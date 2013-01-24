Керамічні жорна
Смак і аромат свіжомелених зерен
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Керамічні жорна
Смак і аромат свіжомелених зерен
LatteGo
Однорідна молочна пінка та легке очищення
Налаштування персоналізованої кави
Ідеальна кава відповідно до ваших побажань
5 кавових напоїв
Одним дотиком на кнопку
Система Aroma Exctract
Досконалий аромат у кожній чашці
Сенсорна панель керування
Легке та зручне управління машиною
Фільтр води AquaClean
Oчищає воду та запобігає появі накипу в машині