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    Нове рішення для здорового харчування 

    Ручний блендер Viva ProMix

    Ручний блендер ProMix

    Ручний блендер Viva ProMix

    Ручний блендер ProMix

    Ручний блендер Viva ProMix

    Нарізати спіраллю 

    Подрібнити

    Змішати

    Корисна альтернатива макаронним виробам


    Нарізайте овочі спіралями, стрічками або у вигляді спагеті, обираючи одну з трьох насадок блендера.

    Корисна альтернатива макаронним виробам


    Наріжте овочі як лапшу, спагетті чи лінгвіні. Овочерізка-спіралайзер йде в комплекті з трьома насадками.

    • красная лапша из овощей
    • желтая лапша из овощей
    • зеленая лапша из овощей
      Відео про ручному блендері

      Просте приготування супів

       

      Тепер крем-суп легко приготувати та зручно взяти з собою у герметичному контейнері. Контейнер можна нагрівати до 200 градусів та заморожувати. 

      Просте приготування супів

      Насолоджуйтесь домашньою їжею в дорозі


      Змішуйте корисні смузі у спеціальному стакані On-the-Go та біжіть у справах. Можна насолоджуватись корисним перекусом без відриву від важливих справ.

      Аксесуари

      Подрібнювач

      Подрібнювач XL

      Легко подрібнювати цибулю, м’ясо, тверді сири, сухарі, часник, трави та багато іншого.

      Овочерізка спіралайзер

      Спіральний нарізувач

      Ріжте картоплю, моркву, цукіні у формі лапші, а потім зваріть – корисний та смачний гарнір готовий.

      Одиночний і подвійний віночок

      Насадка-міксер

      Збивайте вершки, яєчні білки для ніжних кремів, омлетів та начинок. 

      Дорожній контейнер

      Склянка

      On-the-Go

      Змішайте смузі прямо в пляшці та закрутіть кришку – ви готові бігти у справах.

      Оберіть свій ідеальний блендер

      Viva Collection

      Ручний блендер ProMix

      Viva Collection

      HR2657/90
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      Viva Collection

      Ручний блендер ProMix

      Viva Collection

      HR2653/90
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      Viva Collection

      Ручний блендер ProMix

      Viva Collection

      HR2652/90
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      Viva Collection

      Ручний блендер ProMix

      Viva Collection

      HR2621/90
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      Потужність

      • 800 Вт
      • 800 Вт
      • 800 Вт
      • 800 Вт

      Керування швидкостями
      • Технологія SpeedTouch
      • Технологія SpeedTouch
      • Технологія SpeedTouch
      • Технологія SpeedTouch

      Фронтальна панель корпусу
      • Метал
      • Метал
      • Метал
      • Пластик

      Вінчик
      • -

      Насадка-міксер
      • -
      • -
      • -

      Подрібнювач XL

      Спортивна пляшка/мірний стакан
      • -

      Спіральний нарізувач
      • -
      • -
      • -

      Гарантія

      • 2 роки +1 (при реєстрації продукту в MyPhilips)
      • 2 роки
      • 2 роки
      • 2 роки
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      Реєструйте обрані моделі ручних блендерів Philips та отримуйте

      +1 рік додаткової гарантії!

       

      Отримайте розширену гарантію при реєстрації блендерів протягом 90 днів з дати придбання товару.

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      handblender

      Знайдіть джерело натхнення

       

      Змішуйте, подрібнюйте, нарізайте спіралями для створення смачних страв для всієї родини. 

      Зареєструйте свій блендер, аби отримати книгу рецептів в електронному форматі у подарунок

      Хрусткий курячий шашлик
      за допомогою насадки "Спіральний ніж" 

      Запечені троянди з яблук
      за допомогою насадки "Спіральний ніж"

      Смузі з полуниці та червоної капусти
      За допомогою насадки "Подрібнювач"

      Тефтеля з овочами
      за допомогою насадки "Подрібнювач"

      Гарбузовий суп з чорізо
      за допомогою насадки "Подрібнювач"

      Соуси
      за допомогою насадки "Подрібнювач"

      Салат "Веселка" 
      за допомогою насадки "Спіральний ніж" 

      Ознайомтесь з лінійкою ручний блендерів Philips ProMix

      Придбайте ручний блендер Viva ProMix в інтернет -магазині Philips або в інших магазинах-парнерах

      Ручний блендер HR2657/90


      Змішуйте. Подрібнюйте. Нарізайте спіраллю. Куштуйте!

      Новий ручний блендер ProMix колекції Viva з різними аксесуарами дозволяє створювати безліч корисних закусок та страв.

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