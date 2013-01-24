Потужна інтелектуальна праска дозволяє отримати чудові результати швидке. Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку без ризику спалити речу завдяки технології OptimalTEMP. Вдосконалений режим відпарювання DynamiQ забезпечує ідеальну кількість потужної пари, коли це потрібно.