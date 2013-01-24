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ProTouch

Праска з генератором пари

GC670/05
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Загальна оцінка / 5
  • Професійні результати для усіх типів тканин* Професійні результати для усіх типів тканин* Професійні результати для усіх типів тканин*
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    ProTouch Праска з генератором пари

    GC670/05
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Професійні результати для усіх типів тканин*

    Розумні рішення, такі як кнопки з ножним керуванням, зйомний резервуар для води, автоматичне змотування шнура, відділення для зберігання аксесуарів та функція нахилу й перетягування, забезпечують високу ефективність усунення складок за допомогою цього відпарювача для одягу. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    ProTouch Праска з генератором пари

    Професійні результати для усіх типів тканин*

    Розумні рішення, такі як кнопки з ножним керуванням, зйомний резервуар для води, автоматичне змотування шнура, відділення для зберігання аксесуарів та функція нахилу й перетягування, забезпечують високу ефективність усунення складок за допомогою цього відпарювача для одягу. Переглянути усі переваги

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      Професійні результати для усіх типів тканин*

      Створено для найкращої ефективності та зручності

      • 1800 Вт
      • 5 рівнів подачі пари
      • Подвійна стійка з вішаком для одягу
      • РК дисплей, 5 аксесуарів
      Вбудовані рішення для ефективності

      Вбудовані рішення для ефективності

      Відпарювач для одягу включає вбудовані рішення для ефективності, зокрема кнопки з ножним керуванням, автоматичний змотувач шнура, відділення для зберігання аксесуарів та функцію нахилу й перетягування для забезпечення ефективності й зручності від початку до кінця.

      5 рівнів подачі пари для різних типів одягу

      5 рівнів подачі пари для різних типів одягу

      Налаштуйте потрібний рівень подачі пари для оптимальних результатів прасування різного одягу.

      Широкий вибір аксесуарів для виняткових результатів

      Широкий вибір аксесуарів для виняткових результатів

      Використовуйте щітку, льняну накладку, насадку для плісирування та пристосування для комірця для виняткових результатів, а також рукавичку для додаткової безпеки.

      Потужна постійна подача пари

      Потужна постійна подача пари

      Потужна постійна подача пари з насадок дає змогу розгладжувати складки всього кількома рухами.

      Стійкий механізм для підвішування всіх типів одягу

      Стійкий механізм для підвішування всіх типів одягу

      Подвійна стійка для підвішування – додаткова стійкість та вбудований вішак для всіх типів одягу.

      Із PK екраном

      Із PK екраном

      Інтуїтивний інтерфейс користувача з РК дисплеєм

      18 вбудованих рішень для ефективності

      18 вбудованих рішень для ефективності

      Відпарювач для одягу включає 18 вбудованих рішень для ефективності та зручності від початку до кінця.

      Технічні характеристики

      • Швидке та потужне усування складок

        Постійна подача пари
        До 40  г/хв.
        Регулятор рівня подачі пари
        Так
        Потужність
        1800  Вт

      • Легкість у використанні

        Ємність резервуара для води
        2100  мл
        Безпечне автоматичне вимкнення
        Так
        Пристосування для шнура
        Автоматичне змотування шнура
        Довжина шнура живлення
        2  м
        Довжина шланга
        1,25  м
        Попередження про низький рівень води
        Так
        Безпека для всіх тканин
        Навіть таких делікатних, як шовк

      • Аксесуари

        Рукавичка для додаткового захисту
        Так
        Насадка для плісирування
        Так
        Щіточка
        Так
        Пристосування для комірця
        Так
        Льняна накладка
        Так

      • Технічні характеристики

        Розміри виробу
        38,6 x 79,2 x 23  см
        Розміри упаковки
        36 x 54,8 x 31,8  см
        Напруга
        220  В
        Вага виробу
        5,11  кг
        Вага виробу з упаковкою
        6,9  кг

      • Очищення від накипу

        Рішення для очищення від накипу
        Таблетки для очищення від накипу + споліскування
        Підходить для води з крана
        Так

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Льняна накладка
      • Щіточка
      • Рукавичка
      • Пристосування для комірця
      • Затискачі для штанів
      • Насадка для плісирування

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