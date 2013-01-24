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    Philips Sonicare ProtectiveClean 6100

    Звукова електрична зубна щітка

    HX6877/29
    Sonicare
    Загальна оцінка / 5
    Sonicare
    • Біліші зуби. У лагідний спосіб. Біліші зуби. У лагідний спосіб. Біліші зуби. У лагідний спосіб.
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      Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 Звукова електрична зубна щітка

      HX6877/29
      Загальна оцінка / 5

      Біліші зуби. У лагідний спосіб.

      Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, відбілюючи зуби за 1 тиждень. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 Звукова електрична зубна щітка

      Біліші зуби. У лагідний спосіб.

      Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, відбілюючи зуби за 1 тиждень. Переглянути усі переваги

      Біліші зуби. У лагідний спосіб.

      Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, відбілюючи зуби за 1 тиждень. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 Звукова електрична зубна щітка

      Біліші зуби. У лагідний спосіб.

      Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, відбілюючи зуби за 1 тиждень. Переглянути усі переваги

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        ProtectiveClean 6100

        ProtectiveClean 6100

        Звукова електрична зубна щітка

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Біліші зуби. У лагідний спосіб.

        Відбілення зубів лише за 1 тиждень.

        • Вбудований датчик тиску
        • 3 режими, 3 рівні інтенсивності
        • 2 функції BrushSync
        • Дорожній футляр
        Відбілення зубів лише за один тиждень

        Відбілення зубів лише за один тиждень

        Встановіть насадку для щітки W2 Optimal White, щоб видалити поверхневі плями та мати білішу усмішку. Клінічно підтверджено відбілювання зубів лише за один тиждень завдяки щільним щетинкам у центрі для видалення нальоту.

        Три режими, три налаштування інтенсивності

        Три режими, три налаштування інтенсивності

        Ця зубна щітка дозволяє налаштувати чищення відповідно до власних потреб завдяки трьом режимам та трьом рівням інтенсивності. Режим чищення є стандартним для відмінного чищення. Відбілювання – ідеальний режим для видалення поверхневих плям, а режим догляду за яснами додає хвилину чищення з меншою потужністю для ніжного масажування ясен. Три рівні інтенсивності дозволяють змінювати послідовність налаштувань "вища" та "нижча" для відповідності рівням інтенсивності зліва направо.

        Безпечна та лагідна на чутливих ділянках, ортодонтичних конструкціях та полікованих зубах

        Безпечна та лагідна на чутливих ділянках, ортодонтичних конструкціях та полікованих зубах

        Ви можете бути впевненими, що чищення буде безпечним: наша звукова технологія підходить для чищення брекетів, пломб, коронок, вінірів і допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин та покращити стан ясен.

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

        Повідомляє, коли ви тиснете надто сильно

        Повідомляє, коли ви тиснете надто сильно

        На відміну від зубної щітки, ви можете не помічати, що сильно тиснете на зуби. У разі надто сильного тиску на ясна зубна щітка подаватиме пульсуючий звук, повідомляючи вам, що потрібно легше натискати.

        З’єднує розумну ручку щітки та розумні насадки для щітки

        З’єднує розумну ручку щітки та розумні насадки для щітки

        Технологія з використанням мікросхеми, яка виявляє і синхронізує розумну насадку для щітки з розумною ручкою щітки. Розумна ручка та розумна насадка для щітки – це потужне поєднання, яке активує розумну синхронізацію та розумне нагадування про заміну.

        Насадки для щітки вибирають оптимальний режим та інтенсивність

        Насадки для щітки вибирають оптимальний режим та інтенсивність

        Не знаєте, який режим та інтенсивність використовувати? Без проблем. Функція синхронізації BrushSync повідомляє розумній ручці щітки, яку розумну насадку для щітки Ви використовуєте. Якщо встановити насадку для догляду за яснами, зубна щітка вибере оптимальний режим та інтенсивність для ясен. Потрібно лише натиснути кнопку живлення.

        Завжди відомо, коли потрібно заміняти насадки для щітки

        Завжди відомо, коли потрібно заміняти насадки для щітки

        Із часом усі насадки для щітки зношуються. Проте наша технологія BrushSync відстежує тривалість використання насадки для щітки та інтенсивність чищення. Коли настане час замінити її, індикатор на ручці та короткий звуковий сигнал повідомлять вас про це. Це забезпечує належну роботу насадки для щітки.

        Заохочення до ретельного чищення

        Заохочення до ретельного чищення

        Наш QuadPacer дозволяє чистити кожен сектор рота протягом потрібного часу, а наш Smartimer повідомляє, коли ви чистили протягом рекомендованих двох хвилин.

        Тепер подорожувати стало зручніше

        Тепер подорожувати стало зручніше

        Зубну щітку можна гігієнічно зберігати у нашому високоякісному дорожньому футлярі, а компактна зарядна платформа дозволяє підтримувати повний заряд у поїздках. Ви зможете регулярно користуватися пристроєм протягом двох тижнів після одного заряджання, а зарядна платформа дозволить подорожувати довше.

        Технічні характеристики

        • Режими

          Чищення
          Для виняткового щоденного чищення
          Турбота про ясна
          Лагідно масажує ясна
          Відбілювання
          Усуває поверхневі плями
          3 рівні інтенсивності
          • Низький
          • Середній
          • Високий

        • Елементи в комплекті

          Ручка
          1 ProtectiveClean
          Насадки для щітки
          2 стандартні W2 Optimal White
          Дорожній футляр
          1
          Зарядний пристрій
          1

        • Синхронізація BrushSync

          C2 Optimal Plaque Control
          Синхронізація з режимом чищення
          G2 Optimal Gum Care
          Синхронізація з режимом догляду за яснами
          W2 Optimal White
          Синхронізація з режимом відбілювання

        • Конструкція та покриття

          Колір
          Сріблясто-білий

        • Ефективність чищення

          Швидкість
          До 62 000 рухів щітки/хв.
          Переваги для здоров’я
          • Покращення стану ясен лише за два тижні
          • Дозволяє зменшити появу карієсних порожнин
          Реакція на надмірний тиск
          Ручка щітки вібрує, попереджаючи користувача
          Таймер
          SmarTimer та Quadpacer

        • Технологія інтелектуальних датчиків

          Датчик тиску
          Сповіщає про надмірний тиск під час чищення
          Нагадування про заміну BrushSync
          • Завжди відомо,
          • коли потрібно заміняти насадки для щітки
          Технологія BrushSync
          • З’єднує розумну ручку та
          • розумна насадка для щітки

        • Простота у користуванні

          Сумісність ручки щітки
          Прості знімні насадки для щітки
          Індикатор батареї
          Індикатор показує стан батареї
          Ручка
          Тонка ергономічна конструкція
          Час чищення
          До 2 тижнів

        • Технічні характеристики

          Батарея
          Можна заряджати
          Тип батареї
          Літій-іонна
          Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
          До 2 тижнів

        • Потужність

          Напруга
          110–220 В

        • Обслуговування

          Гарантія
          2 роки обмеженої гарантії

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