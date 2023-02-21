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    Led driving lights

    Багатоцільовий світлодіодний прожектор

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    Світлодіодні інспекційні ліхтарі (32)

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      Professional Penlight Premium Color+
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      Professional Penlight Premium Color+

      LPL81X1/10

      • 200 лм (посилений) / 120 лм (еко)
      • Інспекційний ліхтар (180 лм)
      • Добір кольору за освітленням (CRI 95)
      • Алюмінієвий корпус, акумулятори
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      EcoPro10 Професійний портативний оглядовий інструмент
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      EcoPro10 Професійний портативний оглядовий інструмент

      LUMRC120X1/10

      • Високоякісні світлодіоди
      • Точковий промінь 90 лм / 10 лм
      • До 10 годин роботи від батареї
      • Ударостійкість IK07
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      EcoPro10 Професійний портативний оглядовий інструмент
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      EcoPro10 Професійний портативний оглядовий інструмент

      LUMRC120B1/10

      • Високоякісні світлодіоди
      • Точковий промінь 90 лм / 10 лм
      • До 10 годин роботи від батареї
      • Ударостійкість IK07
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      Professional LPL18
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      Professional LPL18

      LPL18B1

      • 5 високоякісних світлодіодів
      • 85 лм + точковий промінь 20 лм
      • До 8 год. роботи в автономному режимі
      • Живлення від 3 батарей AAA
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      Professional PEN20S
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      Professional PEN20S

      LPL67X1

      • 200 лм (посилений) / 100 лм (еко)
      • Універсальний, з режимом "вільні руки"
      • Точковий світильник 100 лм вгорі
      • Батарея із тривалою роботою до 4 год.
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      Professional LPL19
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      Professional LPL19

      LPL19B1

      • 6 високоякісних світлодіодів
      • 130 лм + точковий промінь 20 лм
      • До 11 год. автономної роботи / AAA x 3
      • Захист від води та пилу IP54
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      Professional Penlight Premium Gen2
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      Professional Penlight Premium Gen2

      LPL28RECHX1

      • Високоякісні світлодіоди
      • 145 лм + точковий промінь 120 лм
      • Надійний алюмінієвий корпус
      • Повторне заряджання через USB
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      EcoPro30 Тонка бездротова професійна лампа
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      EcoPro30 Тонка бездротова професійна лампа

      LUMRC220X1/10

      • 300 лм (посилений) / 150 лм (еко)
      • Універсальний, з режимом "вільні руки"
      • До 8 годин роботи від батареї
      • Міцний інспекційний ліхтар
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      Xperion 6000 UV Pillar
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      Xperion 6000 UV Pillar

      X60UVPIX1/10

      • 500 лм (посилений) / 250 лм (еко)
      • Точковий світильник 180 лм + УФ
      • Ресурс батареї: 4,5 год (еко: 10 год)
      • Високий ІКП та УФ-детектор витоку
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      Xperion 6000 Pillar
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      Xperion 6000 Pillar

      X60PILLX1/10

      • 500 лм (посилений) / 250 лм (еко)
      • Інспекційний ліхтар (180 лм)
      • Ресурс батареї: 4,5 год (еко: 10 год)
      • Ергономічний і складаний
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      Xperion 6000 Pocket
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      Xperion 6000 Pocket

      X60POCKX1/10

      • 300 лм (посилений) / 150 лм (еко)
      • 100 лм (точковий)
      • Ресурс батареї: 3,5 год (еко: 7 год)
      • Компактний і гнучкий
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      Xperion 6000 Line
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      Xperion 6000 Line

      X60LINEX1/10

      • 300 лм (посилений) / 150 лм (еко)
      • 120 лм (точковий)
      • Ресурс батареї: 4,5 год (еко: 8 год)
      • Надійний із широким променем світла
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