Керамические жернова
100% керамика: прочные и долговечные
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Керамические жернова
100% керамика: прочные и долговечные
Система для молока LatteGo
Нежная молочная пенка и быстрое очищение системы
Простота персональных настроек
Идеальный кофе в соответствии с вашими пожеланиями
5 кофейных напитков
Одним касанием на кнопки
Система Aroma Exctract
Досконалий аромат у кожній чашці
Сенсорная панель управления
Легкое и удобное управление машиной
Фильтр воды AquaClean
Очищает воду и предотвращает появление накипи
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Philips 3200 LatteGo
Series 3200
Цена магазина Philips
EP3246/70
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Philips 3200 LatteGo
Series 3200
Цена магазина Philips
EP3243/50
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Philips 2200 LatteGo
Series 2200
Цена магазина Philips
EP2235/40
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Philips 2200 LatteGo
Series 2200
Цена магазина Philips
EP2221
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CA6903/10
CA6704/10
CA6705/10
CA6700/10
Решите некоторые наиболее распространенные проблемы, которые время от времени могут возникать при использовании эспрессо-кофемашины Saeco.