Алергени вдома – Пилові кліщі

Ми вважаємо, що завжди існує спосіб зробити життя кращим. Тому ми прагнемо створювати комплексні рішення, які допоможуть покращити якість повітря вдома, особливо коли йдеться про алергени. У цій статті ми зосереджуємось на пилових кліщах і на тому, як їх можна позбутися за допомогою очищувача повітря Philips.
Ваша імунна система захищає вас від сторонніх організмів, таких як бактерії, грибки та віруси, які можуть спричиняти інфекції. Проте у людей з алергією імунна система помилково приймає речовину, яка зазвичай нешкідлива для більшості людей, за щось небезпечне й атакує її. Такими речовинами є зокрема екскременти пилових кліщів.
Алергени можна розділити на алергени на вулиці та в приміщенні. Пиловий кліщ (або білки, які містяться в екскрементах, які він виробляє) є основним прикладом алергенів у приміщенні. Розмір пилового кліща становить приблизно від чверті до третини міліметра. Вони занадто малі, щоб їх побачити неозброєним оком, але під мікроскопом виглядають як білі жуки. Вони мають вісім ніг, тому не є комахами, а членистоногими, як павуки. Пилові кліщі можуть бути в матрацах, килимах, подушках, постелі або м’яких меблях, які служать їм гніздами. Потім вони виробляють алергени, які переносяться повітрям у результаті руху, зокрема в результаті людської діяльності (наприклад, чищення, ходьби і застеляння ліжка), або потоками повітря.[1]
Алергени пилових кліщів можна знайти впродовж року, але переважно влітку за високої вологості.
Як уникнути пилових кліщів?
Температура 20–25 C є найкращою для пилових кліщів. Також вони люблять вологість 70–80%, тому в більшості випадків вдома найкраще підтримувати вологість 40–50% за допомогою осушувача повітря чи кондиціонера повітря.[3]
Оскільки пилові кліщі зазвичай знаходяться у спальні, тут подано декілька вказівок стосовно того, як запобігти їх появі:
Очищувачі повітря Philips мають вбудовану вдосконалену систему багатошарової фільтрації, яка дозволяє усунути 99,97% алергенів із повітря, наприклад пилові кліщі. Щоб дізнатися більше про те, як ви та ваша сім’я можуть насолоджуватись чистим і здоровішим повітрям, просто перейдіть за цим посиланням.
Уперед, вдихніть різницю вже сьогодні.
[1] www.aafa.org/dust-mite-allergy
[2] www.allergyuk.org/assets/000/001/243/House_Dust_Mite_original.pdf
[3] Portnoy J et al. Joint Taskforce on Practice Parameters; Practice Parameter Workgroup. Environmental assessment and exposure control of dust mites: a practice parameter. Ann Allergy Asthma Immunol. 2013.