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    Philips LatteGo
      3200

      Philips LatteGo

      Непревзойденный кофе 

      LatteGo EP3246/70

      Philips 3200 LatteGo

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      Керамические жернова

      100% керамика: прочные и долговечные
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      Система для  молока  LatteGo  

      Нежная молочная  пенка и быстрое очищение системы
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      Простота  персональных настроек

      Идеальный кофе в соответствии с вашими пожеланиями
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      5 кофейных напитков

      Одним касанием на кнопки
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      Система Aroma Exctract

      Досконалий аромат у кожній чашці
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      Сенсорная панель управления

      Легкое и удобное управление машиной
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      Фильтр воды AquaClean

      Очищает воду и предотвращает появление накипи
      Цена магазина Philips
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      Простая конструкция

      Простая конструкция

      Молочник состоит только из двух частей и не содержит никаких сложных конструкция, которые сложно мыть.
      Мгновенное очищение

      Мгновенное очищение

      15 секунд - столько нужно времени, чтобы помыть молочную систему LatteGo
      Мытья в посудомоечной машине

      Мытья в посудомоечной машине

      Молочную систему LatteGo можно мыть в посудомоечной машине, сэкономив время и позаботившись о гигиене прибора.

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      Philips 2200

      Philips 2200

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      Philips 3200 LatteGo: отзывы

      Отзывы

      Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

      Сравните и найдите свою кофемашину Philips

      Series 3200

      Philips 3200 LatteGo

      Series 3200

      Цена магазина Philips
      EP3246/70
      Сравнить
      Series 3200

      Philips 3200 LatteGo

      Series 3200

      Цена магазина Philips
      EP3243/50
      Сравнить
      Series 2200

      Philips 2200 LatteGo

      Series 2200

      Цена магазина Philips
      EP2235/40
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      Series 2200

      Philips 2200 LatteGo

      Series 2200

      Цена магазина Philips
      EP2221
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      Количество кофейных напитков
      • 5
      • 5
      • 3
      • 2

      Молочная система
      • LatteGo
      • LatteGo
      • LatteGo
      • Классический капучинатор

      Пользовательский интерфейс
      • Сенсорная панель управления
      • Сенсорная панель управления
      • Сенсорная панель управления
      • Сенсорная панель управления

      Кофемолка
      • Керамические жернова, 12 настроек помола
      • Керамические жернова, 12 настроек помола
      • Керамические жернова, 12 настроек помола
      • Керамические жернова, 12 настроек помола

      Фильтр для воды
      • AquaClean
      • AquaClean
      • AquaClean
      • AquaClean

      Вместительный резервуар для воды
      • 1,8 л
      • 1,8 л
      • 1,8 л
      • 1,8 л

      Емкость для зерен
      • 275 г
      • 275 г
      • 275 г
      • 275 г

      Емкость контейнера для отходов
      • 12 порций
      • 12 порций
      • 12 порций
      • 12 порций

      Габариты
      • 246 x 433 x 372 мм
      • 246 x 433 x 372 мм
      • 246 x 433 x 372 мм
      • 246 x 433 x 372 мм

      Гарантия
      • 2 года +1 (при регистрации продукта в MyPhilips)
      • 2 года +1 (при регистрации продукта в MyPhilips)
      • 2 года +1 (при регистрации продукта в MyPhilips)
      • 2 года +1 (при регистрации продукта в MyPhilips)
      Смотреть все кофемашины

      Приобретите полностью автоматическую эспрессо-кофемашину Philips 3200 в любимом магазине

      LatteGo EP3246/70

      Приобретите полностью автоматическую эспрессо-кофемашину Philips 3200 LatteGo в любимом магазине

      Цена магазина Philips
      Смотреть все кофемашины

      Аксессуары к кофемашинам

      Часто задаваемые вопросы

      Изнашивается ли материал во время использования/мытья в посудомоечной машине?
      LatteGo тестируется в течение 600 циклов мытья в посудомоечной машине, что эквивалентно ежедневному мытью контейнера в посудомоечной машине в течение 2 лет. Это никак не влияет на функциональные характеристики контейнера.
      Можно ли использовать рисовое, миндальное, соевое, овсяное и другие виды молока?
      Их можно использовать, однако качество молочной пены может отличаться от пены, приготовленной из цельного или полуобезжиренного коровьего молока.
      Каков максимальный объем контейнера LatteGo?
      Емкость контейнера для молока составляет 0,265 л (на отметке максимального уровня). Из такого количества молока можно приготовить 1 или 2 чашки капучино или 1 чашку латте маккиато без долива молока.
      Сколько чашек можно приготовить с полным контейнером LatteGo?
      На контейнере есть несколько значков, обозначающих тип напитка и количество чашек. Вы увидите индикации для 1 или 2 чашек капучино и 1 чашки латте маккиато.
      Можно ли хранить LatteGo в холодильнике?
      Да, LatteGo можно хранить в холодильнике. Перед хранением закройте контейнер крышкой. Прежде чем убрать его на хранение, рекомендуется запустить быструю очистку в меню кофемашины.

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