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Компактний відпарювач Philips 5000 завжди готовий до відпарювання в потрібний момент. Просто використовуй підошву для відпарювання одягу на вішаку або плоскій поверхні – і приступай до роботи. Завдяки гнучкій формі підошви пристрій можна легко упакувати для подорожей і легко й зручно зберігати вдома.
Надзвичайно простий у використанні ручний відпарювач Philips 5000 нагрівається лише за 35 секунд. Ти можеш забути про велику стару незручну прасувальну дошку – тепер тобі вам не потрібна. Просто відпарюй та розгладжуй одяг на вішаках або на плоскій поверхні: роботу зроблено.
Компактний відпарювач Philips 5000 допоможе тобі позбутися надокучливих складок на будь-яких речах твого гардеробу, які можна прасувати. Ідеальний енергозберігаючий режим за замовчуванням – Eco, тоді як режим Max із сильнішою подачею пари чудово підходить для розгладжування жорстких складок і таких тканин, як бавовна.
Завдяки паровій пластині компактного ручного відпарювача Philips 5000 ти можеш безпечно притискати відпарювач до будь-яких, навіть найделікатніших тканин, не боячись пошкодити їх. Тож ми допоможемо тобі впоратися з будь-якою тканиною – від тонкого шовку до міцного деніму. Компактний відпарювач Philips 5000 гарантовано не пропалюватиме речі, що забезпечує максимальну впевненість і турботу. Він збереже твій улюблений одяг в розкішному та непошкодженому стані, яким би делікатним він не був.
Компактний відпарювач Philips 5000 має загострену форму підошву, розроблену таким чином, щоб проникати у найскладніші куточки та розгладжувати навіть найжорсткіші складки, рюші й манжети. Це означає, що всі твої найделікатніші та найдрібніші речі будуть готові до носіння, коли ти цього забажаєш. Жодне втвоє вбрання не залишиться поза увагою.
На максимальному рівні потужності компактний відпарювач Philips 5000 забезпечує вражаючу для компактного відпарювача потужність подачі пари (до 1400 Вт** з безперервною подачею пари до 24 г/хв). Тож ви можете легко розгладити свій улюблений одяг за максимальної швидкості й без жодних компромісів.
Компактний відпарювач серії 5000, STH5030/20, забезпечує чудові результати розпрасування складок на будь-якому одязі завдяки інноваційному дизайну та безперервній подачі пари. Він постачається з двома (2) змінними резервуарами для води.
Порівняйте і знайдіть рішення для одягу саме для вас
Серія 5000
Ручний відпарювач
STH5030/20
Steam&Go
Компактний відпарювач
GC362/80
ComfortTouch
Відпарювач для одягу
GC557/30
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