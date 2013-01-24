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автоматичні еспресо кавові машини Saeco

Saeco Incanto

Автоматичні кавові машини PicoBaristo

Одинадцять чудових напоїв на вибір — у вашому розпорядженні 
Капучино і латте макіато одним натисканням кнопки завдяки молочному глеку
Вибір об'эму напою, 5 налаштувань міцності і 10 ступенів помелу
Налаштуйте і збережіть свій власний профіль
100% -ві керамічні жорна забезпечують довговічність і незмінну якість помелу
Ідеальна молочна піна завдяки технології Latte Perfetto
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Saeco Xelsis

Автоматичні кавові машини Incanto

100% -ві керамічні жорна забезпечують довговічність і незмінну якість помелу
Шість чудових напоїв на вибір — у вашому розпорядженні
Фільтр AquaClean, що дозволяє приготувати до 5000 чашок *
Насолоджуйтесь чудовою кавою завдяки автоматичній промивці і інструкцій з видалення накипу
Вибір об'єму напою, 5 налаштувань міцності і помелу
Капучино і латте макіато тільки одним натисканням кнопки
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Saeco Xelsis

Автоматичні кавові машини Xelsis

15 кращих кавових напоїв з усього світу — у вашому розпорядженні
Найбільш досконалий з наших сенсорних дисплеїв
Керамічні жорна забезпечують довгострокову ефективність при приготуванні до 20 000 чашок кави
Saeco бере чудовий смак свіжих зерен до останньої краплі
Чудова молочна піна завдяки нашій технології Latte Perfetto
Фільтр AquaClean, що дозволяє приготувати до 5000 чашок *, не виконуючи очистку від накипу
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Додатковий рік гарантії на кавову машину Saeco Xelsis    

 

 

Зареєструйте свою автоматичну кавову машину Saeco або Philips в My Philips протягом трьох місяців з дня покупки - і отримайте один рік додаткової гарантії.

 

 

Зареєструвати кавову машину в MyPhilips

Saeco Incanto Автоматическая кофемашина

Нова лінійка Saeco XELSIS

 

Сучасна кавова машина з чудовим дизайном варить найсмачнішу каву і поєднує в собі найкращі характеристики: стильний зовнішній вигляд, якісні напої і новітні технології.

 

Детальніше про Xelsis

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Дізнайтеся про наші унікальні функції

Керамічні жорна

 

На відміну від традиційних супер автоматичних еспресо кавомашин зі сталевими жорнами, усі кавоварки Saeco використовують міцні, 100% керамічні жорна з можливістю налаштування помелу для забезпечення максимального смаку. Дрібний помел для міцного еспрессо або грубіший помел для слабшої кави. Існує 5 налаштувань і завдяки кераміці більше жодного смаку спаленої кави.

 

Усі автоматичні еспресо кавомашини

Камера заварювання Varipresso

 

Ця функція, властива кавомашинам Saeco, дозволяє налаштувати тиск під час заварювання – нижчий для кави американо, вищий для насиченого й міцного еспресо, а також кількість кави – від малої до великої. Вона навіть спресовує помел.

 

Автоматичні еспресо кавомашини з групою заварювання VariPresso

Технологія Saeco Latte Perfetto

Технологія Latte Perfetto

 

Запатентована технологія Saeco Latte Perfetto двічі спінює молоко (одним натисненням кнопки), спрямовуючи потік неймовірно густого, рівномірного та гарячого молока без бризок прямо у чашку. Це можливо завдяки унікальній карафі з двома відділеннями, яка також має автоматичний цикл чищення і її можна вийняти та зберігати в холодильнику для додаткової гігієни й ефективності.

 

Автоматичні еспресо кавомашини з технологією Latte Perfetto

Технологія Thermospeed

 

Більше не потрібно чекати на каву. Ця інноваційна функція скорочує час приготування та миттєво готує еспрессо з оптимальною температурою. Вона також використовує на 66% менше води, що скорочує кількість доливань.

 

Автоматичні еспресо кавомашини з бойлером Thermospeed

Гігієнічне очищення молочника парою

 

Підтримувати виняткову гігієнічну чистоту молочника автоматичної еспрессо кавомашини ще ніколи не було так легко. Завдяки циклу очищення парою можна виконати автоматичне очищення вбудованого піноутворювача, видаляючи залишки молока без потреби спорожнювати молочник. Гігієнічність підтверджена незалежним німецьким інститутом тестування VDE, що забезпечує щоразу смачне капучіно.

 

Дізнайтеся про наші кавоварки із сертифікатом VDE

Фільтр для води Saeco AquaClean

Фільтр для води AquaClean

 

Готуйте до 5000 чашок*, не видаляючи накипу, завдяки цьому вдосконаленому фільтру, який очищує воду за допомогою 3 унікальних технологічних функцій. Мікропористий фільтр запобігає забрудненню води; технологія іонного обміну видаляє з води кальцій перед тим, як він потрапить у кавоварку; запатентований потік означає, що вода проходить довший шлях перед потраплянням у супер автоматичну еспрессо кавомашину, забезпечуючи глибше очищення. Для приготування смачної кави без проблем просто заміняйте фільтр кожні 3 місяці.

* Із розрахунку 0,1 л/чашка та 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині

 

Про AquaClean

Про марку Saeco

 

В основі кожної кавоварки Saeco лежить інновація. Супер автоматичні еспрессо кавомашини Saeco з різними технологіями дозволяють приготувати ідеальне еспрессо, капучіно, латте макіато тощо одним натисненням кнопки. Ручні кавоварки дозволяють любителям кави приготувати справжнє італійське еспрессо з тривалою смачною пінкою традиційним способом.

 

Детальніше про Saeco 

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