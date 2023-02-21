Багатоцільовий світлодіодний прожектор
Світлодіодні інспекційні ліхтарі ( 32) Результатів на сторінці
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LPL81X1/10
200 лм (посилений) / 120 лм (еко) Інспекційний ліхтар (180 лм) Добір кольору за освітленням (CRI 95) Алюмінієвий корпус, акумулятори
LUMRC120X1/10
Високоякісні світлодіоди Точковий промінь 90 лм / 10 лм До 10 годин роботи від батареї Ударостійкість IK07
LUMRC120B1/10
Високоякісні світлодіоди Точковий промінь 90 лм / 10 лм До 10 годин роботи від батареї Ударостійкість IK07
LPL18B1
5 високоякісних світлодіодів 85 лм + точковий промінь 20 лм До 8 год. роботи в автономному режимі Живлення від 3 батарей AAA
LPL67X1
200 лм (посилений) / 100 лм (еко) Універсальний, з режимом "вільні руки" Точковий світильник 100 лм вгорі Батарея із тривалою роботою до 4 год.
LPL19B1
6 високоякісних світлодіодів 130 лм + точковий промінь 20 лм До 11 год. автономної роботи / AAA x 3 Захист від води та пилу IP54
LPL28RECHX1
Високоякісні світлодіоди 145 лм + точковий промінь 120 лм Надійний алюмінієвий корпус Повторне заряджання через USB
LUMRC220X1/10
300 лм (посилений) / 150 лм (еко) Універсальний, з режимом "вільні руки" До 8 годин роботи від батареї Міцний інспекційний ліхтар
X60UVPIX1/10
500 лм (посилений) / 250 лм (еко) Точковий світильник 180 лм + УФ Ресурс батареї: 4,5 год (еко: 10 год) Високий ІКП та УФ-детектор витоку
X60PILLX1/10
500 лм (посилений) / 250 лм (еко) Інспекційний ліхтар (180 лм) Ресурс батареї: 4,5 год (еко: 10 год) Ергономічний і складаний
X60POCKX1/10
300 лм (посилений) / 150 лм (еко) 100 лм (точковий) Ресурс батареї: 3,5 год (еко: 7 год) Компактний і гнучкий
X60LINEX1/10
300 лм (посилений) / 150 лм (еко) 120 лм (точковий) Ресурс батареї: 4,5 год (еко: 8 год) Надійний із широким променем світла Вироби, які Ви нещодавно переглядали
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