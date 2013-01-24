Готуйте до 5000 чашок*, не видаляючи накипу, завдяки цьому вдосконаленому фільтру, який очищує воду за допомогою 3 унікальних технологічних функцій. Мікропористий фільтр запобігає забрудненню води; технологія іонного обміну видаляє з води кальцій перед тим, як він потрапить у кавоварку; запатентований потік означає, що вода проходить довший шлях перед потраплянням у супер автоматичну еспрессо кавомашину, забезпечуючи глибше очищення. Для приготування смачної кави без проблем просто заміняйте фільтр кожні 3 місяці.



* Із розрахунку 0,1 л/чашка та 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині

Про AquaClean