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Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
Яку би каву Ви не забажали, просто натисніть кнопку – і Saeco Xsmall вмить змеле для Вас свіжі зерна. Крім того, цю модель оснащено ручним піноутворювачем для додавання спіненого молока до свіжоприготованих кавових напоїв. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
Яку би каву Ви не забажали, просто натисніть кнопку – і Saeco Xsmall вмить змеле для Вас свіжі зерна. Крім того, цю модель оснащено ручним піноутворювачем для додавання спіненого молока до свіжоприготованих кавових напоїв. Переглянути усі переваги
Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
Яку би каву Ви не забажали, просто натисніть кнопку – і Saeco Xsmall вмить змеле для Вас свіжі зерна. Крім того, цю модель оснащено ручним піноутворювачем для додавання спіненого молока до свіжоприготованих кавових напоїв. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
Яку би каву Ви не забажали, просто натисніть кнопку – і Saeco Xsmall вмить змеле для Вас свіжі зерна. Крім того, цю модель оснащено ручним піноутворювачем для додавання спіненого молока до свіжоприготованих кавових напоїв. Переглянути усі переваги
Автоматична кавомашина Philips
Ціна магазину Philips
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У цій еспрессо кавомашині Saeco є функція автоматичного очищення каналів подачі кави водою під час запуску або вимкнення кавомашини, що дозволяє насолоджуватися чудовим свіжим смаком у кожній чашці кави.
Цю еспрессо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспрессо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби та цілком безшумну роботу.
Завдяки нашій функції пам’яті, яка дозволяє налаштувати об’єм напою, Ви завжди отримаєте ідеальну чашку еспрессо, заварену відповідно до Ваших уподобань. Просте натиснення кнопки – і Ви насолоджуєтесь чудовою кавою.
У цій еспресо-кавоварці Saeco є класичний піноутворювач, який бариста називають “панарело”. Він розпилює пару та занурюється в молоко для приготування пишної молочної пінки. Відкрийте в собі бариста та приготуйте власні смачні молочні напої у звичний спосіб!
Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Ця еспрессо кавомашина має 5 регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспрессо до найбільш грубого для слабшої кави.
Група заварювання – це винахід Saeco та серце еспрессо кавомашин, що забезпечує процес автоматизації. Група заварювання легкодоступна спереду чи збоку (залежно від моделі). Її можна вийняти без особливих зусиль та легко промити під струменем води для максимальної гігієни.
Технічні характеристики
Неперевершена кава еспресо
Обслуговування
Легкість у використанні
Вага та розміри
CA6704/10
CA6705/10