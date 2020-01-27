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Ідеальні результати одним натиском кнопки. Розумніше, легше і смачніше. Це єдина мультипіч Ovi, що автоматично регулює час і температуру під час приготування, щоб страви були ідеально приготовані. Вибирайте та насолоджуйтесь кожним шматочком!
* Доступно в моделях HD9870 та HD9765 ** Нова сімейна форма для випікання може приготувати до 4 порцій лазаньї у порівнянні з 2 порціями у кошику розміру XXL (HD9952)
* Доступно в моделях HD9870 та HD9765
** Нова сімейна форма для випікання може приготувати до 4 порцій лазаньї у порівнянні з 2 порціями у кошику розміру XXL (HD9952)
Нове покоління мультипечей Philips Ovi думає за вас. Насолоджуйтесь ідеальними результатами за 2 простих кроки. Виберіть улюблений тип страви та натисніть кнопку, щоб приготувати. Технологія Smart Sensing автоматично регулює час і температуру для досягнення бездоганних результатів.
Удвічі більше порцій за допомогою нової форми для випічки сімейного розміру**
Урізноманітніть сімейні страви з новою формою для випікання сімейного розміру*. Вона ідеально підходить для приготування вдвічі більшої кількості порцій** і подачі до 6 порцій за допомогою великого кошика об’ємом 7,3 л. Лазанья, тістечка, все, що завгодно! Ви можете приготувати навіть цілу курку або до 1,4 кг картоплі фрі, щоб пригостити всю родину чи друзів. * Доступно в моделях HD9870 та HD9765 ** Нова сімейна форма для випікання може приготувати до 4 порцій лазаньї у порівнянні з 2 порціями у кошику розміру XXL (HD9952)
Урізноманітніть сімейні страви з новою формою для випікання сімейного розміру*. Вона ідеально підходить для приготування вдвічі більшої кількості порцій** і подачі до 6 порцій за допомогою великого кошика об’ємом 7,3 л. Лазанья, тістечка, все, що завгодно! Ви можете приготувати навіть цілу курку або до 1,4 кг картоплі фрі, щоб пригостити всю родину чи друзів.
* Доступно в моделях HD9870 та HD9765
** Нова сімейна форма для випікання може приготувати до 4 порцій лазаньї у порівнянні з 2 порціями у кошику розміру XXL (HD9952)
Ексклюзивний додаток NutriU
Відкрийте для себе сотні апетитних рецептів для мультипечі Ovi – смачних, корисних та швидких у приготуванні. Рецепти в додатку NutriU підібрані експертами з питань харчування для щоденного приготування.
Програми Smart Chef для популярних страв
Наші професійні кухарі розробили програми Smart Chef, щоб думати та готувати за вас. Лише одним дотиком приготуйте свіжу або заморожену картоплю фрі, гомілки або цілу курку чи навіть цілу рибу за допомогою мультипечі Ovi XXL.
Технологія видалення жиру Fat Removal для смачних, здорових результатів
Мультипіч Philips Ovi XXL — це єдина серія мультипечей з технологією Fat Removal, яка відокремлює та затримує надлишки жиру. Відчуйте весь смак смаженої цілої курки з хрусткою скоринкою, ніжною соковитою серединкою і до 50% менше насиченого жиру* * Видалення жиру з 3 сирих курячих ніжок, запечених при 180°C 24 хв.
Мультипіч Philips Ovi XXL — це єдина серія мультипечей з технологією Fat Removal, яка відокремлює та затримує надлишки жиру. Відчуйте весь смак смаженої цілої курки з хрусткою скоринкою, ніжною соковитою серединкою і до 50% менше насиченого жиру*
* Видалення жиру з 3 сирих курячих ніжок, запечених при 180°C 24 хв.
Смажте, запікайте, готуйте на грилі та навіть розігрівайте!
У мультипечі Philips Ovi можна приготувати сотні страв. Кожен шматочок однаково смачний завдяки потоку повітря і дизайну корзини з дном у формі морської зірки. Вона рівномірно готує їжу з усіх боків ідеально щоразу.
Легко чистити за допомогою QuickClean і деталі, які можна мити в посудомийній машині
Очищення мультипечі відбувається швидко та легко завдяки кошику QuickClean зі знімною антипригарною сіткою. Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині, що забезпечує легке чищення.
Нова мультипіч Philips Ovi Smart XXL HD9870/20 в комплекті містить:
Нова мультипіч Philips Ovi Smart XXL HD9870/20 в комплекті містить:
HD9870/20
HD9867/90
HD9270/90
Мультипіч Philips Ovi має спеціальну конструкцію кошика, що дозволяє гарячому повітрю відбиватись від дна, закручуючись і створюючи ефект торнадо, що у своє чергу забезпечує рівномірне приготування. Ідеально підходить для всіх, хто любить швидкі та смачні результати.
Мультипіч Philips Ovi має спеціальну конструкцію кошика, що дозволяє гарячому повітрю відбиватись від дна, закручуючись і створюючи ефект торнадо, що у своє чергу забезпечує рівномірне приготування. Ідеально підходить для всіх, хто любить швидкі та смачні результати.
З нашим зручним режимом Keep Warm (Підігрів) ви можете насолоджуватися їжею, коли будете готові. Він збереже їжу теплою та при ідеальній температурі до 30 хвилин.
Технологія видалення жиру Fat Removal відокремлює та надалі захоплює надлишки жиру за допомогою спеціальної конструкції дна кошика мультипечі у 2 шари. Їжте здоровіші страви, видаливши з їжі зайвий жир.
Якщо ви уважно ставитеся до свого раціону, то, ймовірно, хочете уникати непотрібного жиру під час приготування їжі. Тому мультипіч Ovi є хорошою альтернативою фритюрниці, в якій потрібно готувати з використанням жиру чи олії, а також сковороді. Крім того, мультипіч Ovi не продукує неприємних запахів смаження, і вам не потрібно турбуватися про утилізацію використаної кулінарної олії. Навіть чистити легше – усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.
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