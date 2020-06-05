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      Узнайте больше о наших галогенных автомобильных лампах 

      Больше света и превосходный стиль

      Что вы знаете о галогенных автомобильных лампах?

      В наши дни галогенная технология продолжает доминировать на рынке автомобильных ламп головного освещения. Более 80 % современных автомобилей оборудованы галогенными лампами**. Галогенная лампа — это лампа накаливания, которая состоит из вольфрамовой нити накаливания, запечатанной в компактном прозрачном корпусе, который наполнен смесью благородных газов. 

       

      Галогенные лампы головного освещения Philips изготавливаются и тестируются в соответствии с актуальными стандартами автомобильной промышленности. Характеристики лампы включают в себя допустимые значения для световой отдачи (в люменах), потребления электроэнергии и, конечно же, всех размеров изделия — от стеклянной колбы до основания. Такие характеристики требуются для того, чтобы каждая лампа была совместима с любыми конструкциями фар, а их сочетание обеспечивало световой луч правильной формы для вашей безопасности на дороге.

       

      Свяжитесь с нашим сервисным центром, авторизованным дистрибьютором или розничным оператором, чтобы приобрести галогенные лампы Philips для автомобильных фар уже сегодня!
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        • Отделка из хрома для стильного внешнего вида фар

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        • Запатентованное покрытие Philips для точной формы светового луча

          Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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        • Высокоточная нить накаливания для освещения высокой яркости

          Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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        *На изображении: RacingVision H7

        **Источник: отчет о парке транспортных средств IHC, 2018 г.

        Преимущества перехода на галогенные лампы головного освещения

        Больше яркости
        Стильный дизайн
        Производство для первичного рынка
        Холодный свет
        Кварцевое стекло Philips
        Соответствием стандартам ЕЭК

        Найдите подходящую галогенную лампу для фар вашего автомобиля


        Удобные инструменты, помогающие сделать правильный выбор

        найдите подходящую галогенную лампу для вашего автомобиля
        Стандартная лампа Галоген

        Узнайте больше о наших галогенных решениях
        Vision
        Vision 
        LongLife EcoVision
        LongLife EcoVision
        WhiteVision ultra
        WhiteVision ultra 
        X-tremeVision Pro150
        X-tremeVision Pro150
        RacingVision GT200
        RacingVision GT200
        Особенности
        Больше видимости
        Длительный срок службы
        Самый белый свет для дорог общего пользования 
        Высокая яркость для дополнительной безопасности
        Исключительная производительность
        Яркость
        До 30 %*
        Стандартная лампа
        До 60 %*
        До 150 %*
        До 200 %*
        Цветовая температура
        До 3200 К
        Стандартная лампа
        До 4200 К
        До 3400 К
        До 3500 К
        Ассортимент ламп головного освещения 
        H1, H3, H4, H7, H11, H15, HB3, HB4
        H1, H3, H4, H7, H11, H18, H19, HIR2
        H1, H3H4, H7, H8, H11, HB3, HB4, HIR2
        H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2
        H4, H7
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        *По сравнению с минимальным стандартом

        Как заменить лампы головного освещения Philips?

        Как заменить лампы головного освещения на Peugeot 308
        Как заменить лампы головного освещения на Peugeot 308
        Как заменить лампы головного освещения на Range Rover Evoque
        Как заменить лампы головного освещения на Range Rover Evoque
        Как заменить лампы головного освещения на Mini Cooper Countryman
        Как заменить лампы головного освещения на Mini Cooper Countryman
        Как заменить лампы головного освещения на Volkswagen Golf VII
        Как заменить лампы головного освещения на Volkswagen Golf VII
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        Поддержка по вопросам автомобильной продукции

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        Автомобильные статьи

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        Узнайте больше о технологиях, инновациях и решениях Philips для автомобильного освещения из наших статей

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