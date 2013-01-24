Простота та потужність
Наші надійні парові праски забезпечують більш потужну та оперативну подачу пари, прискорюючи процес прасування, а функція парового удару дозволяє видаляти найскладніші складки одним натисканням кнопки.
Спеціальний вбудований контейнер для збору накипу дозволяє з легкістю вилучати накопичений вапняний наліт та подовжити строк служби приладу.
Наша преміальна підошва SteamGlide Advanced з покращеним шаром з титану та 6-шаровим покриттям неперевершено ковзає, стійка до появи подряпин та забезпечує довгий строк служби та ефективну роботу.
Система «крапля-стоп» попереджує протікання — ви можете прасувати за будь-якої температури, не переймаючись про появу плям води на одежі.
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Парова праска Azur Elite
Azur Elite
Парова праска з технологією OptimalTEMP
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Парова праска Azur Advanced
Azur Advanced
Парова праска з технологією OptimalTEMP
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Парова праска Azur
Azur
Парова праска
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Парова праска Azur
Azur
Парова праска
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Потужність
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Постійна подача пари
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Паровий удар
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Підошва
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Резервуар для води
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Технологія «крапля-стоп»
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Система швидкого видалення накипу
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Система автовимкнення
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Гарантія
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