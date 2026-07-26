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  • Гладкість протягом усього дня, сяюча шкіра до самого вечора
  • Гладкість протягом усього дня, сяюча шкіра до самого вечора
  • Гладкість протягом усього дня, сяюча шкіра до самого вечора
  • Гладкість протягом усього дня, сяюча шкіра до самого вечора
  • Гладкість протягом усього дня, сяюча шкіра до самого вечора
  • Гладкість протягом усього дня, сяюча шкіра до самого вечора
  • Гладкість протягом усього дня, сяюча шкіра до самого вечора
  • Гладкість протягом усього дня, сяюча шкіра до самого вечора
  • Гладкість протягом усього дня, сяюча шкіра до самого вечора
  • Гладкість протягом усього дня, сяюча шкіра до самого вечора
  • Гладкість протягом усього дня, сяюча шкіра до самого вечора
  • Гладкість протягом усього дня, сяюча шкіра до самого вечора
  • Гладкість протягом усього дня, сяюча шкіра до самого вечора
  • Гладкість протягом усього дня, сяюча шкіра до самого вечора
  • Гладкість протягом усього дня, сяюча шкіра до самого вечора
  • Гладкість протягом усього дня, сяюча шкіра до самого вечора
  • Гладкість протягом усього дня, сяюча шкіра до самого вечора
  • Гладкість протягом усього дня, сяюча шкіра до самого вечора
  • Гладкість протягом усього дня, сяюча шкіра до самого вечора
  • Гладкість протягом усього дня, сяюча шкіра до самого вечора
  • Гладкість протягом усього дня, сяюча шкіра до самого вечора
  • Гладкість протягом усього дня, сяюча шкіра до самого вечора
  • Гладкість протягом усього дня, сяюча шкіра до самого вечора
  • Гладкість протягом усього дня, сяюча шкіра до самого вечора

Більше не доступний

Limited i9000 Prestige UltraЕлектробритва Day & Night

XP9406/65

4.6
| (168) Відгуки | 85% рекомендують цей виріб

3 нагороди

Гладкість протягом усього дня, сяюча шкіра до самого вечора
Philips i9000 Prestige Ultra Day & Night Edition – наша найінноваційніша бритва, яка зрізує волосся до довжини 0,08 мм для гладенького вигляду протягом усього дня. Новий масажер 3-в-1 DeepClean забезпечує здоровий вигляд шкіри та сяйво на цілий день.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

з технологією SkinIQ Pro

Гладкість протягом усього дня, сяюча шкіра до самого вечора

  • Технологія потрійної дії Lift&Cut

  • Леза NanoTech Dual Precision

  • Точна гнучка головка 360°

  • Активне керування натиском і рухами

  • 7 років гарантії******

Голить максимально близько до шкіри, довготривалий результат

Голить максимально близько до шкіри, довготривалий результат

Наша запатентована система гоління потрійної дії Lift & Cut дбайливо підіймає волоски від самого кореня, забезпечуючи точне зрізання до -0,08 мм від рівня шкіри, не пошкоджуючи її. Для максимально гладкого результату*******, який зберігається протягом усього дня.

Точність навіть у найскладніших для гоління ділянках

Точність навіть у найскладніших для гоління ділянках

Повністю гнучкі й компактніші головки з рельєфами, що натягують шкіру, динамічно адаптуються до кожного вигину вашого обличчя. Для постійного контакту зі шкірою з більшою на 20% точністю** для захоплення складних волосків на шиї та під носом. Точність усюди.

Ефективність у кожному проході, навіть на густій бороді

Ефективність у кожному проході, навіть на густій бороді

Леза NanoTech Dual Precision, що обертаються на 360° і розроблені для захоплення волосків, що ростуть у різних напрямках, зрізають на 25% більше волосків за один рух* (роблячи загалом до 8 мільйонів ріжучих рухів на хвилину), забезпечуючи точну ефективність навіть у разі гоління 1-, 3- або 7-денної бороди.

Технічні характеристики

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Нагороди

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Відгуки

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4.6

з 5

168

Відгуки

85%

рекомендують цей виріб

26/07/2026

Україна

Україна

Філіпс це супер

Цей відгук про i9000 Prestige Ultra XP9407/37 Електробритва зі SkinIQ Pro, сухе/вологе гоління

Date of Use 2026-07-01

Цей відгук про i9000 Prestige Ultra XP9407/37 Електробритва зі SkinIQ Pro, сухе/вологе гоління

Date of Use 2026-07-01

27/05/2026

Україна

Україна

Чудова бритва.

Вже богато років користуюсь електробритвою фірми Philips. Настав час оновити бритву. Своїм вибором дуже задоволений.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips XP9404/46 серії i9000 Prestige Ultra

Date of Use 2026-02-22

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips XP9404/46 серії i9000 Prestige Ultra

Date of Use 2026-02-22

26/05/2026

Україна

Україна

БУДУЩЕЕ УЖЕ СЕГОДНЯ

Лучшее за всё время что я пробовал !!!! Недавно попробывал этот инновационный продукт и вы знаете ОЧЕНЬ УДИВИЛСЯ тому что мужчине с проблемно-чувствительной кожей наконец-то что-то действительно подошло. Всю жизнь мучаюсь, традиционное бритьё не подходит, а другие методы так же приносят массу проблем, но вот нашёл, случайно, идеальный вариант и это Philips - Електробритва Philips XP9404/46 серії i9000 Prestige Ultra. Бреет не то что комфортно и идеально, а БОЖЕСТВЕННО. ДА, она ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ, но это всё окупается удовольствием от ежедневного её применения. Хочеться пользоваться и пользоваться каждый день, хотя можно и через день так как ИДЕАЛЬНО БРЕЕТ. РЕКОМЕНДУЮ, так как ИДЕАЛЬНО это Philips, так как комфортно это Philips и конечно КАЧЕСТВО ВО ВСЁМ И ВСЕГДА.

Плюси

Подруге, ТОЧНО НЕТ

Мінуси

А вот ДРУГУ, ТОЧНО ДА

Цей відгук про Електробритва Philips XP9404/46 серії i9000 Prestige Ultra

Date of Use 2026-05-25

Цей відгук про Електробритва Philips XP9404/46 серії i9000 Prestige Ultra

Date of Use 2026-05-25

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 

      1. порівняно з Philips серії 3000

      2. порівняно з попередньою моделлю

      3. порівняно з покриттям без гранул

      4. порівняно з водою в картриджі

      5. Вбиває 99,9% бактерій Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus на одиниці поверхні бритви за 10 хв, протестовано сторонньою лабораторією

      6. Після реєстрації на сайті Philips.com протягом 90 днів після покупки