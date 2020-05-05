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      Відкрийте для себе наші галогенні автомобільні лампи

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      Що Вам відомо про галогенні лампи для передніх фар?

      Сьогодні галогенна технологія залишається основною для автомобільних ламп для фар. Понад 80% сучасних автомобілів оснащено галогенними лампами**. Галогенна лампа – це лампа розжарювання, що складається з вольфрамової нитки розжарювання у компактній прозорій оболонці, наповненій сумішшю рідких газів. 

       

      Галогенні лампи для фар Philips виготовлено та схвалено відповідно до автомобільних правових норм. Технічні характеристики включають дозволений світловий потік у люменах, споживання електроенергії і, звичайно, всі розміри від самої скляної лампи до цоколя. Ці технічні характеристики мають на меті забезпечення відповідності кожної лампи кожній фарі і створення відповідного світлового променя для безпеки на дорозі.

       

      Зверніться до одного з наших уповноважених дистриб’юторів, станцій технічного обслуговування автомобілів та продавців, щоб придбати галогенні лампи для фар Philips сьогодні!
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        • Хромоване покриття для стильного вигляду оптики

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        • Запатентована формула покриття Philips для точного освітлення

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        • Високоточна нитка розжарювання для яскравішого світла

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        *Зображення: RacingVision H7

        *Джерело: користувацький звіт IHS vehicle parc, 2018 р.

        Переваги оновлення галогенних ламп для передніх фар

        Більше яскравості
        Стильний вигляд
        Виробництво оригінального обладнання
        Холодне світло
        Кварцове скло Philips
        Відповідність ЕСЕ

        Знайдіть відповідні галогенні лампи для передніх фар свого автомобіля


        Корисні інструменти для правильного вибору

        Знайдіть відповідні галогенні лампи для свого автомобіля
        Стандартна Галогенна

        Дізнайтеся про наші галогенні оновлення
        Vision
        Vision 
        LongLife EcoVision
        LongLife EcoVision
        WhiteVision ultra
        WhiteVision ultra 
        X-tremeVision Pro150
        X-tremeVision Pro150
        RacingVision GT200
        RacingVision GT200
        Спеціальні функції
        Більше видимості
        Більший термін експлуатації
        Найбіліша офіційно дозволена лампа
        Вражаюча яскравість для додаткової безпеки
        Неймовірна ефективність
        Яскравість
        До 30%*
        Стандартна
        До 60%*
        До 150%*
        До 200%*
        Колір світла
        До 3200 К
        Стандартна
        До 4200 К
        До 3400 К
        До 3500 К
        Асортимент виробів для освітлення дороги фарами 
        H1, H3, H4, H7, H11, H15, HB3, HB4
        H1, H3, H4, H7, H11, H18, H19, HIR2
        H1, H3H4, H7, H8, H11, HB3, HB4, HIR2
        H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2
        H4, H7
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        *У порівнянні з мінімальними законними стандартами

        Як замінити лампи для передніх фар Philips?

        Як замінити лампи у фарах на Peugeot 308
        Як замінити лампи у фарах на Peugeot 308
        Як замінити лампи у фарах на Range Rover Evoque
        Як замінити лампи у фарах на Range Rover Evoque
        Як замінити лампи у фарах на Mini Cooper Countryman
        Як замінити лампи у фарах на Mini Cooper Countryman
        Як замінити лампи у фарах на Volkswagen Golf VII
        Як замінити лампи у фарах на Volkswagen Golf VII
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        Автомобільні статті

        Автомобільні статті

        Дізнайтеся більше про нашу технологію автомобільного освітлення Philips, інновації та рішення у нашим статтях

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        Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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