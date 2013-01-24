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Philips Sonicare HealthyWhite

Звукова електрична зубна щітка

HX6731/02
Sonicare
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Загальна оцінка / 5
Sonicare
  • Біліші, здоровіші зуби Біліші, здоровіші зуби Біліші, здоровіші зуби
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    Philips Sonicare HealthyWhite Звукова електрична зубна щітка

    HX6731/02
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Біліші, здоровіші зуби

    Усім подобається яскрава біла усмішка. Покажіть природну білизну своїх зубів. Доведено, що електрична зубна щітка Sonicare HealthyWhite усуває щоденну пігментацію лише за два тижні регулярного використання у режимі чищення з відбілюванням. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Sonicare HealthyWhite Звукова електрична зубна щітка

    Біліші, здоровіші зуби

    Усім подобається яскрава біла усмішка. Покажіть природну білизну своїх зубів. Доведено, що електрична зубна щітка Sonicare HealthyWhite усуває щоденну пігментацію лише за два тижні регулярного використання у режимі чищення з відбілюванням. Переглянути усі переваги

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      Біліші, здоровіші зуби

      Неперевершена зубна щітка для біліших зубів

      • 3 режими
      • 1 насадка для щітки
      Природно біліші зуби завдяки запатентованій звуковій технології

      Природно біліші зуби завдяки запатентованій звуковій технології

      Доведено, що динамічне чищення за допомогою цієї зубної щітки і прямий ширший контакт із кожним зубом усуває щоденну пігментацію та зберігає природну білизну зубів.

      Режим чищення з відбілюванням: усунення пігментації підтверджено

      Режим чищення з відбілюванням: усунення пігментації підтверджено

      2 хвилини роботи в режимі чищення та додаткові 30 секунд роботи в режимі відбілювання для зосередження на видимих передніх зубах. Усуває щоденну пігментацію, наприклад від кави, чаю, тютюну та червоного вина. Відбілює зуби на 2 тони лише за 2 тижні.*

      Чутливий режим: лагідне чищення зубів та ясен

      Чутливий режим: лагідне чищення зубів та ясен

      Зубна щітка Philips Sonicare з чутливим режимом: лагідне, проте ретельне чищення для чутливих ясен

      Динамічне чищення Sonicare забезпечує потрапляння рідини глибоко між зуби

      Динамічне чищення Sonicare забезпечує потрапляння рідини глибоко між зуби

      Унікальне динамічне чищення електричної зубної щітки Philips Sonicare лагідно й ефективно глибоко досягає між зубами та вздовж лінії ясен.

      Вигнута шийка насадки для щітки для кращого доступу до задніх зубів

      Вигнута шийка насадки для щітки для кращого доступу до задніх зубів

      Унікально вигнута шийка насадки для цієї зубної щітки полегшує доступ до задніх зубів, усуваючи наліт у цих важкодоступних місцях.

      Клінічно доведене безпечне та лагідне чищення

      Клінічно доведене безпечне та лагідне чищення

      Електричну зубну щітку Philips Sonicare безпечно використовувати для чищення: брекетів (насадки для щіток зношуються швидше, якщо ними чистити зуби з брекетами), відновлених зубів (пломб, коронок, вінірів) та пародонтальних кишень.

      Програма "Легкий старт" для адаптації до використання Sonicare

      Програма "Легкий старт" для адаптації до використання Sonicare

      Поступово підвищує потужність протягом перших 14 чищень, щоб Ви могли звикнути до чищення за допомогою електричної зубної щітки Philips Sonicare

      Двохвилинний таймер допомагає досягнути рекомендованої тривалості чищення

      Двохвилинний таймер допомагає досягнути рекомендованої тривалості чищення

      2-хвилинний таймер на цій електричній зубній щітці Philips Sonicare допомагає досягнути рекомендованої стоматологами тривалості чищення зубів

      Таймер часового інтервалу Quadpacer сприяє ретельному чищенню

      Таймер часового інтервалу Quadpacer сприяє ретельному чищенню

      30-секундний таймер часового інтервалу повідомляє про завершення чищення кожного сектора у роті та необхідність рухатися далі, що забезпечує послідовніше чищення зубів

      Режим чищення: стандартний 2-хвилинний режим

      Для виняткового щоденного чищення. Допомагає підтримувати ефект, отриманий внаслідок процедури відбілювання зубів.

      Технічні характеристики

      • Режими

        Чищення
        Для виняткового щоденного чищення
        Чищення з відбілюванням
        2 хв. чищення + 30 сек. відбілювання
        Чутливий режим
        Лагідне чищення зубів та ясен

      • Елементи в комплекті

        Ручки щітки
        1 HealthyWhite
        Насадки для щітки
        1 стандартна ProResults
        Зарядний пристрій
        1
        Дорожній футляр
        1

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Білий матовий

      • Ефективність чищення

        Швидкість
        До 62 000 рухів щітки/хв.
        Ефективність
        Усуває до 90% пігментації*
        Переваги для здоров’я
        Допомагає покращити здоров’я ясен
        Переваги відбілювання
        Відбілює зуби на 2 тони
        Таймер
        SmarTimer та Quadpacer

      • Простота у користуванні

        Система насадок для щітки
        Прості знімні насадки для щітки
        Час чищення
        До 3 тижнів**
        Індикатор батареї
        Індикатор показує стан батареї
        Ручка
        • Тонка ергономічна конструкція
        • Гумова ручка для легкого використання

      • Технічні характеристики

        Батарея
        Можна заряджати
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        До 3 тижнів**

      • Потужність

        Напруга
        110–220 В

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки обмеженої гарантії

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            • *у разі використання двічі на день протягом двох хвилин у режимі чищення
            • у порівнянні зі звичайною зубною щіткою

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