Ми знаємо, що однією із причин, чому Ви придбали зволожувач повітря, було бажання дихати комфортно і створити приємніше середовище. Ми також знаємо, що в багатьох із Вас є кілька нагальних запитань: чи потрібно заміняти фільтр із тампоном? якщо так, то коли саме?

Ми можемо відповісти на ці запитання, оскільки заміна фільтра із тампоном подовжує роботу зволожувача повітря та оптимізує його ефективність.

Для забезпечення оптимальної роботи зволожувача повітря і турботи про здоров’я ми наполегливо рекомендуємо придбати для Вашого пристрою фільтри із тампоном Philips.