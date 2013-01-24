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    Спортивні навушники
      Спортивні навушники Philips

      Навушники для спорту

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      Наші надійні спортивні навушники оснащено функціями, які допоможуть вам тренуватися і розважатися – від пульсометрів до технології кісткової провідності та підтримки через додаток! Також вони мають ряд комфортних, надійних кріплень. Гуляйте. Бігайте. Їздіть. Все буде добре
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      Наші улюблені

      Спортивні навушники-вкладиші Philips A7306

      Справді бездротові навушники-вкладиші A7306

      Тренуйтеся розумніше

       

      • Тренуйтеся розумніше. Вбудований пульсометр
      • Знімні кріплення-гачки для надзвичайно надійної фіксації
      • Самоочисні навушники-вкладиші. Футляр з ультрафіолетовим очищенням
      • Захист від пилу та води IP57
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      Спортивні навушники Philips A4216

      Бездротові накладні навушники A4216

      Залишайтеся активними, відчувайте свіжість

       

      • Знімні амбушури, які можна мити
      • Легкі та міцні для активного способу життя
      • Захист від пилу/води IP55
      • 35 годин відтворення
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      Sports headphones video section
      Справді бездротові спортивні навушники-вкладиші Philips

      Справді бездротові спортивні навушники-вкладиші

      Жодних дротів. Вас ніщо не стримує.

       

      Виходьте! Наші справді бездротові спортивні навушники дарують свободу руху – від спортзалу до відпочинку на вихідних. Ви отримуєте чудовий звук, надзвичайно надійну посадку, комфорт на цілий день і стійкий до дії погодних факторів дизайн. Бігайте, стрибайте, танцюйте – ці навушники надійно зафіксовані.
      Тренуйтеся вільно
      Спортивні навушники з дугою на голову Philips

      Спортивні навушники з дугою на голову

      Створено для активного використання


      Легка, комфортна дуга на голову буде майже невідчутна. Дизайн із захистом від поту. Знімні амбушури, які можна мити в разі забруднення. Моделі з дугою на голову в нашій лінійці спортивних навушників – це чудовий звук і нові пригоди.
      Станьте активними
      Навушники із системою кісткової провідності відкритого типу Philips

      Спортивні навушники відкритого типу 

      Включайте відтворення і вирушайте на тренування безпечно

       

      Беріть участь у перегонах. Їздіть. Ходіть у походи. Наші спортивні навушники відкритого типу дозволяють цілком по-новому слухати контент під час тренувань! Технологія кісткової провідності передає звук у внутрішнє вухо через кістки вашої голови. Ви будете чути, що відбувається навколо вас, а також музику.
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      Team Jumbo Visma

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      Team Jumbo-Visma

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      Знайдіть свої спортивні навушники Philips

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      Ваша музика. Гучні та бездротові.
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      Саундбари Philips

      Саундбари

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