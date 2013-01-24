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    Philips LatteGo
      3200

      Philips LatteGo

      Неперевершена кава 
      у простий спосіб

      Philips 3200 LatteGo

      Philips 3200 LatteGo

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      Ikona - ceramiczny młynek

      Керамічні жорна

      Смак і аромат свіжомелених зерен
      Ikona - system LatteGo

      LatteGo

      Однорідна молочна пінка та легке очищення
      Ikona - funkcja moja kawa

      Налаштування персоналізованої кави

      Ідеальна кава відповідно до ваших побажань
      Ikona - 5 wyśmienitych kaw

      5 кавових напоїв

      Одним дотиком на кнопку
      Ikona - system Aroma Exctract

      Система Aroma Exctract

      Досконалий аромат у кожній чашці
      Ikona - intuicyjny panel sterowania

      Сенсорна панель керування

      Легке та зручне управління машиною
      Ikona - filtr wody AquaClean

      Фільтр води AquaClean

      Oчищає воду та запобігає появі накипу в машині
      Ціна магазину Philips
      Дивитись усі кавомашини

      LatteGo

      Інноваційна молочна система

      LatteGo

      Інноваційна молочна система

      Ikona - najnowsza innowacja system LatteGo
      Молочна система LatteGo доповнить вашу каву шовковистою молочною пінкою. Ця унікальна система складається лише з двох частин і не містить труб. Завдяки своїй інноваційній конструкції LatteGo проста в експлуатації й чищенні.
      Ikona - najnowsza innowacja system LatteGo
      Молочна система LatteGo доповнить вашу каву шовковистою молочною пінкою. Ця унікальна система складається лише з двох частин і не містить труб. Завдяки своїй інноваційній конструкції LatteGo проста в експлуатації й чищенні.
      Проста конструкція

      Проста конструкція

      Молочна система LatteGo складається тільки з двох частин і не містить жодних складних деталей, які складно мити.
      Миттєве чищення

      Миттєве чищення

      15 секунд – стільки потрібно часу, аби помити молочну систему LatteGo.
      Миття у посудомийній машині

      Миття у посудомийній машині

      Молочну систему LatteGo можна  мити у посудомийній машині, зекономивши час та подбавши про гігієну приладу. 

      Перегляньте усі серії Philips LatteGo

      Philips 5000

      Philips 5400

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      Ціна магазину Philips
      Philips 3200

      Philips 3200

      Детальніше
      Ціна магазину Philips
      Philips 2200

      Philips 2200

      Детальніше
      Ціна магазину Philips

      Перегляньте усі серії Philips LatteGo

      Philips 5000

      Philips 5400

      Детальніше
      Ціна магазину Philips
      Philips 3200

      Philips 3200

      Детальніше
      Ціна магазину Philips
      Philips 2200

      Philips 2200

      Детальніше
      Ціна магазину Philips

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      5 видів кави 

      5 wyśmienitych kaw
      Від еспресо до лате-мак'ято. Насолоджуйтеся класичною чорною кавою або кавою з ніжною молочною пінкою. Для приготування кави достатньо лише натиснути кнопку.
      Чорна кава
      Еспресо
      Американо
      Капучино
      Лате-мак'ято
      Лате-мак'ято
      Американо
      Чорна кава
      Капучино
      Еспресо
      5 wyśmienitych kaw
      Від еспресо до лате-мак'ято. Насолоджуйтеся класичною чорною кавою або кавою з ніжною молочною пінкою. Для приготування кави достатньо лише натиснути кнопку.

      Відгуки про  Philips 3200 LatteGo

      Відгуки

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      Порівняйте і знайдіть свою кавомашину Philips

      Series 3200

      Philips 3200 LatteGo

      Series 3200

      Ціна магазину Philips
      EP3246/70
      Порівняти
      Series 3200

      Philips 3200 LatteGo

      Series 3200

      Ціна магазину Philips
      EP3243/50
      Порівняти
      Series 2200

      Philips 2200 LatteGo

      Series 2200

      Ціна магазину Philips
      EP2235/40
      Порівняти
      Series 2200

      Philips 2200

      Series 2200

      Ціна магазину Philips
      EP2221/40
      Порівняти

      Кількість кавових напоїв
      • 5
      • 5
      • 3
      • 2

      Молочна система
      • LatteGo
      • LatteGo
      • LatteGo
      • Класичний піноутворювач

      Панель керування
      • Сенсорний дисплей
      • Сенсорний дисплей
      • Сенсорний дисплей
      • Сенсорний дисплей

      Кавомолка
      • Керамічні жорна, 12 налаштувань
      • Керамічні жорна, 12 налаштувань
      • Керамічні жорна, 12 налаштувань
      • Керамічні жорна, 12 налаштувань

      Фільтр для води
      • AquaClean
      • AquaClean
      • AquaClean
      • AquaClean

      Ємність резервуара для води
      • 1,8 л
      • 1,8 л
      • 1,8 л
      • 1,8 л

      Емність для зерен
      • 275 г
      • 275 г
      • 275 г
      • 275 г

      Контейнер для відходів
      • 12 порцій
      • 12 порцій
      • 12 порцій
      • 12 порцій

      Габарити
      • 246 x 433 x 372 мм
      • 246 x 433 x 372 мм
      • 246 x 433 x 372 мм
      • 246 x 371 x 433 мм

      Кольори
      • Білий, сріблястий, срібляста пантера, блискучий чорний
      • Білий, сріблястий, блискучий чорний
      • Коричневий, матовий чорний, блискучий чорний
      • Матовий чорний, блискучий чорний

      Гарантія
      • 2 роки +1 (при реєстрації продукту в MyPhilips)
      • 2 роки +1 (при реєстрації продукту в MyPhilips)
      • 2 роки +1 (при реєстрації продукту в MyPhilips)
      • 2 роки +1 (при реєстрації продукту в MyPhilips)
      Переглянути усі кавомашини Philips

      Придбайте повністю автоматичну еспресо кавомашину Philips 3200 в улюбленому магазині

      LatteGo EP3246/70
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      Аксесуари

      Наші фільтри для води, засоби для видалення накипу та засоби для догляду дозволяють приготувати смачну каву і підтримувати належний стан еспрессо кавомашини.
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      Реєстрація кавомашини

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      Видалення накипу

      Дізнайтеся усю необхідну інформацію про видалення накипу, щоб подовжити термін експлуатації Вашої кавомашини і завжди насолоджуватися найкращим смаком кави.
      Про видалення накипу

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      Маєте запитання?
      Зв'яжіться з нами через Facebook Messenger або Viber

      Понеділок - п'ятниця (9:00 - 23:20)

      Субота - неділя (10:00 - 22:00)
      facebook-icon
      Facebook Philips Ukraine
      Почати чат
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