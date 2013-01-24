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Парові праски
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Простота та потужність
Технології та ефективність

Швидкість та надійність

    Наша найрозумніша парова праска

    Philips Azur Elite

    Парова праска

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    Потужна інтелектуальна праска дозволяє отримати чудові результати швидке. Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку без ризику спалити речу завдяки технології OptimalTEMP. Вдосконалений режим відпарювання DynamiQ забезпечує ідеальну кількість потужної пари, коли це потрібно. 
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    Швидке видалення складок завдяки потужній постійній подачі пари, 45 г/хв
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    Подошва SteamGlide Advanced для неперевершеного ковзання
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    Простий догляд завдяки системі самоочищення, що попереджує скупчення накипу
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    Попереджує протікання води на одежу в процесі прасування
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    *У порівнянні зі звичайною паровою праскою Philips, 2200 Вт.
    Более быстрое глажение
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    Потужна пара швидко розгладжує складки

     

    Наші надійні парові праски забезпечують більш потужну та оперативну подачу пари, прискорюючи процес прасування, а функція парового удару дозволяє видаляти найскладніші складки одним натисканням кнопки.

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    Зручна функція самоочищення

     

    Спеціальний вбудований контейнер для збору накипу дозволяє з легкістю вилучати накопичений вапняний наліт та подовжити строк служби приладу.

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    Неперевершене ковзання

     

    Наша преміальна підошва SteamGlide Advanced з покращеним шаром з титану та 6-шаровим покриттям неперевершено ковзає, стійка до появи подряпин та забезпечує довгий строк служби та ефективну роботу. 

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    Попередження протікання води

     

    Система «крапля-стоп» попереджує протікання — ви можете прасувати за будь-якої температури, не переймаючись про появу плям води на одежі.

    Знайдіть парову праску, яка підійде саме вам

    Azur Elite

    Парова праска Azur Elite

    Azur Elite

    Парова праска з технологією OptimalTEMP
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    Azur Advanced

    Парова праска Azur Advanced

    Azur Advanced

    Парова праска з технологією OptimalTEMP
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    Azur

    Парова праска Azur

    Azur

    Парова праска
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    Azur

    Парова праска Azur

    Azur

    Парова праска
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    Потужність
    • До 3000 Вт
    • До 3000 Вт
    • До 2500 Вт
    • До 2500 Вт

    Постійна подача пари
    • До 70 г
    • До 55 г
    • До 55 г
    • До 50 г

    Паровий удар
    • До 260 г
    • До 240 г
    • До 250 г
    • До 250 г

    Підошва
    • SteamGlide Advanced
    • SteamGlide Plus
    • SteamGlide Elite
    • SteamGlide Advanced

    Резервуар для води
    • 350 мл
    • 330 мл
    • 300 мл
    • 300 мл

    Технологія «крапля-стоп»
    • Так
    • Так
    • Так
    • Так

    Система швидкого видалення накипу
    • Так
    • Так
    • Так
    • Так

    Система автовимкнення
    • Так
    • Так
    • Так
    • Так

    Гарантія
    • 2 роки
    • 2 роки
    • 2 роки
    • 2 роки
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