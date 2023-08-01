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Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри
Найрозумніша бритва на базі штучного інтелекту забезпечує дивовижний комфорт шкіри. Отримуйте зворотний зв’язок про натиск під час гоління для захисту шкіри, водночас зрізаючи волосся ретельніше навіть у випадку 5-денної щетини. Бритва відчуває, керує та адаптується до вашого унікального обличчя. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри
Найрозумніша бритва на базі штучного інтелекту забезпечує дивовижний комфорт шкіри. Отримуйте зворотний зв’язок про натиск під час гоління для захисту шкіри, водночас зрізаючи волосся ретельніше навіть у випадку 5-денної щетини. Бритва відчуває, керує та адаптується до вашого унікального обличчя. Переглянути усі переваги
Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри
Найрозумніша бритва на базі штучного інтелекту забезпечує дивовижний комфорт шкіри. Отримуйте зворотний зв’язок про натиск під час гоління для захисту шкіри, водночас зрізаючи волосся ретельніше навіть у випадку 5-денної щетини. Бритва відчуває, керує та адаптується до вашого унікального обличчя. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри
Найрозумніша бритва на базі штучного інтелекту забезпечує дивовижний комфорт шкіри. Отримуйте зворотний зв’язок про натиск під час гоління для захисту шкіри, водночас зрізаючи волосся ретельніше навіть у випадку 5-денної щетини. Бритва відчуває, керує та адаптується до вашого унікального обличчя. Переглянути усі переваги
Електробритва для вологого/сухого гоління
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Леза Dual SteelPrecision роблять 150 000 зрізувань на хвилину, тому голять ретельно. 72 високоефективні леза самі заточуються і були виготовлені в Європі.
Застосування правильного натиску надзвичайно важливе для ретельності та захисту шкіри. Удосконалені датчики в бритві зчитують натиск, який ви застосовуєте, а інноваційний індикатор сигналізує, коли ви тиснете надто сильно або слабо. Для персоналізованого гоління саме для вас.
Ця електробритва Philips, створена для повторення контурів обличчя, має повністю гнучкі головки, які обертаються на 360° для ретельного та комфортного гоління.
Захисне покриття між бритвеними головками і вашою шкірою виготовлено з майже 2000 мікросфер, що покривають кожен квадратний міліметр. Зменшення подразнення шляхом зменшення на 25% тертя об шкіру***.
Розумний датчик волосся на обличчі зчитує інформацію про густоту волосся 500 разів на секунду. Технологія автоматично адаптує потужність для легкого та лагідного гоління.
З’єднайте електробритву Philips в пару з додатком GroomTribe і підготуйтеся освоїти свою техніку. Просто відслідковуйте стан шкіри і персоналізуйте процедуру для ретельного та лагідного гоління.
Потужний картридж для очищення, який у 10 разів ефективніший за очищення водою****, ретельно очищає і змащує бритву лише за 1 хвилину, забезпечуючи найкращу роботу довше. Використовуйте його для підтримання роботи бритви та підвищення рівня гігієни.
Бритву для вологого та сухого гоління можна використовувати відповідно до ваших уподобань. Насолоджуйтеся зручним сухим чи освіжаючим вологим голінням за допомогою улюбленого гелю або пінки.
Технологія розпізнавання руху стежить за тим, як ви голитесь, і скеровує вас для ефективнішої техніки через додаток GroomTribe. Лише після трьох голінь більшість чоловіків досягали кращої техніки гоління за меншу кількість проходів***.
Підрівнюйте вуса та бакенбарди завдяки висувному тримеру і легко завершуйте свій образ.
Заряджання без зусиль завдяки зручній підставці, що завжди під рукою
Перша бритва Philips із динамічним OLED дисплеєм відображає кожну функцію бритви та сповіщення за допомогою чіткої, плавної анімації. Інтуїтивний інтерфейс включає в себе вказівки SkinIQ, стан батареї, поради щодо чищення та інше.
Бритва для дому чи подорожей. Отримайте 60 хвилин гоління після 1 години заряджання або під’єднайте її до мережі для миттєвого та постійного живлення.
Аксесуари
Програмне забезпечення
Потужність
Конструкція
Обслуговування
Ефективність гоління
Простота у користуванні
Насадка SmartClick
JC302/50
CC12/50
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