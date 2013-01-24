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EasySpeed

Парова праска

GC1022/40
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Загальна оцінка / 5
  • Швидке прасування – від початку до кінця Швидке прасування – від початку до кінця Швидке прасування – від початку до кінця
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    EasySpeed Парова праска

    GC1022/40
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Швидке прасування – від початку до кінця

    Ця праска EasySpeed пришвидшує прасування завдяки таким характеристикам: носику Triple Precision, рівномірному розподілу тепла по підошві та постійній подачі пари. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Ця праска EasySpeed пришвидшує прасування завдяки таким характеристикам: носику Triple Precision, рівномірному розподілу тепла по підошві та постійній подачі пари. Переглянути усі переваги

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      Швидке прасування – від початку до кінця

      3 способи пришвидшити прасування

      • Пара 20 г/хв.; паровий удар 90 г
      • Підошва з антипригарним покриттям
      • Видалення накипу
      • 2000 Вт
      Потужність до 2000 Вт для постійної та потужної подачі пари

      Потужність до 2000 Вт для постійної та потужної подачі пари

      Потужність до 2000 Вт для постійної та потужної подачі пари.

      Паровий удар до 90 г для найважчих складок

      Паровий удар до 90 г для найважчих складок

      Паровий удар до 90 г дозволяє легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.

      Постійна подача пари до 25 г/хв. належним чином усуває складки

      Постійна подача пари до 25 г/хв. належним чином усуває складки

      Постійна подача пари до 25 г/хв. належним чином усуває складки.

      Антипригарне покриття підошви

      Антипригарне покриття підошви

      Підошва праски Philips покрита особливим антипригарним покриттям для належного ковзання по будь-яких тканинах.

      Перемикач функції Calc Clean для легкого видалення накипу з праски

      Перемикач функції Calc Clean для легкого видалення накипу з праски

      У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана, а перемикач очищення від накипу запобігає накопиченню накипу у пристрої. У разі використання звичайної водопровідної води цю функцію очищення від накипу слід використовувати щомісяця, щоб зберегти ефективність роботи парової праски Philips.

      Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

      Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

      Носик цієї праски Philips забезпечує потрійну точність: він загострений та тонкий і має виїмку для ґудзиків. Носик Triple Precision дає змогу досягати навіть найскладніших місць (наприклад, навколо ґудзиків чи між складками).

      Розпилювач рівномірно зволожує тканину

      Розпилювач рівномірно зволожує тканину

      Розпилювач забезпечує рівномірне зволоження тканин, що значно полегшує прасування складок.

      Рівномірний розподіл пари для ефективного прасування

      Завдяки ретельній конструкції підошви пара рівномірно розподіляється по підошві. У такому разі Вам знадобиться менше рухів, щоб рівномірно зволожити тканину, та менше часу, щоб закінчити прасування.

      Технічні характеристики

      • Швидке та потужне усування складок

        Підошва
        Запобігає пригоранню
        Подача пари
        Так
        Постійна подача пари
        25  г/хв.
        Паровий удар
        90  г
        Розпилення
        Так
        Потужність
        2000  Вт

      • Легкість у використанні

        Ємність резервуара для води
        200  мл
        Досягання складних місць
        Носик Triple Precision

      • Очищення від накипу

        Рішення для очищення від накипу
        Самоочищення

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