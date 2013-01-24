Ідеї новорічних подарунків для нього

Біліші зуби, ширша усмішка

Завжди приємно, коли до вас звертаються з привітною широкою та яскравою посмішкою. Можливо, це була одна з причин звернути увагу на вашу другу половинку, то чому б не допомогти йому доглядати за зубами? Клінічно доведено, що звукова електрична зубна щітка Philips Sonicare видаляє у 10 разів більше нальоту* та допомагає зробити зуби білішими вже за три дні**. Крім виняткового щоденного чищення, її безпечно використовувати за наявності брекет-систем, пломб та коронок.

*З насадкою Premium Plaque Defense та режимом глибокого очищення порівняно з мануальною щіткою.

**Під час очищення за допомогою щітки Philips Sonicare з насадкою Premium White та у режимі White з відбілюючою зубною пастою порівняно з мануальною щіткою.

