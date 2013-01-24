Біліші, здоровіші зуби
Усім подобається яскрава біла усмішка. Покажіть природну білизну своїх зубів. Доведено, що електрична зубна щітка Sonicare HealthyWhite HX6711/02 усуває щоденну пігментацію лише за два тижні завдяки режиму чищення з відбілюванням. Переглянути усі переваги
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Біліші, здоровіші зуби
Усім подобається яскрава біла усмішка. Покажіть природну білизну своїх зубів. Доведено, що електрична зубна щітка Sonicare HealthyWhite HX6711/02 усуває щоденну пігментацію лише за два тижні завдяки режиму чищення з відбілюванням. Переглянути усі переваги
Унікальне динамічне чищення електричної зубної щітки Philips Sonicare лагідно й ефективно глибоко досягає між зубами та вздовж лінії ясен.
2-хвилинний таймер на цій електричній зубній щітці Philips Sonicare допомагає досягнути рекомендованої стоматологами тривалості чищення зубів
30-секундний таймер часового інтервалу повідомляє про завершення чищення кожного сектора у роті та необхідність рухатися далі, що забезпечує послідовніше чищення зубів
Поступово підвищує потужність протягом перших 14 чищень, щоб Ви могли звикнути до чищення за допомогою електричної зубної щітки Philips Sonicare
2 хвилини роботи в режимі чищення та додаткові 30 секунд роботи в режимі відбілювання для зосередження на видимих передніх зубах. Усуває щоденну пігментацію, наприклад від кави, чаю, тютюну та червоного вина. Відбілює зуби на 2 тони лише за 2 тижні.*
Ця електрична зубна щітка Philips Sonicare допомагає усунути та зменшити пігментацію на зубах для яскравішої усмішки.
Запатентована звукова технологія усуває до 2 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка.
Режими
Елементи в комплекті
Конструкція та покриття
Ефективність чищення
Простота у користуванні
Технічні характеристики
Потужність
Обслуговування