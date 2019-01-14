Ручний блендер Viva ProMix

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Нарізайте овочі спіралями, стрічками або у вигляді спагеті, обираючи одну з трьох насадок блендера.
Наріжте овочі як лапшу, спагетті чи лінгвіні. Овочерізка-спіралайзер йде в комплекті з трьома насадками.
Тепер крем-суп легко приготувати та зручно взяти з собою у герметичному контейнері. Контейнер можна нагрівати до 200 градусів та заморожувати.
Тепер крем-суп легко приготувати та зручно взяти з собою у герметичному контейнері. Контейнер можна нагрівати до 200 градусів та заморожувати.
Змішуйте корисні смузі у спеціальному стакані On-the-Go та біжіть у справах. Можна насолоджуватись корисним перекусом без відриву від важливих справ.
Подрібнювач XL
Легко подрібнювати цибулю, м’ясо, тверді сири, сухарі, часник, трави та багато іншого.
Спіральний нарізувач
Ріжте картоплю, моркву, цукіні у формі лапші, а потім зваріть – корисний та смачний гарнір готовий.
Насадка-міксер
Збивайте вершки, яєчні білки для ніжних кремів, омлетів та начинок.
Склянка On-the-Go
Склянка
On-the-Go
Змішайте смузі прямо в пляшці та закрутіть кришку – ви готові бігти у справах.
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Ручний блендер ProMix
Viva Collection
HR2657/90
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Ручний блендер ProMix
Viva Collection
HR2653/90
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Ручний блендер ProMix
Viva Collection
HR2652/90
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Ручний блендер ProMix
Viva Collection
HR2621/90
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Потужність
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Керування швидкостями
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Фронтальна панель корпусу
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Вінчик
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Насадка-міксер
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Подрібнювач XL
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Спортивна пляшка/мірний стакан
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Спіральний нарізувач
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Гарантія
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Отримайте розширену гарантію при реєстрації блендерів протягом 90 днів з дати придбання товару.
Отримайте розширену гарантію при реєстрації блендерів протягом 90 днів з дати придбання товару.
Змішуйте, подрібнюйте, нарізайте спіралями для створення смачних страв для всієї родини.
Змішуйте, подрібнюйте, нарізайте спіралями для створення смачних страв для всієї родини.
HR2621/90
HR2652/90
HR2653/90
HR2657/90
Новий ручний блендер ProMix колекції Viva з різними аксесуарами дозволяє створювати безліч корисних закусок та страв.
Змішуйте. Подрібнюйте. Нарізайте спіраллю. Куштуйте!
Новий ручний блендер ProMix колекції Viva з різними аксесуарами дозволяє створювати безліч корисних закусок та страв.
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