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    Philips Sonicare For Kids

    Звукова електрична зубна щітка

    HX6322/04
    Sonicare
    Загальна оцінка / 5
    Sonicare
    • Інтерактивна звукова сила. Цікаве, ефективне чищення Інтерактивна звукова сила. Цікаве, ефективне чищення Інтерактивна звукова сила. Цікаве, ефективне чищення
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      Philips Sonicare For Kids Звукова електрична зубна щітка

      HX6322/04
      Загальна оцінка / 5

      Інтерактивна звукова сила. Цікаве, ефективне чищення

      Зацікавте дітей, коли вони вчаться чистити зуби. Зубна щітка Philips Sonicare For Kids із підтримкою Bluetooth взаємодіє із цікавим додатком, який допомагає дітям краще й довше чистити зуби. Діти розважаються, вивчаючи техніки чищення, яке вони засвоять на все життя. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Philips Sonicare For Kids Звукова електрична зубна щітка

      Інтерактивна звукова сила. Цікаве, ефективне чищення

      Зацікавте дітей, коли вони вчаться чистити зуби. Зубна щітка Philips Sonicare For Kids із підтримкою Bluetooth взаємодіє із цікавим додатком, який допомагає дітям краще й довше чистити зуби. Діти розважаються, вивчаючи техніки чищення, яке вони засвоять на все життя. Переглянути усі переваги

      Інтерактивна звукова сила. Цікаве, ефективне чищення

      Зацікавте дітей, коли вони вчаться чистити зуби. Зубна щітка Philips Sonicare For Kids із підтримкою Bluetooth взаємодіє із цікавим додатком, який допомагає дітям краще й довше чистити зуби. Діти розважаються, вивчаючи техніки чищення, яке вони засвоять на все життя. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Philips Sonicare For Kids Звукова електрична зубна щітка

      Інтерактивна звукова сила. Цікаве, ефективне чищення

      Зацікавте дітей, коли вони вчаться чистити зуби. Зубна щітка Philips Sonicare For Kids із підтримкою Bluetooth взаємодіє із цікавим додатком, який допомагає дітям краще й довше чистити зуби. Діти розважаються, вивчаючи техніки чищення, яке вони засвоять на все життя. Переглянути усі переваги

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        For Kids

        For Kids

        Звукова електрична зубна щітка

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Інтерактивна звукова сила. Цікаве, ефективне чищення

        Захоплюючий початок здорових звичок на все життя

        • Із функцією Bluetooth®
        • Навчальний додаток
        • 2 насадки для щітки
        • 2 режими
        Завдяки інтерактивному додатку діти з радістю чистять зуби

        Завдяки інтерактивному додатку діти з радістю чистять зуби

        Додаток Philips Sonicare For Kids синхронізується зі звуковою зубною щіткою дитини, щоб допомогти їй навчитися доглядати за ротовою порожниною в ігровій формі. Тренер із чищення заохочує дитину чистити зуби довше та краще. Кожен сеанс починається із чітких візуальних інструкцій щодо правильних технік чищення, а додаток відслідковує їхній прогрес. Діти вчаться із задоволенням, а батьки можуть перевірити, як вони справляються із завданням.

        98% осіб стверджують, що тепер легше змусити дітей довше і краще чистити зуби*

        98% осіб стверджують, що тепер легше змусити дітей довше і краще чистити зуби*

        Завдяки зубній щітці Philips Sonicare For Kids та додатку діти самі вчаться правильно чистити зуби. Додаток синхронізується зі звуковою зубною щіткою дитини через Bluetooth, демонструє правильні техніки чищення і відстежує успіхи. Діти можуть стежити за своїми результатами й отримувати захоплюючі нагороди за свої досягнення. Це ефективний навчальний додаток – 98% опитаних батьків стверджують, що стало легше змусити дітей довше та краще чистити зуби. Це чудовий спосіб допомогти дітям здобути навички належного догляду за ротовою порожниною назавжди.

        Захоплюючі нагороди за успішні сеанси чищення

        Захоплюючі нагороди за успішні сеанси чищення

        Наша зубна щітка Philips Sonicare For Kids та відповідний додаток перетворюють чищення зубів на цікавий процес. Головний герой додатка – привабливий Блищик, який справді любить чисті зуби. Діти піклуються про Блищика, а тренердодатка із чищення заохочує їх чистити довше та краще. Після кожного успішного сеансу чищення Блищик стає щасливішим, а дитина отримує нагороду. Діти можуть розблокувати аксесуари, щоб персоналізувати свого Блищика, або можуть вигравати для нього їжу, адже він любить корисні продукти. Батьки можуть навіть вибирати нагороди і встановлювати їх у додатку.

        Стежте за часом чищення навіть тоді, коли Ви не користуєтесь додатком

        Стежте за часом чищення навіть тоді, коли Ви не користуєтесь додатком

        У разі підключення зубної щітки Philips Sonicare For Kids із підтримкою Bluetooth функція додатка Quadpacer відстежує сеанси чищення у режимі реального часу. Вона розпізнає початок сеансу чищення, перерви та час його завершення. Завдяки вбудованій пам’яті й відліку часу на ручці зубної щітки можна навіть зберігати детальні відомості щодо 20 сеансів чищення, коли Ви не користуєтесь додатком. Коли Ви наступного разу будете користуватися додатком зі щіткою, деталі цих сеансів синхронізуватимуться з календарем додатка. Дитина зможе отримувати нагороди за успішні сеанси чищення і легко слідкувати за своїми досягненнями.

        KidTimer та KidPacer для правильного чищення на все життя

        KidTimer та KidPacer для правильного чищення на все життя

        Для сприяння правильному чищенню електрична зубна щітка Philips Sonicare For Kids із підтримкою Bluetooth підключається до додатка і допомагає дітям поступово збільшувати тривалість чищення. Мета – досягнути рекомендований стоматологами час – 2 хвилини. Під час використання додатка діти імітують тренера з чищення додатка, який ретельно очищає кожну ділянку свого рота. Тренер із чищення заохотить дитину збільшити тривалість чищення кожного сектора. Якщо дитина збільшить тривалість чищення, то отримає нагороду від Блищика, який буде справді радий своїм чистим зубам. Це веселий процес, який сприяє правильному чищенню.

        Динамічне чищення забезпечує потрапляння рідини глибоко між зуби

        Динамічне чищення забезпечує потрапляння рідини глибоко між зуби

        Діти вчаться чистити зуби, а наша звукова технологія виконує решту роботи. Унікальні динамічні рухи електричної зубної щітки Philips Sonicare лагідно й ефективно глибоко досягають між зубами та вздовж лінії ясен. Технологія звукового чищення виконує понад 500 рухів на секунду і забезпечує ефективне чищення у міру того, як дитина вчиться чистити зуби. Завдяки цій технології зубна щітка Philips Sonicare For Kids на 75% ефективніша за звичайні щітки і гарантує більш успішні візити до стоматолога.

        Цікаві взаємозамінні наліпки для персоналізації

        Цікаві взаємозамінні наліпки для персоналізації

        Цікаві наліпки на ручку дозволяють дітям вибрати вигляд зубної щітки. Завдяки восьми взаємозамінним наліпкам у кожній упаковці зі звуковою зубною щіткою діти можуть надати нового вигляду своїй щітці в будь-який час. А разом із додатком, який дозволяє змінити вигляд головного героя, Philips Sonicare For Kids робить ефективний догляд за ротовою порожниною захоплюючим та цікавим.

        2 режими потужності, які підходять для дітей, забезпечують лагідне, ефективне чищення

        2 режими потужності, які підходять для дітей, забезпечують лагідне, ефективне чищення

        Ця потужна зубна щітка з 2 режимами потужності, які підходять для дітей, забезпечує правильне чищення відповідно до віку; режим низької інтенсивності для молодших дітей та режим високої інтенсивності для старших дітей.

        Доступні насадки для щітки 2 розмірів

        Доступні насадки для щітки 2 розмірів

        Ця електрична зубна щітка Philips Sonicare постачається з 1 стандартною насадкою для щітки. Компактну насадку для щітки можна також придбати окремо. Розміри насадок для щітки Philips Sonicare For Kids спеціально створено для лагідного чищення і захисту зубів, які ростуть.

        Універсальний дизайн ручки щітки для батьків та дітей

        Універсальний дизайн ручки щітки для батьків та дітей

        Завдяки ергономічній формі діти можуть чистити зуби самостійно або з допомогою батьків. Кожна зубна щітка Philips Sonicare For Kids має ретельно продуману ручку, яка дозволяє батькам і дітям чистити зуби разом. Маленьким ручкам зручно тримати щітку і легко маневрувати нею, а об’ємний дизайн дозволяє батькам допомогти дітям у разі потреби. Завдяки стійкій ручці щітки діти можуть легко зберігати зубну щітку у вертикальному положенні або наносити на неї пасту, поклавши горизонтально.

        Гумову насадку для щітки створено для захисту молодих зубів

        Гумову насадку для щітки створено для захисту молодих зубів

        Гумову насадку цієї електричної зубної щітки створено для захисту зубів, що ростуть

        Вибір стоматологів для власних дітей

        Вибір стоматологів для власних дітей

        91% батьків-стоматологів обирають Philips Sonicare For Kids для власних дітей****

        Технічні характеристики

        • Режими

          Режими потужності
          2

        • Елементи в комплекті

          Ручки щітки
          1 ручка щітки Sonicare For Kids із функцією Bluetooth
          Насадки для щітки
          • 1 стандартна Sonicare For Kids
          • 1 компактна Sonicare For Kids
          Зарядний пристрій
          1
          Наліпки
          • 8 наліпок для персоналізації
          • 2 наліпки у подарунок

        • Конструкція та покриття

          Колір
          Блакитний

        • Ефективність чищення

          Швидкість
          До 62 000 рухів щітки/хв.
          Ефективність
          На 75% ефективніша*
          Переваги для здоров’я
          Для навичок належного догляду за ротовою порожниною
          Таймер
          KidTimer та Quadpacer

        • Простота у користуванні

          Система насадок для щітки
          Прості знімні насадки для щітки
          Індикатор батареї
          Індикатор показує стан батареї
          Дисплей
          Дисплей із підсвіткою
          Ручка
          • Гумова ручка для легкого використання
          • Тонка ергономічна конструкція

        • Сумісність

          Сумісність з iOS
          • iPhone 4S або новішої версії
          • iPad 3-го або новішого покоління
          • з операційною системою iOS7
          Сумісність з Android
          • Телефони Android
          • Планшети з підтримкою Bluetooth 4.0

        • Технічні характеристики

          Батарея
          Можна заряджати
          Тип батареї
          Літій-іонна

        • Обслуговування

          Гарантія
          2 роки обмеженої гарантії

        • Потужність

          Напруга
          110–220 В

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              • згідно з даними опитування батьків; порівняно з використанням лише зубної щітки
              • *у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
              • ** у разі використання двічі на день протягом двох хвилин
              • ***опитування стоматологів із дітьми віком 4–10 років у США

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