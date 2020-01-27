Урізноманітніть сімейні страви з новою формою для випікання сімейного розміру*. Вона ідеально підходить для приготування вдвічі більшої кількості порцій** і подачі до 6 порцій за допомогою великого кошика об’ємом 7,3 л. Лазанья, тістечка, все, що завгодно! Ви можете приготувати навіть цілу курку або до 1,4 кг картоплі фрі, щоб пригостити всю родину чи друзів.

* Доступно в моделях HD9870 та HD9765

** Нова сімейна форма для випікання може приготувати до 4 порцій лазаньї у порівнянні з 2 порціями у кошику розміру XXL (HD9952)