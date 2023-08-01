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    Shaver series 9000

    Електробритва для вологого/сухого гоління

    S9975/55
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри
      -{discount-value}

      Shaver series 9000 Електробритва для вологого/сухого гоління

      S9975/55
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри

      Найрозумніша бритва на базі штучного інтелекту забезпечує дивовижний комфорт шкіри. Отримуйте зворотний зв’язок про натиск під час гоління для захисту шкіри, водночас зрізаючи волосся ретельніше навіть у випадку 5-денної щетини. Бритва відчуває, керує та адаптується до вашого унікального обличчя. Переглянути усі переваги

      Shaver series 9000 Електробритва для вологого/сухого гоління

      Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри

      Найрозумніша бритва на базі штучного інтелекту забезпечує дивовижний комфорт шкіри. Отримуйте зворотний зв’язок про натиск під час гоління для захисту шкіри, водночас зрізаючи волосся ретельніше навіть у випадку 5-денної щетини. Бритва відчуває, керує та адаптується до вашого унікального обличчя. Переглянути усі переваги

      Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри

      Найрозумніша бритва на базі штучного інтелекту забезпечує дивовижний комфорт шкіри. Отримуйте зворотний зв’язок про натиск під час гоління для захисту шкіри, водночас зрізаючи волосся ретельніше навіть у випадку 5-денної щетини. Бритва відчуває, керує та адаптується до вашого унікального обличчя. Переглянути усі переваги

      Shaver series 9000 Електробритва для вологого/сухого гоління

      Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри

      Найрозумніша бритва на базі штучного інтелекту забезпечує дивовижний комфорт шкіри. Отримуйте зворотний зв’язок про натиск під час гоління для захисту шкіри, водночас зрізаючи волосся ретельніше навіть у випадку 5-денної щетини. Бритва відчуває, керує та адаптується до вашого унікального обличчя. Переглянути усі переваги

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        Shaver series 9000

        Shaver series 9000

        Електробритва для вологого/сухого гоління

        - {discount-value}

        Усього:

        Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри

        з технологією SkinIQ

        • Датчик натиску
        • Леза Dual SteelPrecision
        • Дерматологічно протестовано
        • Гнучкі головки 360-D
        Краща точність для ретельнішого гоління*

        Краща точність для ретельнішого гоління*

        Леза Dual SteelPrecision роблять 150 000 зрізувань на хвилину, тому голять ретельно. 72 високоефективні леза самі заточуються і були виготовлені в Європі.

        Допомагає голитися з оптимальним натиском

        Допомагає голитися з оптимальним натиском

        Застосування правильного натиску надзвичайно важливе для ретельності та захисту шкіри. Удосконалені датчики в бритві зчитують натиск, який ви застосовуєте, а інноваційний індикатор сигналізує, коли ви тиснете надто сильно або слабо. Для персоналізованого гоління саме для вас.

        Повторює контури обличчя

        Повторює контури обличчя

        Ця електробритва Philips, створена для повторення контурів обличчя, має повністю гнучкі головки, які обертаються на 360° для ретельного та комфортного гоління.

        Гладеньке ковзання для кращого захисту шкіри

        Гладеньке ковзання для кращого захисту шкіри

        Захисне покриття між бритвеними головками і вашою шкірою виготовлено з майже 2000 мікросфер, що покривають кожен квадратний міліметр. Зменшення подразнення шляхом зменшення на 25% тертя об шкіру***.

        Налаштовується відповідно до вашої бороди для легкого гоління

        Налаштовується відповідно до вашої бороди для легкого гоління

        Розумний датчик волосся на обличчі зчитує інформацію про густоту волосся 500 разів на секунду. Технологія автоматично адаптує потужність для легкого та лагідного гоління.

        Освойте свою техніку за допомогою додатка Philips GroomTribe

        Освойте свою техніку за допомогою додатка Philips GroomTribe

        З’єднайте електробритву Philips в пару з додатком GroomTribe і підготуйтеся освоїти свою техніку. Просто відслідковуйте стан шкіри і персоналізуйте процедуру для ретельного та лагідного гоління.

        Потужний картридж для очищення для догляду та гігієни

        Потужний картридж для очищення для догляду та гігієни

        Потужний картридж для очищення, який у 10 разів ефективніший за очищення водою****, ретельно очищає і змащує бритву лише за 1 хвилину, забезпечуючи найкращу роботу довше. Використовуйте його для підтримання роботи бритви та підвищення рівня гігієни.

        На вибір комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління

        На вибір комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління

        Бритву для вологого та сухого гоління можна використовувати відповідно до ваших уподобань. Насолоджуйтеся зручним сухим чи освіжаючим вологим голінням за допомогою улюбленого гелю або пінки.

        Скеровує вас для покращеної техніки гоління за кілька проходів

        Скеровує вас для покращеної техніки гоління за кілька проходів

        Технологія розпізнавання руху стежить за тим, як ви голитесь, і скеровує вас для ефективнішої техніки через додаток GroomTribe. Лише після трьох голінь більшість чоловіків досягали кращої техніки гоління за меншу кількість проходів***.

        Підрівнюйте вуса і бакенбарди

        Підрівнюйте вуса і бакенбарди

        Підрівнюйте вуса та бакенбарди завдяки висувному тримеру і легко завершуйте свій образ.

        Заряджання без зусиль завдяки зручній підставці, що завжди під рукою

        Заряджання без зусиль завдяки зручній підставці, що завжди під рукою

        Заряджання без зусиль завдяки зручній підставці, що завжди під рукою

        OLED-дисплей для динамічних сповіщень бритви та SkinIQ

        OLED-дисплей для динамічних сповіщень бритви та SkinIQ

        Перша бритва Philips із динамічним OLED дисплеєм відображає кожну функцію бритви та сповіщення за допомогою чіткої, плавної анімації. Інтуїтивний інтерфейс включає в себе вказівки SkinIQ, стан батареї, поради щодо чищення та інше.

        60 хвилин гоління після 1 години заряджання

        60 хвилин гоління після 1 години заряджання

        Бритва для дому чи подорожей. Отримайте 60 хвилин гоління після 1 години заряджання або під’єднайте її до мережі для миттєвого та постійного живлення. 

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Технічне обслуговування
          Щітка для очищення
          Quick Clean Pod
          • Так
          • 1 картридж у комплекті
          Вбудований висувний тример
          Так
          Транспортування та зберігання
          Дорожній футляр
          Підставка для заряджання без підсвітки
          Так

        • Програмне забезпечення

          Додаток
          • GroomTribe
          • Підключення через Bluetooth®
          Оновленням програмного забезпечення
          Компанія Philips пропонує відповідне оновлення програмного забезпечення строком на 2 роки після дати придбання
          Сумісність смартфону
          Пристрої iPhone та Android™

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-іонна
          Автоматичний вибір напруги
          100–240 В
          Час роботи
          60 хвилин
          Заряджання
          • 1 година для повного заряджання
          • 5 хв швидке заряджання
          Максимальне споживання енергії
          9  Вт

        • Конструкція

          Ручка
          Ручка з гумовими накладками
          Колір (кольори)
          Хромований сріблястий
          Бритвені головки
          Кутової форми

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так
          Змінна головка SH91
          Заміняйте кожні 2 роки на SH91

        • Ефективність гоління

          Повторення контурів
          Гнучкі головки 360-D
          Система гоління
          Леза Dual SteelPrecision
          Технологія SkinIQ
          • Датчик натиску
          • Покриття Nano SkinGlide
          • Датчик керування рухами
          • Датчик адаптації потужності

        • Простота у користуванні

          Дисплей
          • Удосконалений OLED дисплей
          • Вказівки щодо натиску
          • Індикатор рівня заряду батареї
          • Індикатор керування рухами
          • Блокування для транспортування
          Сухе та вологе використання
          Для вологого і сухого використання
          Чищення
          • Відкривається одним натисканням
          • Можна мити повністю

        • Насадка SmartClick

          Підходить до типу виробу
          RQ585/51 НЕ ПІДХОДИТЬ до кутової насадки

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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        Аксесуари

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              • порівняно з попередньою серією Philips Series S9000
              • * На основі серії Philips Series S7000 і даних користувачів додатка GroomTribe у 2019 р.
              • ** Порівняно з матеріалом без покриття.
              • *** У порівнянні з брудом після використання засобу для чищення та води в картриджі.

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              Контакти

              Продавець інтернет-магазину:

              ТОВ «Філіпс Україна»
              03038, Україна
              м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
              Код ЄДРПОУ 33744042

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