Час залишити в минулому звичайний пластик – перед вами набір для сніданку з переробленої рослинної олії. Використання переробленої рослинної олії може покласти кінець забрудненню води і завданню шкоди навколишньому середовищу. Адже є набагато природніші рішення. По суті, перероблена олія може стати джерелом біопластику. За допомогою цієї прогресивної розробки ми прагнемо зменшити використання пластику з нафтопродуктів, натомість віддаючи перевагу наявній природній сировині.​

Використовуючи такий біопластик для виготовлення еконабору для сніданку Eco Conscious, ми робимо свій внесок у скорочення викидів парникових газів на 21%**, менше споживаємо ресурсів і більше використовуємо повторно в рамках нашої довгострокової програми.​