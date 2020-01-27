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    HD9870/20 Мультипіч Ovi

    Максимум смаку, мінімум жиру.
    Без зусиль.

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    Нова мультипіч Ovi Smart XXL, найкраща коли-небудь створена мультипіч Philips

    HD9870/20 мультипіч Ovi
    Product warranty, Philips, 2 years warranty

    Доступно в чорному кольорі (HD9867/90)

    Технологія Smart Sensing для ідеальних результатів у 2 простих кроки

    Новий набір аксесуарів для випікання*, що ідеально підходить для приготування вдвічі більшої кількості порцій**

    Ексклюзивний застосунок NutriU з понад 200 рецептами та кулінарними порадами, адаптованими відповідно до ваших уподобань

    Smart Chef програми для приготування популярних страв

    Смажте, запікайте, готуйте на грилі та навіть розігрівайте!

    Ідеальні результати одним натиском кнопки. Розумніше, легше і смачніше. Це єдина мультипіч Ovi, що автоматично регулює час і температуру під час приготування, щоб страви були ідеально приготовані. Вибирайте та насолоджуйтесь кожним шматочком!

    Дивитись усі мультипечі Ovi

    * Доступно в моделях HD9870 та HD9765

    ** Нова сімейна форма для випікання може приготувати до 4 порцій лазаньї у порівнянні з 2 порціями у кошику розміру XXL (HD9952)

    Технологія Smart Sensing

    Нове покоління мультипечей Philips Ovi думає за вас. Насолоджуйтесь ідеальними результатами за 2 простих кроки. Виберіть улюблений тип страви та натисніть кнопку, щоб приготувати. Технологія Smart Sensing автоматично регулює час і температуру для досягнення бездоганних результатів.

    HD9870/20 Нова сімейна форма для випікання

    Удвічі більше порцій за допомогою нової форми для випічки сімейного розміру**

    Урізноманітніть сімейні страви з новою формою для випікання сімейного розміру*. Вона ідеально підходить для приготування вдвічі більшої кількості порцій** і подачі до 6 порцій за допомогою великого кошика об’ємом 7,3 л. Лазанья, тістечка, все, що завгодно! Ви можете приготувати навіть цілу курку або до 1,4 кг картоплі фрі, щоб пригостити всю родину чи друзів.

     

    * Доступно в моделях HD9870 та HD9765

    ** Нова сімейна форма для випікання може приготувати до 4 порцій лазаньї у порівнянні з 2 порціями у кошику розміру XXL (HD9952)

    Ексклюзивний додаток NutriU

    Ексклюзивний додаток NutriU

    Відкрийте для себе сотні апетитних рецептів для мультипечі Ovi – смачних, корисних та швидких у приготуванні. Рецепти в додатку NutriU підібрані експертами з питань харчування для щоденного приготування.

    Завантажити NutriU
    HD9870/20 Програми Smart Chef для популярних страв

    Програми Smart Chef для популярних страв

    Наші професійні кухарі розробили програми Smart Chef, щоб думати та готувати за вас. Лише одним дотиком приготуйте свіжу або заморожену картоплю фрі, гомілки або цілу курку чи навіть цілу рибу за допомогою мультипечі Ovi XXL.

    Технологія видалення жиру Fat Removal

    Технологія видалення жиру Fat Removal для смачних, здорових результатів

    Мультипіч Philips Ovi XXL — це єдина серія мультипечей з технологією Fat Removal, яка відокремлює та затримує надлишки жиру. Відчуйте весь смак смаженої цілої курки з хрусткою скоринкою, ніжною соковитою серединкою і до 50% менше насиченого жиру*

     

    * Видалення жиру з 3 сирих курячих ніжок, запечених при 180°C 24 хв.

    Fry, bake, grill, roast and even reheat

    Смажте, запікайте, готуйте на грилі та навіть розігрівайте!

    У мультипечі Philips Ovi можна приготувати сотні страв. Кожен шматочок однаково смачний завдяки потоку повітря і дизайну корзини з дном у формі морської зірки. Вона рівномірно готує їжу з усіх боків ідеально щоразу.

    Легко чистити за допомогою QuickClean

    Легко чистити за допомогою QuickClean і деталі, які можна мити в посудомийній машині

    Очищення мультипечі відбувається швидко та легко завдяки кошику QuickClean зі знімною антипригарною сіткою. Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині, що забезпечує легке чищення.

    Мультипіч Philips Ovi Smart XXL в дії

    Philips Airfryer XXL video thumbnail, product video

    Відгуки про мультипіч Philips Ovi Smart XXL

    Оцініть цей продукт першим

    Що в комплекті?

    Philips Steam generator iron

    Нова мультипіч Philips Ovi Smart XXL HD9870/20 в комплекті містить:

     

    • Форма для випікання великого розміру
    • 9 силіконових формочок для мафінів

    NutriU app

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    Щоденне натхнення для пошуку улюблених рецептів

    Покрокові інструкції, щоб стати кращим кухарем

    Безпроблемне дистанційне керування Airfryer*

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    * Для моделей з Wi-Fi підключенням (HD9280)

    Застосунок NutriU

    Лілія Ребрик про мультипіч Philips Ovi

    Яка мультипіч якнайкраще підійде вам?

    Дивитись усі мультипечі Ovi
    Philips Airfryers, HD9860, HD9280, HD9352

    Зареєструвати мультипіч ›
     

    Philips Airfryer, accessories for airfryers

    Знайти аксесуари ›

    Отримайте відповіді на найпоширеніші запитання

    Як працює мультипіч Ovi?

     

    Мультипіч Philips Ovi має спеціальну конструкцію кошика, що дозволяє гарячому повітрю відбиватись від дна, закручуючись і створюючи ефект торнадо, що у своє чергу забезпечує рівномірне приготування. Ідеально підходить для всіх, хто любить швидкі та смачні результати.

    Як працює режим Підігріву?

    З нашим зручним режимом Keep Warm (Підігрів) ви можете насолоджуватися їжею, коли будете готові. Він збереже їжу теплою та при ідеальній температурі до 30 хвилин.

    Що таке технологія видалення жиру Fat Removal?

    Технологія видалення жиру Fat Removal відокремлює та надалі захоплює надлишки жиру за допомогою спеціальної конструкції дна кошика мультипечі у 2 шари. Їжте здоровіші страви, видаливши з їжі зайвий жир.

    Чи дійсно мультипіч Ovi варта того, аби її придбати?

    Якщо ви уважно ставитеся до свого раціону, то, ймовірно, хочете уникати непотрібного жиру під час приготування їжі. Тому мультипіч Ovi є хорошою альтернативою фритюрниці, в якій потрібно готувати з використанням жиру чи олії, а також сковороді. Крім того, мультипіч Ovi не продукує неприємних запахів смаження, і вам не потрібно турбуватися про утилізацію використаної кулінарної олії. Навіть чистити легше – усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.

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