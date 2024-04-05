Завдяки паровій пластині компактного ручного відпарювача Philips 5000 ти можеш​ безпечно притискати відпарювач до будь-яких, навіть найделікатніших тканин, не боячись пошкодити їх. Тож ми допоможемо тобі впоратися з будь-якою тканиною – від тонкого шовку до міцного деніму. Компактний відпарювач Philips 5000 гарантовано не пропалюватиме речі, що забезпечує максимальну впевненість і турботу. Він збереже твій улюблений одяг в розкішному та непошкодженому стані, яким би делікатним він не був.

