Що Вам відомо про галогенні лампи для передніх фар?



Сьогодні галогенна технологія залишається основною для автомобільних ламп для фар. Понад 80% сучасних автомобілів оснащено галогенними лампами**. Галогенна лампа – це лампа розжарювання, що складається з вольфрамової нитки розжарювання у компактній прозорій оболонці, наповненій сумішшю рідких газів.

Галогенні лампи для фар Philips виготовлено та схвалено відповідно до автомобільних правових норм. Технічні характеристики включають дозволений світловий потік у люменах, споживання електроенергії і, звичайно, всі розміри від самої скляної лампи до цоколя. Ці технічні характеристики мають на меті забезпечення відповідності кожної лампи кожній фарі і створення відповідного світлового променя для безпеки на дорозі.

Зверніться до одного з наших уповноважених дистриб’юторів, станцій технічного обслуговування автомобілів та продавців, щоб придбати галогенні лампи для фар Philips сьогодні!