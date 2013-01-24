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Інтерактивна звукова сила. Цікаве, ефективне чищення
Зацікавте дітей, коли вони вчаться чистити зуби. Зубна щітка Philips Sonicare For Kids із підтримкою Bluetooth взаємодіє із цікавим додатком, який допомагає дітям краще й довше чистити зуби. Діти розважаються, вивчаючи техніки чищення, яке вони засвоять на все життя. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Інтерактивна звукова сила. Цікаве, ефективне чищення
Зацікавте дітей, коли вони вчаться чистити зуби. Зубна щітка Philips Sonicare For Kids із підтримкою Bluetooth взаємодіє із цікавим додатком, який допомагає дітям краще й довше чистити зуби. Діти розважаються, вивчаючи техніки чищення, яке вони засвоять на все життя. Переглянути усі переваги
Інтерактивна звукова сила. Цікаве, ефективне чищення
Зацікавте дітей, коли вони вчаться чистити зуби. Зубна щітка Philips Sonicare For Kids із підтримкою Bluetooth взаємодіє із цікавим додатком, який допомагає дітям краще й довше чистити зуби. Діти розважаються, вивчаючи техніки чищення, яке вони засвоять на все життя. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Інтерактивна звукова сила. Цікаве, ефективне чищення
Зацікавте дітей, коли вони вчаться чистити зуби. Зубна щітка Philips Sonicare For Kids із підтримкою Bluetooth взаємодіє із цікавим додатком, який допомагає дітям краще й довше чистити зуби. Діти розважаються, вивчаючи техніки чищення, яке вони засвоять на все життя. Переглянути усі переваги
Звукова електрична зубна щітка
Ціна магазину Philips
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Додаток Philips Sonicare For Kids синхронізується зі звуковою зубною щіткою дитини, щоб допомогти їй навчитися доглядати за ротовою порожниною в ігровій формі. Тренер із чищення заохочує дитину чистити зуби довше та краще. Кожен сеанс починається із чітких візуальних інструкцій щодо правильних технік чищення, а додаток відслідковує їхній прогрес. Діти вчаться із задоволенням, а батьки можуть перевірити, як вони справляються із завданням.
Завдяки зубній щітці Philips Sonicare For Kids та додатку діти самі вчаться правильно чистити зуби. Додаток синхронізується зі звуковою зубною щіткою дитини через Bluetooth, демонструє правильні техніки чищення і відстежує успіхи. Діти можуть стежити за своїми результатами й отримувати захоплюючі нагороди за свої досягнення. Це ефективний навчальний додаток – 98% опитаних батьків стверджують, що стало легше змусити дітей довше та краще чистити зуби. Це чудовий спосіб допомогти дітям здобути навички належного догляду за ротовою порожниною назавжди.
Наша зубна щітка Philips Sonicare For Kids та відповідний додаток перетворюють чищення зубів на цікавий процес. Головний герой додатка – привабливий Блищик, який справді любить чисті зуби. Діти піклуються про Блищика, а тренердодатка із чищення заохочує їх чистити довше та краще. Після кожного успішного сеансу чищення Блищик стає щасливішим, а дитина отримує нагороду. Діти можуть розблокувати аксесуари, щоб персоналізувати свого Блищика, або можуть вигравати для нього їжу, адже він любить корисні продукти. Батьки можуть навіть вибирати нагороди і встановлювати їх у додатку.
У разі підключення зубної щітки Philips Sonicare For Kids із підтримкою Bluetooth функція додатка Quadpacer відстежує сеанси чищення у режимі реального часу. Вона розпізнає початок сеансу чищення, перерви та час його завершення. Завдяки вбудованій пам’яті й відліку часу на ручці зубної щітки можна навіть зберігати детальні відомості щодо 20 сеансів чищення, коли Ви не користуєтесь додатком. Коли Ви наступного разу будете користуватися додатком зі щіткою, деталі цих сеансів синхронізуватимуться з календарем додатка. Дитина зможе отримувати нагороди за успішні сеанси чищення і легко слідкувати за своїми досягненнями.
Для сприяння правильному чищенню електрична зубна щітка Philips Sonicare For Kids із підтримкою Bluetooth підключається до додатка і допомагає дітям поступово збільшувати тривалість чищення. Мета – досягнути рекомендований стоматологами час – 2 хвилини. Під час використання додатка діти імітують тренера з чищення додатка, який ретельно очищає кожну ділянку свого рота. Тренер із чищення заохотить дитину збільшити тривалість чищення кожного сектора. Якщо дитина збільшить тривалість чищення, то отримає нагороду від Блищика, який буде справді радий своїм чистим зубам. Це веселий процес, який сприяє правильному чищенню.
Діти вчаться чистити зуби, а наша звукова технологія виконує решту роботи. Унікальні динамічні рухи електричної зубної щітки Philips Sonicare лагідно й ефективно глибоко досягають між зубами та вздовж лінії ясен. Технологія звукового чищення виконує понад 500 рухів на секунду і забезпечує ефективне чищення у міру того, як дитина вчиться чистити зуби. Завдяки цій технології зубна щітка Philips Sonicare For Kids на 75% ефективніша за звичайні щітки і гарантує більш успішні візити до стоматолога.
Цікаві наліпки на ручку дозволяють дітям вибрати вигляд зубної щітки. Завдяки восьми взаємозамінним наліпкам у кожній упаковці зі звуковою зубною щіткою діти можуть надати нового вигляду своїй щітці в будь-який час. А разом із додатком, який дозволяє змінити вигляд головного героя, Philips Sonicare For Kids робить ефективний догляд за ротовою порожниною захоплюючим та цікавим.
Ця потужна зубна щітка з 2 режимами потужності, які підходять для дітей, забезпечує правильне чищення відповідно до віку; режим низької інтенсивності для молодших дітей та режим високої інтенсивності для старших дітей.
Ця електрична зубна щітка Philips Sonicare постачається з 1 стандартною насадкою для щітки. Компактну насадку для щітки можна також придбати окремо. Розміри насадок для щітки Philips Sonicare For Kids спеціально створено для лагідного чищення і захисту зубів, які ростуть.
Завдяки ергономічній формі діти можуть чистити зуби самостійно або з допомогою батьків. Кожна зубна щітка Philips Sonicare For Kids має ретельно продуману ручку, яка дозволяє батькам і дітям чистити зуби разом. Маленьким ручкам зручно тримати щітку і легко маневрувати нею, а об’ємний дизайн дозволяє батькам допомогти дітям у разі потреби. Завдяки стійкій ручці щітки діти можуть легко зберігати зубну щітку у вертикальному положенні або наносити на неї пасту, поклавши горизонтально.
Гумову насадку цієї електричної зубної щітки створено для захисту зубів, що ростуть
91% батьків-стоматологів обирають Philips Sonicare For Kids для власних дітей****
Режими
Елементи в комплекті
Конструкція та покриття
Ефективність чищення
Простота у користуванні
Сумісність
Технічні характеристики
Обслуговування
Потужність