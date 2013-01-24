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Виходьте! Наші справді бездротові спортивні навушники дарують свободу руху – від спортзалу до відпочинку на вихідних. Ви отримуєте чудовий звук, надзвичайно надійну посадку, комфорт на цілий день і стійкий до дії погодних факторів дизайн. Бігайте, стрибайте, танцюйте – ці навушники надійно зафіксовані.
Беріть участь у перегонах. Їздіть. Ходіть у походи. Наші спортивні навушники відкритого типу дозволяють цілком по-новому слухати контент під час тренувань! Технологія кісткової провідності передає звук у внутрішнє вухо через кістки вашої голови. Ви будете чути, що відбувається навколо вас, а також музику.
TAA3206BK/00
TAA7306BK/00
TAA4216BK/00