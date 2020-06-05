Что вы знаете о галогенных автомобильных лампах?



В наши дни галогенная технология продолжает доминировать на рынке автомобильных ламп головного освещения. Более 80 % современных автомобилей оборудованы галогенными лампами**. Галогенная лампа — это лампа накаливания, которая состоит из вольфрамовой нити накаливания, запечатанной в компактном прозрачном корпусе, который наполнен смесью благородных газов.

Галогенные лампы головного освещения Philips изготавливаются и тестируются в соответствии с актуальными стандартами автомобильной промышленности. Характеристики лампы включают в себя допустимые значения для световой отдачи (в люменах), потребления электроэнергии и, конечно же, всех размеров изделия — от стеклянной колбы до основания. Такие характеристики требуются для того, чтобы каждая лампа была совместима с любыми конструкциями фар, а их сочетание обеспечивало световой луч правильной формы для вашей безопасности на дороге.

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