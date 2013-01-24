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Заміна фільтрів

    Як замінити фільтри зволожувача повітря

    Ми знаємо, що однією із причин, чому Ви придбали зволожувач повітря, було бажання дихати комфортно і створити приємніше середовище. Ми також знаємо, що в багатьох із Вас є кілька нагальних запитань: чи потрібно заміняти фільтр із тампоном? якщо так, то коли саме?

     

    Ми можемо відповісти на ці запитання, оскільки заміна фільтра із тампоном подовжує роботу зволожувача повітря та оптимізує його ефективність.

     

    Для забезпечення оптимальної роботи зволожувача повітря і турботи про здоров’я ми наполегливо рекомендуємо придбати для Вашого пристрою фільтри із тампоном Philips.

    Виберіть свій зволожувач повітря

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    зволожувач повітря

    Назву виробу можна знайти на задній панелі очищувача

     

    Знайти назву зволожувача або осушувача повітря Philips дуже легко. Просто гляньте на задню панель виробу Philips. Назва виробу така: Philips Air Humidifier Series 2000 (Зволожувач повітря Philips серії 2000) тощо.

    Як заміняти фільтри: зволожувач повітря серії 1000 (HU47XX) 


    Перш ніж почати:    Заміняйте фільтр кожні 3 місяці для забезпечення ефективної роботи пристрою. Перш ніж заміняти фільтр зволожувача, завжди від’єднуйте зволожувач від електромережі.
    Зволожувач повітря серії 1000
    Завантажити посібник
    як чистити зволожувач

    Крок 1:

    Вийміть фільтр зволожувача і тримач фільтра з резервуара для води. Вийміть фільтр зволожувача із тримача фільтра. Утилізуйте використаний фільтр.
    Заміна фільтрів зволожувача

    Крок 2:

    Зніміть із нового фільтра зволожувача пакувальний матеріал.
    ремонт осушувача

    Крок 3:

    Встановіть новий фільтр зволожувача навколо тримача фільтра. Помістіть фільтр і тримач фільтра назад у резервуар для води.
    фільтри зволожувача

    Крок 4:

    Встановіть верхній блок назад на резервуар для води.

    Придбати фільтри для зволожувача повітря серії 1000

    Як заміняти фільтри: зволожувач повітря серії 2000 (HU48XX)


    Перш ніж почати:     Заміняйте фільтр кожні 3 місяці для забезпечення ефективної роботи пристрою. Перш ніж заміняти фільтр зволожувача, завжди від’єднуйте зволожувач від електромережі.
    Зволожувач повітря серії 2000
    як чистити зволожувач
    чищення зволожувача повітря

    Крок 1:

    Вийміть фільтр зволожувача і тримач фільтра з резервуара для води. Вийміть фільтр зволожувача з тримача фільтра. Утилізуйте використаний фільтр.
    Догляд за зволожувачем
    ремонт зволожувача

    Крок 2:

    Зніміть із нового фільтра зволожувача пакувальний матеріал.

    Зберіть новий фільтр зволожувача навколо тримача фільтра. Встановіть фільтр і тримач фільтра назад у резервуар для води.
    Фільтри осушувача

    Крок 3:

    Встановіть верхній блок назад на резервуар для води.

    Придбати фільтри для зволожувача повітря серії 2000

    Як заміняти фільтри: мийка повітрясерії 5000 (HU593X)


    Перш ніж почати:     Заміняйте фільтр, коли на екрані блимає індикатор заміни фільтра. Перш ніж заміняти фільтр зволожувача, завжди від’єднуйте зволожувач від електромережі.
    Зволожувач повітря серії 5000
    як чистити зволожувач

    Крок 1:

    Вийміть фільтр зволожувача і тримач фільтра з резервуара для води. Вийміть фільтр зволожувача з тримача фільтра. Утилізуйте використаний фільтр.
    Заміна фільтрів зволожувача

    Крок 2:

    Зніміть із нового фільтра зволожувача пакувальний матеріал.
    ремонт осушувача

    Крок 3:

    Встановіть новий фільтр зволожувача навколо тримача фільтра. Помістіть фільтр і тримач фільтра назад у резервуар для води.
    фільтри зволожувача

    Крок 4:

    Натисніть та утримуйте кнопку скидання протягом 3 секунд, щоб скинути дані лічильника терміну експлуатації фільтра NanoProtect.

    Придбати фільтри для зволожувача повітря серії 5000

    Як заміняти тампон: зволожувач повітря серії 5000 (HU593X)


    Перш ніж почати:     Заміняйте фільтр кожні 3 місяці для забезпечення ефективної роботи пристрою. Перш ніж заміняти фільтр зволожувача, завжди від’єднуйте зволожувач від електромережі.
    Зволожувач повітря серії 5000
    як чистити зволожувач
    чищення зволожувача повітря

    Крок 1:

    Зніміть коліщатко для тампона з тримача. Розблокуйте фіксатори на краю коліщатка.
    Догляд за зволожувачем

    Крок 2:

    Тримаючи за компоненти із защіпками на іншій стороні пластини, від’єднайте тампон від коліщатка.
    ремонт зволожувача
    Фільтри осушувача

    Крок 3:

    Вийміть використаний поворотний тампон зволоження NanoCloud. Зніміть весь пакувальний матеріал із нового поворотного тампона зволоження NanoCloud.
    як чистити зволожувач
    Заміна фільтрів зволожувача

    Крок 4:

    Вставте новий поворотний тампон зволоження NanoCloud у коліщатко для тампонаі затягніть фіксатори на коліщатку для тампона. Встановіть коліщатко для тампона на тримач тампона.

    Придбати фільтри для зволожувача повітря серії 5000

    Як заміняти фільтри: осушувач повітря серії 5000 (DE520X)


    Перш ніж почати:     Заміняйте фільтр, коли на екрані блимає індикація A5. Перш ніж заміняти фільтр зволожувача, завжди від’єднуйте зволожувач від електромережі.
    Осушувач повітря серії 5000
    Завантажити посібник
    ремонт осушувача

    Крок 1:

    Вийміть фільтр зволожувача і тримач фільтра з резервуара для води. Вийміть фільтр зволожувача з тримача фільтра. Утилізуйте використаний фільтр.
    фільтри зволожувача

    Крок 2:

    Зніміть із нового фільтра зволожувача пакувальний матеріал.
    як чистити зволожувач

    Крок 3:

    Встановіть новий фільтр зволожувача навколо тримача фільтра. Помістіть фільтр і тримач фільтра назад у резервуар для води.

    Натисніть та утримуйте кнопку таймера протягом 3 секунд, щоб скинути дані лічильника терміну експлуатації фільтра HEPA.

    Як щодо фільтра попереднього очищення?
    Як замінити його?

    Фільтр попереднього очищення можна (і слід) мити щомісяця. 
    Перегляньте посібник користувача, щоб дізнатися, як мити фільтр попереднього очищення для певної моделі 
    (деякі очищувачі передбачають миття під краном, а інші – чищення за допомогою пилососа).

    Часті питання про фільтри для зволожувачів повітря

    Коли слід заміняти фільтри зволожувача повітря Philips?

    Зволожувач повітря Philips оснащено сповіщенням, яке нагадує про заміну фільтра. Фільтри слід заміняти відразу після появи сповіщення. Зазвичай фільтр слід заміняти кожні три місяці. Якщо фільтр у хорошому стані, його можна використовувати довше, проте ми наполегливо рекомендуємо заміняти його принаймні раз на рік.

     

    Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: HU4811/60, HU4803/01 

    На фільтрі зволожувача Philips є білі/жовті плями

    Якщо Ви помітите білі чи жовті відкладення на фільтрі зволожувача Philips, дізнайтеся внизу, як вирішити цю проблему.

     

    Зволожувача не було очищено від накипу

    Якщо не видаляти накип із фільтра зволожувача Philips так, як це рекомендовано (кожні 2 тижні), може накопичитися накип, що вплине на роботу пристрою і призведе до появи білих або жовтих відкладень на фільтрі.

    Щоб вирішити цю проблему, видаліть накип із фільтра, виконавши ці дії:

    1. Вийміть фільтр зволожувача і тримач фільтра з резервуара для води (A та B на зображенні внизу)
    2. Зніміть фільтр зволожувача з тримача фільтра (C на зображенні внизу)

     

    1. Змішайте білий оцет та воду з-під крана в однакових пропорціях у ємності, в якій можна замочити фільтр зволожувача
    2. Залиште фільтр зволожувача у розчині на одну годину
    3. Вилийте водно-оцтовий розчин
    4. Сполосніть фільтр зволожувача під краном, щоб змити залишки оцту. Повертайте його під час споліскування, щоб сполоскати обидві сторони
    5. Дайте зайвій воді стекти з фільтра зволожувача
    6. Встановіть фільтр зволожувача навколо тримача фільтра
    7. Встановіть фільтр зволожувача і тримач фільтра назад у резервуар для води
    8. Встановіть верхній блок назад на резервуар для води

     

    Щоб запобігти цьому, заміняйте фільтр зволожувача кожні два тижні.

     

    Примітка:

    • Не стискайте фільтр. Це може пошкодити його і вплинути на ефективність зволоження, 
    • Не висушуйте фільтр зволожувача під прямими сонячними променями

                                                                                              

    Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: HU4811/60, HU4803/01.

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    Як видалити накип із фільтра зволожувача повітря Philips

    Видаляйте накип із фільтра зволожувача, коли блимає індикатор першої швидкості (з індикацією CLEAN 1/5 над ним).

     

    1. Для видалення накипу з фільтра зволожувача спершу вийміть його з резервуара для води (примітка: перш ніж виймати резервуар для води, потрібно вийняти контейнер для води).
    2. Потім змішайте білий оцет (5 мл/100 мл оцтової кислоти) з такою ж кількістю води з-під крана в резервуарі, в якому можна замочити фільтр зволожувача. Фільтр потрібно занурювати у воду стороною з білими відкладеннями (за їх наявності). Замочіть фільтр зволожувача у розчині оцту на 1 годину.
    3. Після замочування утилізуйте розчин води та оцту.
    4. Сполосніть фільтр зволожувача під краном, щоб змити залишки оцту. Повертайте його під час споліскування, щоб сполоскати обидві сторони.
    5. Потім струсіть зайву воду з фільтра зволожувача і встановіть його назад у резервуар для води.

     

    Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: AC3829/60

    Мій зволожувач Philips не зволожує повітря

    Якщо зволожувач повітря Philips не зволожує повітря (або Ви помітили, що індикація вологості не змінюється), можливі деякі причини. Дивіться внизу, як вирішити цю проблему.

     

    Кімната надто велика

    Визначено максимальний розмір кімнати, повітря в якій може зволожити зволожувач Philips. Якщо розмір кімнати буде більший за розмір, рекомендований для Вашої моделі зволожувача, індикація не змінюватиметься, оскільки зволожувач не забезпечить очікуваних результатів.

    Неправильно зібрано фільтр зволожувача

    Фільтр зволожувача слід зібрати навколо тримача фільтра. Зволожувач не може працювати без нього. Перевірте, чи причина саме в цьому.

    Примітка. Зображення внизу не стосується моделей зволожувача HU59xx.

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    Відкриті двері чи вікна

    Коли відкриті двері чи вікна, вологість, яку забезпечує зволожувач Philips, не залишатиметься у кімнаті.

    Зачиніть двері та вікна.

     

    Рівень вологості становить понад 70%

    Зволожувач автоматично вимикається у разі досягнення відносної вологості 70% у зв’язку з тим, що вологість більше 70% не є комфортною для користувачів.

    У такому разі не слід хвилюватися. Зволожувач працює належним чином.

     

    Фільтр зволожувача брудний

    Коли фільтр зволожувача брудний, зволожувач не може забезпечувати належної ефективності.

    Для вирішення цієї проблеми сполосніть фільтр зволожувача (його слід чистити кожного тижня). У разі накопичення накипу видаліть його.

    Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: HU4811/60, HU4803/01.

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