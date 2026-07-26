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Більше не доступний
Технологія потрійної дії Lift&Cut
Леза NanoTech Dual Precision
Точна гнучка головка 360°
Активне керування натиском і рухами
7 років гарантії******
Наша запатентована система гоління потрійної дії Lift & Cut дбайливо підіймає волоски від самого кореня, забезпечуючи точне зрізання до -0,08 мм від рівня шкіри, не пошкоджуючи її. Для максимально гладкого результату*******, який зберігається протягом усього дня.
Повністю гнучкі й компактніші головки з рельєфами, що натягують шкіру, динамічно адаптуються до кожного вигину вашого обличчя. Для постійного контакту зі шкірою з більшою на 20% точністю** для захоплення складних волосків на шиї та під носом. Точність усюди.
Леза NanoTech Dual Precision, що обертаються на 360° і розроблені для захоплення волосків, що ростуть у різних напрямках, зрізають на 25% більше волосків за один рух* (роблячи загалом до 8 мільйонів ріжучих рухів на хвилину), забезпечуючи точну ефективність навіть у разі гоління 1-, 3- або 7-денної бороди.
Нагороди
4.6
з 5
168
Відгуки
85%
рекомендують цей виріб
Serjant
26/07/2026
Україна
Філіпс це супер
Цей відгук про i9000 Prestige Ultra XP9407/37 Електробритва зі SkinIQ Pro, сухе/вологе гоління
Date of Use 2026-07-01
Цей відгук про i9000 Prestige Ultra XP9407/37 Електробритва зі SkinIQ Pro, сухе/вологе гоління
Date of Use 2026-07-01
Yznik
27/05/2026
Україна
Чудова бритва.
Вже богато років користуюсь електробритвою фірми Philips. Настав час оновити бритву. Своїм вибором дуже задоволений.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips XP9404/46 серії i9000 Prestige Ultra
Date of Use 2026-02-22
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips XP9404/46 серії i9000 Prestige Ultra
Date of Use 2026-02-22
РОЗАРИО
26/05/2026
Україна
БУДУЩЕЕ УЖЕ СЕГОДНЯ
Лучшее за всё время что я пробовал !!!! Недавно попробывал этот инновационный продукт и вы знаете ОЧЕНЬ УДИВИЛСЯ тому что мужчине с проблемно-чувствительной кожей наконец-то что-то действительно подошло. Всю жизнь мучаюсь, традиционное бритьё не подходит, а другие методы так же приносят массу проблем, но вот нашёл, случайно, идеальный вариант и это Philips - Електробритва Philips XP9404/46 серії i9000 Prestige Ultra. Бреет не то что комфортно и идеально, а БОЖЕСТВЕННО. ДА, она ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ, но это всё окупается удовольствием от ежедневного её применения. Хочеться пользоваться и пользоваться каждый день, хотя можно и через день так как ИДЕАЛЬНО БРЕЕТ. РЕКОМЕНДУЮ, так как ИДЕАЛЬНО это Philips, так как комфортно это Philips и конечно КАЧЕСТВО ВО ВСЁМ И ВСЕГДА.
Плюси
Подруге, ТОЧНО НЕТ
Мінуси
А вот ДРУГУ, ТОЧНО ДА
Цей відгук про Електробритва Philips XP9404/46 серії i9000 Prestige Ultra
Date of Use 2026-05-25
Цей відгук про Електробритва Philips XP9404/46 серії i9000 Prestige Ultra
Date of Use 2026-05-25
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року
порівняно з Philips серії 3000
порівняно з попередньою моделлю
порівняно з покриттям без гранул
порівняно з водою в картриджі
Вбиває 99,9% бактерій Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus на одиниці поверхні бритви за 10 хв, протестовано сторонньою лабораторією
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