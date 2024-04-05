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    Відпарювачі для одягу

    Розкрий свій стиль із компактним відпарювачем Philips серії 5000

    Майбутнє моди: поєднання пари та стилю. Твій гардероб стане ще крутішим за допомогою компактного відпарювача Philips серії 5000

    STH5030/20

    Ручний відпарювач Philips серії 7000, STH7060/80

    Витончений дизайн із гнучкою формою підошви: простота використання та зберігання

    Увімкни й працюй: пристрій готовий до роботи за 35 секунд, без прасувальної дошки

    Налаштування Eco та Max: обери той, що підходить твоєму одягу

    Парова пластина SmartFlow: захищає твій найделікатніший одяг

    Потужне відпарювання: для чудових результатів без зайвих зусиль

    Ручний відпарювач Philips серії 5000

    Зручне, швидке й ефективне рішення для відпарювання

    Смілива пропозиція для трендового самовираження

    Витончений дизайн із регульованою насадкою: простота використання й зберігання

    Витончений дизайн із гнучкою формою підошви: простота використання та зберігання

    Компактний відпарювач Philips 5000 завжди готовий до відпарювання в потрібний момент. Просто використовуй підошву для відпарювання одягу на вішаку або плоскій поверхні – і приступай до роботи. Завдяки гнучкій формі підошви пристрій можна легко упакувати для подорожей і легко й зручно зберігати вдома.

    Увімкни й працюй: готовий роботи за лічені секунди, без прасувальної дошки

    Увімкни й працюй: пристрій готовий до роботи за лічені секунди, без прасувальної дошки

    Надзвичайно простий у використанні ручний відпарювач Philips 5000 нагрівається лише за 35 секунд. Ти можеш забути про велику стару незручну прасувальну дошку – тепер тобі вам не потрібна. Просто відпарюй та розгладжуй одяг на вішаках або на плоскій поверхні: роботу зроблено.

    Режими Eco та Max: оберіть той, що підходить вашому одягу

    Налаштування Eco та Max: обери той, що підходить твоєм одягу

    Компактний відпарювач Philips 5000 допоможе тобі позбутися надокучливих складок на будь-яких речах твого гардеробу, які можна прасувати. Ідеальний енергозберігаючий режим за замовчуванням – Eco, тоді як режим Max із сильнішою подачею пари чудово підходить для розгладжування жорстких складок і таких тканин, як бавовна.

    Парова пластина SmartFlow: захищає ваш найделікатніший одяг

    Парова пластина SmartFlow: захищає твій найделікатніший одяг

    Завдяки паровій пластині компактного ручного відпарювача Philips 5000 ти можеш​ безпечно притискати відпарювач до будь-яких, навіть найделікатніших тканин, не боячись пошкодити їх. Тож ми допоможемо тобі впоратися з будь-якою тканиною – від тонкого шовку до міцного деніму. Компактний відпарювач Philips 5000 гарантовано не пропалюватиме речі, що забезпечує максимальну впевненість і турботу. Він збереже твій улюблений одяг в розкішному та непошкодженому стані, яким би делікатним він не був.

    Загострений наконечник: ідеальний для складних для прасування ділянок

    Загострена форма підошви створена не тільки як незвичайне дизайнерське рішення, а передусім для того, аби легко досягати важкодоступних місць

    Компактний відпарювач Philips 5000 має загострену форму підошву, розроблену таким чином, щоб проникати у найскладніші куточки та розгладжувати навіть найжорсткіші складки, рюші й манжети. Це означає, що всі твої найделікатніші та найдрібніші речі будуть готові до носіння, коли ти цього забажаєш. Жодне втвоє вбрання не залишиться поза увагою.

    Потужне відпарювання: для чудових результатів без зайвих зусиль

    Парова пластина SmartFlow: захищає твій найделікатніший одяг

    На максимальному рівні потужності компактний​ відпарювач Philips 5000 забезпечує вражаючу для компактного відпарювача потужність подачі пари (до 1400 Вт** з безперервною подачею пари до 24 г/хв). Тож ви можете легко розгладити свій улюблений одяг за максимальної швидкості й без жодних компромісів.

    Подивись на компактний відпарювач Philips серії 5000 в дії

    Подивіться на ручний відпарювач Philips серії 5000 в дії

    Подивись, як користуватися компактним відпарювачем Philips серії 5000

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    Що інші кажуть про компактний відпарювач Philips серії 5000

    Представляємо компактний відпарювач Philips серії 5000

    Ручний відпарювач Philips серії 5000, виріб

    Компактний відпарювач серії 5000, STH5030/20, забезпечує чудові результати розпрасування складок на будь-якому одязі завдяки інноваційному дизайну та безперервній подачі пари. Він постачається з двома (2) змінними резервуарами для води.

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