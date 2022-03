Алергени вдома – Пилові кліщі

Як уникнути пилових кліщів?

Температура 20–25 C є найкращою для пилових кліщів. Також вони люблять вологість 70–80%, тому в більшості випадків вдома найкраще підтримувати вологість 40–50% за допомогою осушувача повітря чи кондиціонера повітря.[3]

Оскільки пилові кліщі зазвичай знаходяться у спальні, тут подано декілька вказівок стосовно того, як запобігти їх появі:

Регулярно чистьте матраци за допомогою пилососа з високим рівнем фільтрації, наприклад із фільтром HEPA.

Для захисту від пилових кліщів скористайтеся захистом від алергенів (також відомим як покриття) на матрацах, ковдрах і подушках.

Періть постіль за температури 60 0 C, щоб зменшити кількість пилових кліщів і рівні алергенів пилових кліщів.

Вибирайте килими, які можна прати, дерев'яне підлогове покриття та жалюзі замість штор.

Перемістіть запилені декоративні прикраси, книги та журнали в іншу кімнату.

Не дозволяйте дітям, схильним до алергічних реакцій, спати на нижньому ярусі ліжка, де алергени можуть падати на них.[2][3]

Очищувачі повітря Philips мають вбудовану вдосконалену систему багатошарової фільтрації, яка дозволяє усунути 99,97% алергенів із повітря, наприклад пилові кліщі. Щоб дізнатися більше про те, як ви та ваша сім’я можуть насолоджуватись чистим і здоровішим повітрям, просто перейдіть за цим посиланням.

Уперед, вдихніть різницю вже сьогодні.

