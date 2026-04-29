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Бритви для обличчя
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Limited i9000 Prestige Ultra Електробритва Day & Night
Більше не доступний
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XP9406/65
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Список інгредієнтів - English (US)
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Чи можна замінити батарею бритви Philips?
Чи можна заряджати бритву Philips після кожного гоління?
Як отримати найкращі результати за допомогою бритви Philips?
Чи можна подорожувати з моїм пристроєм Philips для підстригання волосся або догляду?
Як користуватися щіткою для глибокого очищення та масажу обличчя 3-в-1?
Шкіра подразнюється після використання бритви Philips
SH93Змінні бритвені головки
Shaver 5000, 7000, 8000Тример для носа
USB-кабель
ShaversЩіточка для очищення
Картридж Philips Quick Clean PodДля очищення бритв
З бритви Philips витікає вода
Після використання бритви Philips у мене виникають проблеми зі шкірою
Моя бритва Philips не забезпечує належних результатів
Моя бритва Philips не працює
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