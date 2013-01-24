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    Головна ›› Ідеї новорічних подарунків для нього

    Зміст

     

    Ідеї різдвяних подарунків для коханої людини

    1. Фітнес-подарунки для чоловіків
    2. Продумані різдвяні подарунки для вашого чоловіка або хлопця
    3. Різдвяні подарунки для гравців

    Ідеї новорічних подарунків для нього

     

    Наближається Новий рік, і ви, напевно, вже шукаєте ідеї подарунків для чоловіків. Купити новорічний подарунок для коханого, родича або друга-чоловіка — завдання не з легких. Що краще обрати, оригінальність або практичність? Що змусить його знову відчути себе найщасливішою людиною на світі? Незалежно від того, чи він спокійний домосід, веде активний спосіб життя чи понад усе піклується про ідельну зовнішність, ось декілька ідей подарунків від Philips для кожного.

    В Новий рік без порізів та подразнень

     

    Обличчя чоловіків вимагає постійного догляду, але часто чоловіки відкладають процедуру гоління через можливий дискомфорт. Чудовим подарунком для вирішення цієї проблеми, стане електростанок OneBlade, адже він голить волосся, а не шкіру. Гоління без порізів та подразнень стає реальністю завдяки двостороннім лезам, що роблять двісті рухів за секунду та зрізають волоски максимально близько до шкіри. Прилад підходить не лише для гоління, але й для підстригання бороди та вусів і моделювання контурів, і допоможе зберігати стильний й акуратний вигляд кожного дня. Крім того електростанок OneBlade водостійкий тож може використовуватися як для вологого, так і для сухого гоління, а ще його легко чистити просто промивши під краном.
    Пляшка для води GoZero

     

    Більше здорових та корисних напоїв

     

    Харчування відіграє важливу роль у побудові здорового способу життя, тож прилади, що допоможуть налагодити правильне харчування, можуть стати чудовим подарунком. Наприклад, шнекова соковижималка Viva Collection від Philips значно полегшує приготування корисного соку для щоденного споживання. Вона має великий отвір для подачі, щоб вичавлювати сік із цілих фруктів, овочів і листяної зелені. Таким чином ваш коханий, родич або друг, для якого ви обираєте подарунок, зможе отримати все, що потрібно для зміцнення здоров’я та фізичної форми. В безкоштовному додатку Philips Healthy Drinks можна знайти різноманітні рецепти приготування соків – від детокс-коктейлів до енергетичних напоїв, і навіть соків, які допоможуть спокійно спати, відновлюючи організм. А завдяки  технології QuickClean усі частини соковижималки, включно з мікроситом, можна легко зняти і сполоснути.
    Соковижималка Philips

     

    Біліші зуби, ширша усмішка

     

    Завжди приємно, коли до вас звертаються з привітною широкою та яскравою посмішкою. Можливо, це була одна з причин звернути увагу на вашу другу половинку, то чому б не допомогти йому доглядати за зубами? Клінічно доведено, що звукова електрична зубна щітка Philips Sonicare видаляє у 10 разів більше нальоту* та допомагає зробити зуби білішими вже за три дні**. Крім виняткового щоденного чищення, її безпечно використовувати за наявності брекет-систем, пломб та коронок.

     

    *З насадкою Premium Plaque Defense та режимом глибокого очищення порівняно з мануальною щіткою.

    **Під час очищення за допомогою щітки Philips Sonicare з насадкою Premium White та у режимі White з відбілюючою зубною пастою порівняно з мануальною щіткою.
    Philips Sonicare

     

    Необмежені можливості для творчості

     

    Беручи до уваги останні тенденції, з великою вірогідністю чоловік, якого ви хочете привітати, носить бороду. Хоча відростити бороду відносно легко, підтримувати її в належному вигляді непросто. А якщо вона виросте занадто довгою, володар бороди може стати схожим на пірата. Будемо відвертими, більшість чоловіків просто не знають, як моделювати бороду відповідно до форми обличчя. Тут на допомогу приходить універсальний тример для обличчя, волосся та тіла від Philips. Завдяки універсальному тримеру Multigroom серії 7000 14-в-1 створювати власний унікальний стиль і підтримувати акуратний свіжий вигляд стає просто, як ніколи.

    В комплект входять 14 насадок для обличчя, голови та тіла, що пропонують безліч варіантів моделювання волосся. Подарунок прослужить довго завдяки технології DualCut — вдвічі більше лез, що заточуються одне об одне, збережуть гостроту навіть після п'яти років використання.
    Високоякісна гумова ручка забезпечує бездоганний комфорт і регулювання під час підстригання. А ще цей тример водонепроникний, що дозволяє зручно використовувати його в душі та легко чистити під краном.
    Багатофункціональний пристрій для обличчя, волосся та тіла 18-в-1

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