Інші елементи комплектації
- Льняна накладка
- Щіточка
- Рукавичка
- Пристосування для комірця
- Затискачі для штанів
- Насадка для плісирування
Професійні результати для усіх типів тканин*
Розумні рішення, такі як кнопки з ножним керуванням, зйомний резервуар для води, автоматичне змотування шнура, відділення для зберігання аксесуарів та функція нахилу й перетягування, забезпечують високу ефективність усунення складок за допомогою цього відпарювача для одягу. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Професійні результати для усіх типів тканин*
Розумні рішення, такі як кнопки з ножним керуванням, зйомний резервуар для води, автоматичне змотування шнура, відділення для зберігання аксесуарів та функція нахилу й перетягування, забезпечують високу ефективність усунення складок за допомогою цього відпарювача для одягу. Переглянути усі переваги
Відпарювач для одягу включає вбудовані рішення для ефективності, зокрема кнопки з ножним керуванням, автоматичний змотувач шнура, відділення для зберігання аксесуарів та функцію нахилу й перетягування для забезпечення ефективності й зручності від початку до кінця.
Налаштуйте потрібний рівень подачі пари для оптимальних результатів прасування різного одягу.
Використовуйте щітку, льняну накладку, насадку для плісирування та пристосування для комірця для виняткових результатів, а також рукавичку для додаткової безпеки.
Потужна постійна подача пари з насадок дає змогу розгладжувати складки всього кількома рухами.
Подвійна стійка для підвішування – додаткова стійкість та вбудований вішак для всіх типів одягу.
Інтуїтивний інтерфейс користувача з РК дисплеєм
Відпарювач для одягу включає 18 вбудованих рішень для ефективності та зручності від початку до кінця.
Швидке та потужне усування складок
Легкість у використанні
Аксесуари
Технічні характеристики
Очищення від накипу
Відшукати додаткові аксесуари? Показати частини та аксесуари
GC026/00
GC026/30
GC026/80