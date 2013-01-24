Додаток Philips Sound

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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.Я розумію
Транслюйте аудіо в бездротовий спосіб за допомогою телевізора Philips, саундбарів і гучномовців. Незалежно від того, чи ви слухаєте музику, чи переглядаєте важливу гру, ви ніколи не пропустите жодної миті завдяки легкості та гнучкості додатка Philips Sound на базі DTS Play-Fi.
TAW6205/10
TAW6505/10
B97/10
B95/10
TAB8505/10
TAB8805/10
TAB8905/10
TAB8205/10
TAB8405/10
65OLED856/12
55OLED806/12
65OLED706/12
65PML9636/12
65PML9506/12
65PUS9206/12
43PUS8506/12
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.Я розумію
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.Я розумію
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