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Philips Saeco Intelia

Автоматична кавомашина Philips

HD8751/19
Saeco
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Saeco
  • Еспрессо та класична кава одним натисненням Еспрессо та класична кава одним натисненням Еспрессо та класична кава одним натисненням
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    Philips Saeco Intelia Автоматична кавомашина Philips

    HD8751/19
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Еспрессо та класична кава одним натисненням

    Лише супер автоматична еспрессо кавомашина Saeco Intelia забезпечить Вам досконале приготування кави еспрессо. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні. Готуйте капучіно, латте макіато, еспрессо чи просто кип’ятіть воду – можливо все. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Saeco Intelia Автоматична кавомашина Philips

    Еспрессо та класична кава одним натисненням

    Лише супер автоматична еспрессо кавомашина Saeco Intelia забезпечить Вам досконале приготування кави еспрессо. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні. Готуйте капучіно, латте макіато, еспрессо чи просто кип’ятіть воду – можливо все. Переглянути усі переваги

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      Еспрессо та класична кава одним натисненням

      Із керамічними жорнами для досконалого смаку

      • Заварює 7 видів кавових напоїв
      • Класичний піноутворювач
      • Чорний
      • Кавомолка з 5 налаштуваннями
      Ідеальний смак кави завдяки 5 налаштуванням помелу

      Ідеальний смак кави завдяки 5 налаштуванням помелу

      Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має п’ять регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.

      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.

      Повністю знімну групу заварювання можна очистити за мить

      Повністю знімну групу заварювання можна очистити за мить

      Ефективність і легкість користування стали джерелом натхнення для винаходу Saeco першої групи заварювання 30 років тому. І до сьогодні цей винахід залишається натхненним і рішучим прикладом технології. Як і раніше, групу заварювання дуже просто мити: достатньо зняти її та промити кілька секунд під краном, а потім так само легко встановити на місце.

      Ніжна молочна пінка завдяки класичному піноутворювачу

      Ніжна молочна пінка завдяки класичному піноутворювачу

      Класичний піноутворювач призначений для тих, хто любить роль майстра, а це ж так просто. За кілька секунд Ви створите багату ніжну пінку, яка увінчає Вашу каву.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Тиск помпи
        15 бар
        Ємність контейнера для кавових зерен
        300  г
        Ємність контейнера для відходів
        10  порції
        Макс. висота чашки
        130  мм
        Час заварювання однієї чашки
        від 45 (еспресо) до 100 (слабша кава)  сек.
        Бойлери для води
        1
        Напруга
        230  В
        Частота
        50  Гц
        Довжина шнура
        0,8  м
        Ємність резервуара для води
        1,5  л

      • Надійність

        Споживання електроенергії під час заварювання
        1900  Вт

      • Загальні специфікації

        Кількість чашок одночасно
        2
        Підходить для
        Цілі кавові зерна, мелена кава
        Різноманіття одним натиском
        3
        Налаштування міцності кави
        3
        Налаштування температури
        3
        Налаштування кавомолки
        5
        Тип бойлера
        Бойлер Quick Heat
        Тип дисплея
        РК-дисплей
        Спеціальні функції
        • Керамічні жорна
        • Ручний піноутворювач Pannarello
        • Можливість використання пари
        • Попереднє заварювання
        • Можливість нагрівання води
        Налаштування залежно від напою
        • Контроль міцності кави
        • Регульована температура
        • Регульований об’єм чашки
        Простота користування та зручність
        • Знімний носик
        • Знімний лоток для крапель
        • Автоматичний режим очікування
        • Автоматичне вимкнення
        Легке чищення та технічне обслуговування
        • Автоматичний цикл видалення накипу
        • Знімна група заварювання
        • Додатковий фільтр для води Brita
        • Цикл автоматичного споліскування
        • Підтримка фільтра AquaClean
        Кавові напої
        Еспрессо, капучіно, гаряча вода, кафе крема, спінене молоко, еспрессо макіато, латте макіато

      • Покриття корпусу

        Матеріал бойлера
        Нержавіюча сталь (неокислювана)
        Матеріал лотка для крапель
        Нержавіюча сталь
        Матеріал основного корпусу
        Пластик
        Матеріал панарело
        Пластик
        Матеріал резервуара для води
        Пластик

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Європа

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Вага та розміри

        Вага виробу
        8,9  кг
        Розміри виробу (Ш х Г х В)
        256 x 340 x 440  мм

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

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