

    Прасування без турбот, без налаштувань

    Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодного налаштування температури. Праска Philips PerfectCare Xpress забезпечує чудові результати, не пропалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати тепер справді легко. Переглянути усі переваги

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    See all steam-iron

      Прасування без турбот, без налаштувань

      Із вбудованим компактним потужним парогенератором

      • Пара 50 г/хв.
      • Підошва Anodilium
      • Безпечне автовимк. + видалення накипу
      • Безпечна д/тканин, які можна прасувати
      100% безпека для усіх тканин, які можна прасувати

      100% безпека для усіх тканин, які можна прасувати

      100% безпека для всіх тканин, навіть для таких найделікатніших, як шовк, кашемір, вовна, поліестер. Незалежні інститути тестування прасок використовували PerfectCare для прасування найделікатніших тканин, які можна прасувати, та підтвердили отримання виняткових результатів прасування.

      100% легкість у використанні, без жодних регулювань

      100% легкість у використанні, без жодних регулювань

      100% легкість у використанні, без жодних регулювань. Тепер Ви можете прасувати всі речі, які можна прасувати, не сортуючи їх, без очікування та регулювання температури праски.

      100% швидкість для усіх типів тканин – швидшої парової праски не існує

      100% швидкість для усіх типів тканин – швидшої парової праски не існує

      100% швидкість прасування без сортування. Прасуйте всі свої речі за допомогою ефективнішої подачі пари.

      Надзвичайно довговічна підошва із захистом від подряпин

      Надзвичайно довговічна підошва із захистом від подряпин

      Оптимальне ковзання, чудовий захист від подряпин, зручно чистити, чудова надійність!

      Праска 2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

      Праска 2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

      Праска 2600 Вт для швидкого нагрівання та потужного прасування будь-якого одягу, який можна прасувати.

      Сенсор автоподачі пари

      Сенсор автоподачі пари

      Інноваційний сенсор автоподачі пари з функцією виявлення руху автоматично подає пару під час переміщення праски по дошці для прасування. Це забезпечує завжди оптимальну кількість пари для ефективного усунення складок з економією пари. Чудове та енергоефективне прасування.

      Постійна подача потужної пари до 50 г/хв.

      Постійна подача потужної пари до 50 г/хв.

      Постійна подача потужної пари до 50 г/хв. для кращого усунення складок на усьому одязі.

      Праска з розумним індикатором зворотного зв’язку

      Праска з розумним індикатором зворотного зв’язку

      Розумний індикатор зворотного зв’язку повідомляє про стан праски в будь-який час.

      OptimalTemp: ідеальне поєднання пари і температури

      OptimalTemp: ідеальне поєднання пари і температури

      Одне ідеальне налаштування для будь-якого одягу. Завжди ідеальне поєднання пари і температури завдяки: 1) вдосконаленому розумному процесору, який встановлює ідеальні налаштування пари і температури; 2) надзвичайно потужній циклонній паровій камері, яка забезпечує постійну потужну подачу пари для усіх типів тканин

      3 способи автоматичного вимкнення

      3 способи автоматичного вимкнення

      Праска автоматично вимикається, якщо стоїть на підошві без руху протягом 30 с, лежить на боці 30 с або стоїть на п’яті 8 хвилин.

      Технічні характеристики

      • Швидке та потужне усування складок

        Підошва
        Anodilium
        Технологія OptimalTEMP
        Так
        Постійна подача пари
        50  г/хв.
        Паровий носик
        Так
        Потужність
        2600  Вт
        Вертикальне відпарювання
        Так

      • Зручне прасування

        Довжина шнура
        2,5  м

      • Легкість у використанні

        Ємність резервуара для води
        320  мл
        Система "крапля-стоп"
        Так
        М’яка ручка
        Так
        Безпечне автоматичне вимкнення
        Так
        Пристосування для шнура
        Затискач для шнура
        Довжина шнура живлення
        2,5  м
        Вільний шнур (повертається)
        Вільний на 360 градусів шнур
        Безпека для всіх тканин
        Навіть таких делікатних, як шовк

      • Очищення від накипу

        Підходить для води з крана
        Так
        Рішення для очищення від накипу
        Таблетки для очищення від накипу + споліскування

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