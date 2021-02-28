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    Еконабір Eco Conscious
    Починайте ранок з новим еконабором Philips Eco Conscious​
    Перший у світі набір для сніданку, виготовлений зі 100% біопластику* з переробленої рослинної олії. Здорова планета починається зі здорового сніданку.​
     
     
    * Пластик із маркуванням РР з перевірених джерел біосировини, на основі балансу мас.​
    Видання Philips Eco Conscious створено для виконання набір для сніданку

    Дізнайтеся більше про еконабір Philips Eco Conscious​

    Чайник Philips Eco Conscious видання

    Чайник

     

    Починайте кожний ранок зі швидкого і легкого приготування улюбленого напою
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    Тостер Philips Eco Conscious видання

    Тостер 

     

    Готуйте щоранку тости так, як любите саме ви​
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    Кавоварка Philips Eco Conscious видання

    Кавоварка ​

     

    Насолоджуйтесь чудовим смаком і ароматом кави щоранку​
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    Еконабір Eco Conscious

    Еконабір Eco Conscious

     

     

    Повний набір для сніданку
    Вишуканий стиль, бездоганна функціональність і мінімальний вплив на довкілля завдяки біопластику, з якого виготовлений набір Маленький крок до екологічно безпечного майбутнього​

    Перший у світі набір для сніданку, виготовлений з переробленої рослинної олії​

    Відео продукту набір для сніданку
    Philips Eco Conscious edition, with bio-based material

    Час залишити в минулому звичайний пластик – перед вами набір для сніданку з переробленої рослинної олії. Використання переробленої рослинної олії може покласти кінець забрудненню води і завданню шкоди навколишньому середовищу. Адже є набагато природніші рішення. По суті, перероблена олія може стати джерелом біопластику. За допомогою цієї прогресивної розробки ми прагнемо зменшити використання пластику з нафтопродуктів, натомість віддаючи перевагу наявній природній сировині.​

    Використовуючи такий біопластик для виготовлення еконабору для сніданку Eco Conscious, ми робимо свій внесок у скорочення викидів парникових газів на 21%**, менше споживаємо ресурсів і більше використовуємо повторно в рамках нашої довгострокової програми.​
    * Пластик із маркуванням РР з перевірених джерел біосировини, на основі балансу мас.
    ** За даними розрахунків, проведених за результатами виробництва одиниці техніки з біопластику проти такої ж одиниці техніки з 100% первинного пластику (або первинного поліпропілену).​

    В еконаборі Eco Conscious відмінний дизайн та висока технологічність поєднані з інноваційним екологічним рішенням​

    Philips Eco Conscious edition, made to perform, breakfast set, HD5120

    Пориньте у нашу колекцію​

    Відео про набір сніданк

    Підійде для будь якої кухні
    Підійде для будь-якої кухні ​
    Завдяки сучасному та мінімалістичному дизайну нашої колекції екологічність виглядає стильно як ніколи. Натхненні природою, ми використали спокійні кольори, природні матеріали та оздоблення, які чудово виглядають на будь-якій кухні.​
    Повторне використання
    Повторне використання ​
    Вірите чи ні, але ми перетворюємо перероблену рослинну олію на біопластик. Вкраплення на корпусі наших продуктів — це якраз сліди виробництва з біосировини, які з’являються в результаті процесу переробки. Це так круто!​
    Створено для щоденного використання впродовж років
    Створено для щоденного використання впродовж років 
    Ми прагнемо зробити наші продукти не лише екологічними, але й довговічними. Вся наша техніка виготовлена з міцних матеріалів, придатних для переробки. Створено на роки.
    Зроблено для найкращих результатів

    Зроблено для найкращих результатів

    Швидкість і ефективність щоранку. Економте час на кухні, використовуючи еконабір Philips Eco Conscious. Один важливий крок у нашому довготривалому плані. Дізнатися більше про наші екологічні ініціативи.​

    One important step in our plan that's built to last.

    Learn more about our sustainability journey

    Більше про еконабір Eco Conscious​

    Відповіді на поширені запитання​
    Що таке біосировина?​
    Біосировина – це сировина, яка складається з продуктів біологічного походження або відновлюваних вітчизняних сільськогосподарських матеріалів (включно з рослинними, тваринними та морськими матеріалами), а також лісогосподарських матеріалів чи проміжної сировини. Для отримання біосировини потрібно кілька років,  в результаті повного циклу виробництва вуглекислий газ поглинається з повітря, що зі свого боку зменшує глобальне потепління.​
    Що таке матеріали на основі горючих корисних копалин?​
    Матеріали на основі горючих корисних копалин – це матеріали, виготовлені з нафтохімічних продуктів. Від початку це були матеріали на біологічній основі, але впродовж сотень мільйонів років вони поступово перетворилися на сиру нафту, запаси якої зрештою вичерпуються, оскільки її обсяг на землі обмежений. Таким чином, вони не вважаються екологічними і не підходять для використання в економіці замкненого циклу, через те що для їх відновлення потрібні мільйони років, а викиди CO2 в атмосферу під час їх використання сприяють глобальному потеплінню.​
    Чим біосировина відрізняється від матеріалів на основі горючих корисних копалин?​
    Основна відмінність між біосировиною і матеріалами на основі горючих корисних копалин полягає в тому, що для отримання останніх потрібно набагато більше часу, до того ж їх запаси небезкінечні, а отже їх не можна вважати екологічними, тоді як запаси біосировини можна відновити за кілька років, поглиначи при цьому CO2 з повітря, що і робить її екологічною.​
    Що таке пластик з біосировини і пластик на основі горючих корисних копалин?​
    Вуглець є основним структурним елементом створення пластику, він надходить з сировини біологічного походження (в основному це біодизель з рослин) або з горючих корисних копалин (сирої нафти з нафтових родовищ). Можна використовувати однакові виробничі лінії для обох видів пластику, оскільки в обох випадках їх основна складова – вуглець.​
    Що таке пластик PP з біосировини? ​
    Це найпоширеніший вид пластиків у світі, при цьому основний елемент структури цього поліпропілену, вуглець, отримують з біосировини переважно рослинного походження.​
    Що таке пластик PP вторинної переробки?​
    Пластик вторинної переробки – це пластик з маркуванням РР, який підлягає переробці і запаси якого можна поновити шляхом хімічної та механічної переробки, оскільки він є частиною економіки замкненого циклу.
    Що таке економіка замкненого циклу?​
    Економіка замкненого циклу – це модель економічного розвитку, спрямована на раціональне використання ресурсів та скорочення марнотратства.​
    Що таке глобальне потепління?​
    Глобальне потепління – це підвищення середньої температури кліматичної системи Землі, спричинене переважно діяльністю людини. Найважливішим чинником впливу людини на довкілля вважають викиди парникових газів, зокрема вуглекислого газу тощо. Домінуючим джерелом цих газів є спалювання викопного палива.​
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