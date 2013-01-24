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      • Головний банер додатка Sound, перший слайд

        Додаток Philips Sound

        Для Android та iOS

        Піктограма Android
        Android
        Піктограма iOS
        iOS

        Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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      • Головний банер додатка Sound, другий слайд

        Додаток Philips Sound

        Для Android та iOS

        Піктограма Android
        Android
        Піктограма iOS
        iOS

        Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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        Зануртеся у звук як ніколи раніше

        Піктограма передачі вашої музики
        Передавайте свою музику
        Передавайте свою музику

        Передавайте свою музику


        Насолоджуйтеся високоякісним звучанням музики – до ваших послуг додаток Philips Sound.
        Піктограма Play-Fi
        Детальніше
        Піктограма музики в режимі Multi-Room
        Музика у режимі Multi-Room
        Музика у режимі Multi-Room

        Музика у режимі Multi-Room


        Наповніть кімнати свого дому звуками улюбленої музики. Відтворюйте одну й ту ж музику в кожній кімнаті або у різних зонах залежно від настрою.
        Піктограма налаштування стереопари
        Налаштування стереопари
        Налаштування стереопари

        Налаштування стереопари


        Налаштуйте динаміки у стереопару для ширшого та захоплюючого просторового звучання.
        Піктограма об’ємного звуку
        Об’ємний звук
        Об’ємний звук

        Створення системи об’ємного звуку


        Перетворіть свій дім у кінотеатр із об’ємним звуком під час кіновечора.

         Як підключити

        iOS

        • Перемкнути режим перегляду

        Android

        • Перемкнути режим перегляду
        Банер Philips Play-Fi

        На базі технології Play-Fi

         

        Транслюйте аудіо в бездротовий спосіб за допомогою телевізора Philips, саундбарів і гучномовців. Незалежно від того, чи ви слухаєте музику, чи переглядаєте важливу гру, ви ніколи не пропустите жодної миті завдяки легкості та гнучкості додатка Philips Sound на базі DTS Play-Fi.
        Піктограма Play-Fi
        Детальніше

        Насолоджуйтеся відтворенням з улюблених джерел


        Транслюйте музику і станції з усіх улюблених джерел, таких як Amazon Music, Deezer, Napster, Qobuz, Tidal тощо. Завдяки додатку Philips Sound на базі DTS Play-Fi музика завжди синхронізована, навіть на телевізорі.

        Логотип Spotify
        Логотип Amazon Music
        Логотип Deezer
        Логотип Tidal
        Логотип Qobuz
        Логотип iHeart Radio
        Логотип Napster
        Логотип Apple AirPlay
        Логотип Pandora
        Логотип Kkbox
        Логотип Chromecast
        Логотип Soundmachine

        Розширте свою колекцію Philips Sound

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        Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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        Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

        Я розумію

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