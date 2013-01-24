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    Philips Saeco Xsmall

    Автоматична кавомашина Philips

    HD8747/09
    Saeco
    Загальна оцінка / 5
    Saeco
    • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен Відчуйте аромат улюблених кавових зерен Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
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      Philips Saeco Xsmall Автоматична кавомашина Philips

      HD8747/09
      Загальна оцінка / 5

      Відчуйте аромат улюблених кавових зерен

      Яку би каву Ви не забажали, просто натисніть кнопку – і Saeco Xsmall вмить змеле для Вас свіжі зерна. Крім того, цю модель оснащено ручним піноутворювачем для додавання спіненого молока до свіжоприготованих кавових напоїв. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Saeco Xsmall Автоматична кавомашина Philips

      Відчуйте аромат улюблених кавових зерен

      Яку би каву Ви не забажали, просто натисніть кнопку – і Saeco Xsmall вмить змеле для Вас свіжі зерна. Крім того, цю модель оснащено ручним піноутворювачем для додавання спіненого молока до свіжоприготованих кавових напоїв. Переглянути усі переваги

      Відчуйте аромат улюблених кавових зерен

      Яку би каву Ви не забажали, просто натисніть кнопку – і Saeco Xsmall вмить змеле для Вас свіжі зерна. Крім того, цю модель оснащено ручним піноутворювачем для додавання спіненого молока до свіжоприготованих кавових напоїв. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Saeco Xsmall Автоматична кавомашина Philips

      Відчуйте аромат улюблених кавових зерен

      Яку би каву Ви не забажали, просто натисніть кнопку – і Saeco Xsmall вмить змеле для Вас свіжі зерна. Крім того, цю модель оснащено ручним піноутворювачем для додавання спіненого молока до свіжоприготованих кавових напоїв. Переглянути усі переваги

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        Xsmall

        Автоматична кавомашина Philips

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Відчуйте аромат улюблених кавових зерен

        Еспрессо "від кавового зерна до чашки" одним дотиком

        • Заварює 2 види кавових напоїв
        • Класичний піноутворювач
        • Сріблястий
        • Кавомолка з 5 налаштуваннями
        Завжди чистий пристрій завдяки автоматичному очищенню каналів

        Завжди чистий пристрій завдяки автоматичному очищенню каналів

        У цій еспрессо кавомашині Saeco є функція автоматичного очищення каналів подачі кави водою під час запуску або вимкнення кавомашини, що дозволяє насолоджуватися чудовим свіжим смаком у кожній чашці кави.

        Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

        Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

        Цю еспрессо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспрессо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби та цілком безшумну роботу.

        Збереження налаштувань улюбленого об’єму кави

        Збереження налаштувань улюбленого об’єму кави

        Завдяки нашій функції пам’яті, яка дозволяє налаштувати об’єм напою, Ви завжди отримаєте ідеальну чашку еспрессо, заварену відповідно до Ваших уподобань. Просте натиснення кнопки – і Ви насолоджуєтесь чудовою кавою.

        Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

        Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

        У цій еспресо-кавоварці Saeco є класичний піноутворювач, який бариста називають “панарело”. Він розпилює пару та занурюється в молоко для приготування пишної молочної пінки. Відкрийте в собі бариста та приготуйте власні смачні молочні напої у звичний спосіб!

        Експериментуйте із насиченістю кави, обираючи різні налаштування помелу

        Експериментуйте із насиченістю кави, обираючи різні налаштування помелу

        Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Ця еспрессо кавомашина має 5 регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспрессо до найбільш грубого для слабшої кави.

        Легке чищення завдяки знімній групі заварювання

        Легке чищення завдяки знімній групі заварювання

        Група заварювання – це винахід Saeco та серце еспрессо кавомашин, що забезпечує процес автоматизації. Група заварювання легкодоступна спереду чи збоку (залежно від моделі). Її можна вийняти без особливих зусиль та легко промити під струменем води для максимальної гігієни.

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Матеріал бойлера
          Нержавіюча сталь (неокислювана)
          Кількість бойлерів для води
          1 бойлер
          Тиск води у помпі
          15 бар (ідеальне еспрессо)
          Підтримувані типи кави
          Цілі кавові зерна
          Країна виготовлення
          • Розроблено в Італії
          • Виготовлено у Європі
          Знімна група заварювання
          Так
          Потужність
          1400  Вт
          Напруга
          230  В
          Частота
          50  Гц
          Довжина шнура
          80  см

        • Неперевершена кава еспресо

          Технологія "еспрессо"
          Аромат-система: попереднє заварювання

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Легкість у використанні

          Чищення та догляд
          Автоматичне споліскування каналів для кави
          Використання
          • Знімна група заварювання
          • Знімний резервуар для води

        • Вага та розміри

          Максимальна висота чашки
          95  мм
          Вага виробу
          7,2  кг
          Розміри виробу (Д x Г x В)
          420 x 325 x 295  мм
          Місткість ємності для кавових зерен
          180  г
          Місткість контейнера для відходів
          8  порції
          Ємність резервуара для води
          1  л

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